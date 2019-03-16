Атака в Киеве: радикалы подложили свинью Порошенко

В Киеве около трех тысяч сторонников «Национального корпуса», протестующих возле администрации президента Украины Петра Порошенко, забросали здание игрушечными свиньями. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Акция началась еще на Майдане. Многие участники протеста пришли в фирменных куртках «Национального корпуса». Некоторые закрыли лица масками, очевидно ожидая начала активных действий. Держа в руках флаги Украины, они скандировали: «Слава Украине! Смерть врагам!», «Вместе мы можем все!» и «Украина прежде всего!»

Среди выступавших на импровизированной сцене активистов была и сестра экс-нардепа Надежды Савченко, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. Вера Савченко держала в руках плакат с надписью «Надежда есть».

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Вскоре протестующие начали двигаться в сторону администрации президента, где и прошли основные события.

Движение шло через Крещатик и Европейскую площадь. Когда протестующие подошли к администрации президента, они достали плюшевых свиней.

Эти игрушки, по их словам, символизируют «Свинарчуков» — коррупционеров, чья деятельность и стала причиной протестов. Протестующие требуют привлечь к ответственности возможных причастных к хищениям в «Укроборонпроме».

Этот скандал разразился в конце февраля, когда журналисты портала Bihas.info опубликовали результаты расследования о масштабных хищениях в украинской армии. По их данным, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица, которые продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Расследователи убеждены, что от «Укрооборонпрома» эти чиновники получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн.

Среди участников коррупционной схемы журналисты называют давнего бизнес-партнера Порошенеко, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, их бизнес-партнера Виталия Жукова и некоего Андрея Рогозу.

Наибольшее возмущение общественности вызывает именно фигура Гладковского, который раньше носил фамилию Свинарчук.

Ссылаясь на личную переписку, авторы расследования утверждают, что Игорь Гладковский «примерно в 2015 году» организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. По их информации, украинские предприятия ОПК закупали их, переплачивая в 2-4 раза.

На основании расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины уже возбудило уголовное дело о растрате госсредств в особо крупных размерах. Однако каких-либо задержаний до сих пор совершено не было.

На нынешней акции протеста одним из главных лозунгов был «Свинарчуков за решетку». Именно эту фразу кричали активисты, забрасывая администрацию президента игрушечными свиньями из специальной «рогатки».

Однако Порошенко протестующим застать не удалось. Украинский президент в этот день находится в Полтавской области с рабочим визитом.

Впрочем, там его тоже ждали активисты «Национального корпуса». Перед митингом с участием президента полиция попыталась их задержать.

«Около 14.00 в центре города Полтава группа агрессивно настроенных молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с работниками полиции, которые несли службу по охране общественной безопасности и порядка на площади возле театра Гоголя. В результате провокации пострадал один гражданский человек», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

На странице полтавского отделения «Национального корпуса» в фейсбуке одна из активисток рассказала, что представители националистических организаций хотели встретить Порошенко в Полтаве и задать ему несколько «критичных» вопросов.

«Мы пришли и просто стали. Никому не мешали. Сначала на наших ребят полиция реагировала нормально. Никто никого не трогал. Потом неожиданно полиция подлетела и начала бить наших активистов...

Начали бить дубинками, класть их на землю... Вызывали машины, которые ребят «упаковали»... Не знаю, куда их увезли», — рассказала она.

В Киеве же акция прошла намного более мирно. «Сегодня, правоохранители, можете выдохнуть, но мы увидимся на следующей неделе и будем говорить по-другому», — заявил с импровизированной сцены один из лидеров движения. Следующая акция «Национального корпуса» запланирована на 23 марта.

Так или иначе, акция возымела эффект на власть. Порошенко поручил кабмину провести публичный аудит «Укроборонпрома» до 16 апреля. Он подписал указ о реализации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о реформировании оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.

Согласно решению СНБО, к работе наблюдательного совета «Укроборонпрома» будут привлечены представители «государств-партнеров», чтобы повысить прозрачность предприятия и сократить коррупционные риски. Кроме того, кабмину Украины было поручено рассмотреть создание централизованного органа для управления украинским ОПК.

Предполагается, что по результатам аудита кабмин должен будет проинформировать общественность о его итогах.