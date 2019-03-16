Месть Маккейна: откуда взялось русское досье на Трампа

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который скончался в августе 2018 года, в декабре 2016-го передал ФБР досье с информацией, компрометирующей президента США Дональда Трампа, которая якобы была у «российских агентов», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.

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Там отметили, что сенатор Маккейн отрицал передачу порталу BuzzFeed информации о президентской кампании Хиллари Клинтон и национальном комитете Демократической партии США. В то же время он признавал, что передал эти сведения ФБР.

Согласно недавно вскрытым документам, бывший агент контрразведки ФБР Билл Пристап подтвердил получение копии первых 33 страниц досье от Маккейна в декабре 2016 года, сообщает телеканал.

Там также указали, что бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер, который занимал эту должность в 2008-2009 годах, заявил 13 декабря 2017 года, что получил досье от его автора, британского агента МИ-6 Кристофера Стила.

По данным телеканала, в ноябре 2016 года Крамер посещал Стила в Лондоне, где и получил информацию и копию документа. Ее он должен был передать Джону Маккейну. Впоследствии помощник госсекретаря США передал эти документы более чем дюжине журналистов, в том числе сотрудникам CNN, BuzzFeed и Washington Post.

Fox News отметил, что на слушании 19 декабря комитет по разведке подтвердил заявление Крамера о том, что он знает источники, связанные с досье. При этом называть информаторов он отказался.

Копию документа также предоставили в распоряжение бывшему помощнику государственного секретаря США Виктории Нуланд, Селесте Валландер, курировавшей российское направление в Совете национальной безопасности при Белом доме, и конгрессмену Адаму Кинзингеру, уточнили на телеканале.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, которой руководил Гленн Симпсон. Он и его соратники должны были составить негативное досье на Трампа. Позже к работе подключили Кристофера Стила.

В анонимном документе, который опубликовал портал BuzzFeed, утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. Досье вызвало множество споров и противоречий. Обнародовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом опроверг указанную там информацию.

В конгрессе США по сей день проходят независимые расследования предполагаемого «российского вмешательства» в выборы президента США 2016 года, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование ведет и ФБР. В американских СМИ постоянно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

В октябре 2017 года сообщалось, что штаб американского лидера и Национальный комитет Республиканской партии всего за три месяца потратили на адвокатов и правовые консультации по так называемому российскому вмешательству в президентскую гонку более $1 млн.

В декларации, распространенной Федеральной комиссией по выборам, было указано, что средства выплачиваются юридическим фирмам, представляющим в рамках расследований интересы самого Трампа, его помощников и членов семьи. При этом общие расходы за отчетный период с июня по сентябрь составили $4 млн.

И, очевидно, такие расследования приносят свои плоды. В феврале прошлого года спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем российским компаниям — «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering — обвинения по статье «сговор против США» и «мошенничество». Соответствующий документ был опубликован на сайте Министерства юстиции США.

При этом Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы. Президент России Владимир Путин на саммите в Гамбурге заверил лидеров стран G20, что российская сторона не вмешивалась в американские выборы.

Российский шерпа на саммите «Большой двадцатки» Светлана Лукаш сообщила в своем микроблоге, что на саммите G20 Путин высказывался по вопросам цифровой экономики. В контексте речи он упомянул и тему якобы российского вмешательства в выборы США на переговорах с президентом Трампом.

«Президент Путин указал партнерам по «двадцатке» на отсутствие реальных доказательств этого [вмешательства] и подтвердил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США», — написала Лукаш в твиттере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, называл обвинения во вмешательстве России в американские выборы «абсолютно голословными».