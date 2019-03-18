«Ни на какие подковерные»: Порошенко пообещал вернуть Крым

Вновь обещает вернуть Крым Украине президент Петр Порошенко. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью изданию «Сегодня», опубликовав цитату оттуда в своем фейсбуке.

«Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — заявил Порошенко.

По словам президента Украины, «то же самое» произойдет и с Донбассом. Порошенко также обратился к крымским татарам, призвав их «верить в борьбу украинских властей за возвращение Крыма.

«Мы ни на один день не забываем о вас», — добавил он.

Москва, по словам Порошенко, надеется на смену президента на Украине и решение вопроса о статусе Крыма в пользу России. Украинский глава отметил, что президент России Владимир Путин «неоднократно заявлял», что надеется на победу «любого кандидата, кроме Порошенко».

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Это нужно Кремлю, добавил Порошенко, чтобы «новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему полуостров». «Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — подчеркнул он.

Накануне Петр Порошенко заявил на встрече с избирателями в Киеве, что вернет Крым и Донбасс, если одержит победу на президентских выборах, передает НСН.

«Донбасс и Крым вернутся в Украину! <...> После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем», — заявил Порошенко собравшимся.

Он также заявил, что «дорога к миру» лежит для Украины через программу усиления Вооруженных сил. «Свою первую президентскую каденцию сейчас уже страшно вспомнить. Следующую каденцию начну с обновления военной ракетной программы», — отметил президент Украины.

Новые украинские ракеты, по словам Порошенко, смогут лететь дальше и «будут сдерживать врага, сделав уязвимой его [российскую] территорию». Он добавил, что «ставка этих выборов — сохранить реальную независимость от России», а этой весной «будет пройдена точка невозврата».

Тем временем президент России Владимир Путин 18 марта посетит Крым с официальным визитом в честь пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава российского государства посетит церемонию ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а также в режиме реального времени будет следить за запуском Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани. Кроме того, Путин прибудет в Севастополь, где осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города «Малахов курган».

Накануне праздника в Крым прибыла большая делегация депутатов Государственной Думы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным. Крымчане начали отмечать первый юбилей воссоединения с Россией еще с 15 марта, 16 и 17 марта объявлены государственными праздниками, сообщает ФАН.

Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в котором «за» вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В марте 2014 года ЕС ввел индивидуальные санкции в отношении российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, «нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины». Попавшим под санкции запретили въезд в Евросоюз на полгода и заморозили зарубежные счета.

Санкционный список несколько раз пополнялся. В него попали и руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, представители ополчения, и российские политики, общественные деятели, юридические лица.

Помимо персональных действуют с 2014 года и ограничения, наложенные на некоторые сектора российской экономики, а также санкции как реакция на «незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Действуют они до 31 января и 23 июня 2019 года соответственно. Санкции по Крыму запрещают европейскому бизнесу иметь какие-либо отношения с полуостровом. Они приняты в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией. Ограничения регулярно продлеваются на полгода.