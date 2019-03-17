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Протесты в Белграде: атака на президентский дворец. LIVE

В Белграде протестующие прорвались ко входу в президентский дворец

Столица Сербии охвачена протестами. Демонстранты в Белграде прорвали оцепление вокруг резиденции президента страны Александра Вучича, заблокировав ему возможность покинуть дворец. «Газета.Ru» следит за развитием событий в текстовой онлайн-трансляции.
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19:05

Однако протесты на этом не прекратились. Уже на следующий день, в воскресенье, 17 марта более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом, где проходит пресс-конференция Вучича. Встреча началась в 12:00 (14.00 мск) по местному времени, после этого участники протеста попытались прорваться через ограждения около резиденции.

18:55

Стефанович добавил, что сотрудники жандармерии и полиции не поддались на оскорбления и провокации демонстрантов и не дали себя спровоцировать, но указал, что «их терпение не безгранично». По его словам, в ближайшие дни будет проведено расследование и при необходимости возбуждены дела против «силой проникших в здание и угрожавших журналистам».

Глава МВД отметил, что задержан один демонстрант, пытавшийся ударить полицейского. Ущерб нанесен входным дверям РТС, стекло в которых треснуло и раскололось при входе группы демонстрантов.

18:50

Сербская полиция освободила здание Радио и телевидения Сербии от вошедших туда демонстрантов и представителей оппозиции с минимальным применением силы, сообщил глава МВД Небойша Стефанович.

«Здание сейчас в руках его сотрудников. Полиция мирно и серьезно, без значительного применения силы, защитила сотрудников телевидения и смогла, соблюдая закон и порядок, из этого здания вытеснить проникших», — заявил министр внутренних дел на внеочередной пресс-конференции.

18:45

Прибывшие сотрудники жандармерии, экипированные щитами, дубинками и шлемами, не вступали в столкновение с прошедшими в здание, полиция вела с демонстрантами переговоры. Около 22:15 (00:15 мск) жандармерия начала постепенно вытеснять протестующих из здания, перед входом в которое оставалась толпа.

За время переговоров глава МВД Небойша Стефанович заявил, что те, кто силой проник в здание РТС, понесут ответственность. Министерство культуры и информации и Союз журналистов Сербии также призвали демонстрантов покинуть здание.

18:40

Вечером минувшей субботы участники уже пятнадцатого мирного шествия против политики Вучича в Белграде закидали яйцами и временно блокировали здание гостелевидения. Группа в несколько десятков человек во главе с лидером оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовичем вошла в коридор РТС, который они облепили листовками, после чего на место прибыла полиция для обеспечения безопасности. К Обрадовичу присоединился другой оппозиционный политик, бывший мэр Белграда Драган Джилас, вместе они потребовали предоставить им эфир для выступления, на что получили отказ.

18:35

Поводом к началу протестов в Сербии стало избиение оппозиционера Борко Стефановича. Нападение, по данным СМИ, произошло в городе Крушевац. Оппозиция призвала сторонников выйти на шествия.

18:30

Протестующие, собранные «Альянсом за Сербию» — группировкой из 30 оппозиционных партий и организаций — надели значки с надписью «Это началось» и скандировали «Вучич — вор».

Протест распространился на другие города в Сербии, они прошли в Нови-Саде, втором по величине городе страны, южном городе Ниш и нескольких других городах, хотя и при меньшем количестве участников.

18:25

Антиправительственные выступления в Сербии начались еще в декабре 2018 года. Недовольные сербы обвиняют правительство страны в создании «атмосферы насилия» и выступают против изменений в пенсионном законодательстве. В январе по центру Белграда прошли около 10 тысяч человек, протестуя против правления президента Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии (СНС), требуя свободы СМИ в качестве предварительного условия для проведения справедливых выборов.

18:20

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Протесты в Сербии обостряются. Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.