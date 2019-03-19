«Подсунут свинью»: Зеленский стал абсолютным лидером

На предстоящих выборах отдать свой голос за шоумена Владимира Зеленского готовы 34% украинцев. При этом рейтинги лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главы государства Петра Порошенко снижаются, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию «Передовые правовые инициативы».

Действующего президента поддерживают 14,22%, Тимошенко — 12,9%.

Противники Зеленского считают его несамостоятельной фигурой и обвиняют в связях с украинским олигархом Игорем Коломойским. Сам Зеленский, по сообщениям «Интерфакса», заявил, что он очень хорошо знаком с бизнесменом, который владеет украинским телеканалом «1+1». Вместе с тем актер утверждает, что никаких документов с олигархом он не подписывал.

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Зеленский подчеркнул, что решил принять участие в президентских выборах на Украине не ради Коломойского. Кроме того, он заявил, что у него есть «хорошее решение» для исправления ситуации на украинском телевизионном рынке. «У нас пять олигархов владеют пятью группами телевизионных каналов, и ничего с этим мы пока не можем сделать», — сказал Зеленский.

По его словам, он знает, как превратить олигархов «в портфельных инвесторов», и тогда они не смогут влиять на политику телеканалов.

Зеленский хорошо известен на Украине как шоумен и актер. В России он также активно снимался в кино и был сценическим партнером Филиппа Киркорова, Веры Брежневой и недавно ушедшей из жизни Юлии Началовой. Украинскому зрителю он полюбился благодаря исполнению главной роли в сериале «Слуга народа». В нем Зеленский играет учителя-правдоруба, ставшего президентом.

Шоумен может получить реальный шанс выиграть президентские выборы на Украине, пишет Bloomberg Businessweek. «Нет ничего смешного в том, что комик получает шанс стать президентом Украины — страны, находящейся в состоянии войны», — пишет издание.

В статье говорится, что тому, что следующим президентом Украины станет Зеленский, может поспособствовать проблема коррупции, которая поглотила страну. В 2004 и 2014 годах украинские власти пытались искоренить такое положение дел, но обе попытки провалились, несмотря на создание нового ведомства по борьбе с коррупцией и очистке банковской системы.

Правда, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко не верит в добрые намерения Зеленского.

«Пока Порошенко и Тимошенко топят друг друга, Зеленскому, казалось бы, и делать ничего не нужно на своем пути к президентству. Владимиру легко зазывать людей на свои концерты, но сможет ли он мобилизовать электорат, поднять избирателей с диванов, вытянуть их из телевизора и призвать доказать все 31 марта (на этот день на Украине назначены президентские выборы. — «Газета.Ru») — покажет время. Потому что Украина — не США и не Франция», — отметила политик.

В заключение депутат кратко охарактеризовала каждого из основных претендентов на победу на выборах: «Наблюдая за их поведением, закрадывается мысль — а не подсунут нам свинью?.. Порошенко — войну и очередное военное положение… Зеленский — предательство и сдачу интересов в пользу Тимошенко? Тимошенко — холодную и циничную смерть нашей, украинской, нации?»

В свою очередь, глава предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, что власти активно противодействуют главному фавориту президентской гонки. По его словам, в интернете распространяется информация, что на выборах будут ловить тех, кто уклоняется от военной службы.

«По нашей информации, также будут создавать очереди бабушки: такие себе бабушки-мигранты, которые будут идти в конец очереди, чтобы молодежь не выстаивала», — сказал Разумков.

Он добавил, что в штабе намерены противодействовать таким технологиям, а также надеются на помощь представителей СМИ, общественных организаций и силовых ведомств. Разумков подчеркнул, что подобные действия властей можно рассматривать как «фальсификацию выборов».

Ранее сервис YouTube заблокировал канал Владимира Зеленского, сообщают «Украинские новости». По данным агентства, аккаунт был заблокирован за «серьезные нарушения» условий использования YouTube. Впоследствии, однако, канал был разблокирован.