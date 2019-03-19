Проиграет всем? Что будет с Порошенко во втором туре

Опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг», указывает на то, что во втором туре на выборах президента действующий украинский лидер Петр Порошенко проиграет артисту Владимиру Зеленскому и экс-премьеру Юлии Тимошенко.

По данным исследования, если во втором туре окажутся Зеленский и Порошенко, за шоумена проголосуют 39% опрошенных, а за нынешнего главу государства — 19%.

В случае выхода во второй тур Порошенко и Тимошенко экс-премьера поддержат 28% респондентов, а действующего президента — 19%. Если во втором туре за президентское кресло будут бороться Зеленский и Тимошенко, комик получит 35% поддержки, тогда как экс-премьер наберет 22% голосов, указано на сайте группы.

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Там также подсчитали, что будет, если во втором туре Зеленский окажется с лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко. Согласно опросу, шоумен тогда наберет 34% голосов, а его противник — 26%.

В опросе, который проводился с 9 по 15 марта, приняли участие 2,5 тыс. совершеннолетних респондентов. Погрешность исследования не превышает 2%.

Но чтобы попасть во второй тур, кандидатам, разумеется, придется преодолеть первый. Судя по данным всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы», которые приводит ТАСС, это, с наибольшей долей вероятности, удастся Владимиру Зеленскому. Как отметили в организации, на предстоящих выборах за него готовы отдать свой голос 34% украинцев.

В то же время рейтинги лидера партии «Батькивщина» и действующего главы государства снижаются: президента поддерживают 14,22%, а Тимошенко — 12,9%.

Впрочем, в возможности победы Зеленского усомнилась депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. В своем фейсбуке она рассуждала на тему очной борьбы между ним, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

«Пока Порошенко и Тимошенко топят друг друга, Зеленскому, казалось бы, и делать ничего не нужно на своем пути к президентству. Владимиру легко зазывать людей на свои концерты, но сможет ли он мобилизовать электорат, поднять избирателей с диванов, вытянуть их из телевизора и призвать доказать все 31 марта (в день выборов на Украине — «Газета.Ru») — покажет время. Потому что Украина — не США и не Франция», — подчеркнула она.

Кстати, стоит отметить, что разрыв между действующим украинским лидером и Владимиром Зеленским постоянно сокращается.

На это обратила внимание международная компания Greenberg Quinlan Rosner, занимающаяся стратегическим консультированием в избирательных кампаниях, чей головной офис расположен в Вашингтоне. 17 марта организация опубликовала данные опроса, который проводился с 23 февраля по 4 марта. В ходе него было установлено, что уровень поддержки Зеленского среди избирателей упал на четыре процентных пункта до 24%, тогда как за действующего главу государства готовы проголосовать 20% респондентов.

Там отметили, что в число сторонников Зеленского были включены и неопределившиеся с выбором граждане страны, предпочтения которых оценили сотрудники украинской компании InfoSapiens, занимавшейся полевым этапом исследования перед тем, как передать данные в GQR для их обработки по собственной методологии.

За три недели до проведения выборов поддержка Порошенко выросла на два процентных пункта. Настолько же она снизилась для Юлии Тимошенко. Рейтинг лидера партии «Батькивщина» упал до 13%, указано в исследовании. Как отмечают «Вести.Ru»,

если бы выборы прошли в ближайшие дни, Зеленский стал бы победителем в случае выхода во второй тур.

Аналитики считают, что в борьбе с Порошенко шоумен смог бы обойти своего соперника с результатом 52% против 44%, а против Тимошенко — 55% против 41%.

В то же время эксперты считают, что в случае гипотетического второго тура, поддержка Зеленского была бы значительно слабее, чем считалось раньше. Его преимущество в противостоянии с Порошенко упало на 13%, отмечают исследователи, а против Тимошенко он бы показал результат на 8% меньше ранних прогнозов. В GQR отметили, что действующий глава государства улучшил свои позиции на 10%, а бывший премьер — на 5%.

Кстати, сам Зеленский не раз жаловался на давление в свой адрес со стороны украинских властей. В своем фейсбуке он рассказывал о нескольких готовящихся против него провокациях, в том числе он сообщил о регистрации уголовного дела против «Студии Квартал 95» из-за якобы отмывания денег и установку его предвыборных билбордов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. По его словам, была даже попытка возбудить уголовное дело по факту ДТП 17-летней давности. За предоставленную информацию о намерениях украинского руководства на его счет он поблагодарил «профессионалов из правоохранительных органов».