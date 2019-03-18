«Говорят в пустоту»: НАТО требует вернуть Крым

В связи с празднованием пятой годовщины присоединения Крыма к России НАТО выпустило заявление, в котором говорится о непризнании альянсом итогов крымского референдума. В документе НАТО призывает Россию «вернуть контроль над Крымом Украине».

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Кроме того, альянс обеспокоен наращиванием российского военного присутствия в черноморском регионе, осуждает строительство моста через Керченский пролив и «агрессию» российской стороны в отношении украинских военных, которые в ноябре нарушили границу РФ. Как отмечается в заявлении НАТО, возврата к «обычному ведению дел» не может быть до тех пор, пока в действиях российской стороны не произойдут «четкие и конструктивные изменения».

Депутат Госсовета Республики Крым Алексей Черняк прокомментировал заявление НАТО, которое, по его мнению, является популистским.

Парламентарий подчеркнул, что Крым стал российским законно, в соответствии с положениями Устава ООН.

«Это всего лишь информационный вброс к пятилетию крымского референдума. Мы на него внимания не обращаем. Как говорится: «Собака лает — караван идет». Да и те, кто сочинил это заявление, изначально знали, что оно бесполезно», — сказал Черняк в беседе с ФАН.

Говоря о санкциях, введенных против России после присоединения Крыма, политик отметил, что россияне научились с ними жить. По его словам, участники НАТО «говорят в пустоту» вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с Россией.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что спустя пять лет после присоединения Крыма Россия «расплачивается» за это, причем цена продолжает расти за счет санкций, введенных США и Евросоюзом. По мнению журналистов, это сказывается не только на стране, но и населении в целом, которое «пострадало» из-за низких цен на нефть, составляющую основу российского экспорта. Так, в настоящее время зарубежные инвестиции сокращаются, а доходы россиян застряли в стагнации. Как отметили авторы материала, доходы растут лишь у россиян, работающих в Крыму, поскольку они догоняют средние российские показатели.

Согласно опросу, который недавно провел фонд «Общественное мнение», эффект от присоединения полуострова в 2014 году в глазах общественности начинает спадать. Уверенных в том, что присоединение Крыма принесло больше пользы, чем вреда, в текущем году осталось 39% по сравнению с 67% в декабре 2014 года, передает агентство. Несмотря на то что присоединение Крыма до сих пор не признано большинством стран, Москва продолжает активно развивать полуостров, вкладывать в него миллиарды и интегрировать регион в российскую экономику, отмечает Bloomberg.

При этом Запад в ближайшее время не планирует снижать давление на Россию посредством санкций. Наоборот, существуют предпосылки для новых ограничительных мер, пишут журналисты. Речь идет о расследовании в США о возможном вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году. В целом общее количество компаний и граждан из России, попавших под санкции США, с 2014 года превысило отметку в 700, говорится в материале.

О том, что Крым пора «вернуть» под контроль Киева, регулярно заявляют украинские политики, в частности, кандидаты в президенты республики.

18 марта действующий глава Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым без «торгов и договоренностей» сразу же после президентских выборов в марте этого года.

В этом вопросе он не допустит «никаких торгов и закулисных договоренностей», подчеркнул политик..

«И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов», — написал президент на своей странице в фейсбуке.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в ответ назвал подобные предвыборные обещания лицемерием. Он пояснил, что Порошенко лично был свидетелем того, что происходило в Крыму в дни начала Крымской весны.

«Тогда он был в Крыму и видел народный подъем. Он видел, как люди настроены на проведение референдума», — сказал Фикс РИА «Новости».

Он напомнил, что незадолго до крымского референдума, в конце февраля 2014 года Порошенко приезжал в Симферополь, чтобы добиться встречи с властями республики, однако она так и не состоялась. По словам Фикса, в итоге визит политика обернулся бегством с полуострова.