Сезон отставок: Челябинская область лишилась губернатора

Владимир Путин во вторник отправил в отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Он руководил регионом c 2014 года — тогда он выиграл выборы от «Единой России».

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Его место займет теперь уже бывший первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Это событие можно считать началом новой волны отставок губернаторов перед выборами в сентябре этого года.

«Газета.Ru» в феврале писала, что Дубровский и еще несколько глав регионов могут покинуть свои должности. Впрочем, пресс-секретарь челябинского губернатора Дмитрий Федечкин в разговоре с ТАСС тогда эту информацию опровергал.

«Отставка <…> является домыслами анонимных экспертов. Хочется напомнить анонимным экспертам, что у Бориса Дубровского есть несколько прямых поручений от президента России Владимира Владимировича Путина: начиная с краткосрочного — расселение жильцов дома, поврежденного от взрыва бытового газа в Магнитогорске [в ночь на 31 декабря 2018 года], и заканчивая стратегическим — подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Заверяю, что над этими задачами губернатор работает в ежедневном режиме», — заявлял тогда чиновник. Позже ряд изданий ставили под сомнение уход Дубровского, отмечая, что он якобы сумел пролонгировать свое губернаторство.

Последние несколько лет массовые отставки глав регионов в политическом сообществе стали называть «губернаторопадом». Причины его нынешнего этапа, скорее всего, связаны с предстоящими выборами и сомнениями внутриполитического блока Кремля, что эти губернаторы имеют хорошие шансы переизбраться. В случае Дубровского один из источников «Газеты.Ru» обращал внимание на его невысокий рейтинг.

В прошлом году в четырех регионах действующие врио губернатора не смогли победить на выборах. Не получили поддержки населения исполняющие обязанности глав Хакасии, Приморского и Хабаровского краев, а также Владимирской области.

После прошедшей избирательной кампании федеральный центр начал отдельно обращать внимание на степень популярности губернаторов среди электората. Именно низкими рейтингами часто объясняется поражение экс-глав Владимирской области и Хакасии Светланы Орловой и Виктора Зимина.

Один из источников «Газеты.Ru», работающий с внутриполитическим блоком Кремля, отмечает: теперь иллюзии, что можно избраться просто так, нет.

Напомним, 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска Челябинской области произошел взрыв бытового газа, унесший жизни 39 человек. Один из близких к Кремлю собеседников издания полагает, что, хотя эта трагедия напрямую не является виной губернатора, данное происшествие определенно повлияло на его позиции.

В феврале «Газета.Ru» также писала, что другими вероятными кандидатами на отставку среди глав регионов являются Марина Ковтун (Мурманская область), Алексей Бердников (Республика Алтай), Юрий Берг (Оренбургская область).

По сведениям РБК, полученным от региональных источников, Ковтун, занимающая свой пост с 2012 года, вечером 18 марта написала заявление об отставке. Впрочем, сама Ковтун отказалась комментировать эту информацию.

Впрочем, в случае замены главы субъекта федерации всегда встает вопрос поиска преемника. Если его нет, то отставка может затянуться.

«Все будет зависеть от того, кому и когда найдут на замену», — резюмирует один из собеседников «Газеты.Ru».

Однако отставка главы региона далеко не всегда значит, что у него были какие-то серьезные проблемы или его деятельность невысоко оценивали в Кремле, говорил ранее «Газете.Ru» глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Есть же еще логика транзита», — напоминает эксперт.

По закону, губернатор не может возглавлять субъект федерации более двух сроков подряд.

И лучше если исполняющий обязанности появится раньше, чтобы он успел «нагулять» политический вес.

Собеседник издания полагает, что если в регионе планируются какие-то большие федеральные проекты, логично завести кандидата до начала их реализации. «Или если в случае инерционного сценария развития субъекта высоки риски снижения показателей социального самочувствия и политических рейтингов», — говорит Костин.

Что касается Текслера — преемника Дубровского — то ему прочили губернаторскую карьеру довольно давно. Еще в прошлом году источники «Газеты.Ru» называли его одним из кандидатов в главы Ямало-Ненецкого автономного округа.