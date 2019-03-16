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Месть Маккейна: откуда взялось русское досье на Трампа

Джон Маккейн отправил в ФБР досье о «связях Трампа с Россией»

Скончавшийся в августе 2018 года сенатор Джон Маккейн в декабре 2016 года передал ФБР сведения, указывающие на то, что российская сторона располагает информацией, компрометирующей американского лидера Дональда Трампа. Это досье впоследствии передал СМИ бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который скончался в августе 2018 года, в декабре 2016-го передал ФБР досье с информацией, компрометирующей президента США Дональда Трампа, которая якобы была у «российских агентов», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.

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Там отметили, что сенатор Маккейн отрицал передачу порталу BuzzFeed информации о президентской кампании Хиллари Клинтон и национальном комитете Демократической партии США. В то же время он признавал, что передал эти сведения ФБР.

Согласно недавно вскрытым документам, бывший агент контрразведки ФБР Билл Пристап подтвердил получение копии первых 33 страниц досье от Маккейна в декабре 2016 года, сообщает телеканал.

Там также указали, что бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер, который занимал эту должность в 2008-2009 годах, заявил 13 декабря 2017 года, что получил досье от его автора, британского агента МИ-6 Кристофера Стила.

По данным телеканала, в ноябре 2016 года Крамер посещал Стила в Лондоне, где и получил информацию и копию документа. Ее он должен был передать Джону Маккейну. Впоследствии помощник госсекретаря США передал эти документы более чем дюжине журналистов, в том числе сотрудникам CNN, BuzzFeed и Washington Post.

Fox News отметил, что на слушании 19 декабря комитет по разведке подтвердил заявление Крамера о том, что он знает источники, связанные с досье. При этом называть информаторов он отказался.

Копию документа также предоставили в распоряжение бывшему помощнику государственного секретаря США Виктории Нуланд, Селесте Валландер, курировавшей российское направление в Совете национальной безопасности при Белом доме, и конгрессмену Адаму Кинзингеру, уточнили на телеканале.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, которой руководил Гленн Симпсон. Он и его соратники должны были составить негативное досье на Трампа. Позже к работе подключили Кристофера Стила.

В анонимном документе, который опубликовал портал BuzzFeed, утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. Досье вызвало множество споров и противоречий. Обнародовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом опроверг указанную там информацию.

В конгрессе США по сей день проходят независимые расследования предполагаемого «российского вмешательства» в выборы президента США 2016 года, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование ведет и ФБР. В американских СМИ постоянно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

В октябре 2017 года сообщалось, что штаб американского лидера и Национальный комитет Республиканской партии всего за три месяца потратили на адвокатов и правовые консультации по так называемому российскому вмешательству в президентскую гонку более $1 млн.

В декларации, распространенной Федеральной комиссией по выборам, было указано, что средства выплачиваются юридическим фирмам, представляющим в рамках расследований интересы самого Трампа, его помощников и членов семьи. При этом общие расходы за отчетный период с июня по сентябрь составили $4 млн.

И, очевидно, такие расследования приносят свои плоды. В феврале прошлого года спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем российским компаниям — «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering — обвинения по статье «сговор против США» и «мошенничество». Соответствующий документ был опубликован на сайте Министерства юстиции США.

При этом Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы. Президент России Владимир Путин на саммите в Гамбурге заверил лидеров стран G20, что российская сторона не вмешивалась в американские выборы.

Российский шерпа на саммите «Большой двадцатки» Светлана Лукаш сообщила в своем микроблоге, что на саммите G20 Путин высказывался по вопросам цифровой экономики. В контексте речи он упомянул и тему якобы российского вмешательства в выборы США на переговорах с президентом Трампом. 

«Президент Путин указал партнерам по «двадцатке» на отсутствие реальных доказательств этого [вмешательства] и подтвердил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США», — написала Лукаш в твиттере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, называл обвинения во вмешательстве России в американские выборы «абсолютно голословными».