Протесты в Белграде: атака на президентский дворец. LIVE

Стефанович добавил, что сотрудники жандармерии и полиции не поддались на оскорбления и провокации демонстрантов и не дали себя спровоцировать, но указал, что «их терпение не безгранично». По его словам, в ближайшие дни будет проведено расследование и при необходимости возбуждены дела против «силой проникших в здание и угрожавших журналистам».

Глава МВД отметил, что задержан один демонстрант, пытавшийся ударить полицейского. Ущерб нанесен входным дверям РТС, стекло в которых треснуло и раскололось при входе группы демонстрантов.