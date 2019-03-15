Больше уважения: Москва вступилась за посла в Белоруссии

В Москве ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу, сказал замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григорий Карасин.

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«Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», — приводит его словам пресс-служба МИД РФ.

Ранее Глаз прокомментировал интервью Бабича об отношениях Москвы и Минска, порекомендовав послу проявить уважение, «вникнуть в специфику страны пребывания» и не быть «адептом публичной дипломатии».

Кроме того, Глаз назвал российского дипломата «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером».

В интервью российский посол говорил о недопустимости конкуренции между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Союзным государством, об исчезновении торговых барьеров между Москвой и Минском, о которых заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также о готовности России помогать Белоруссии защищать ее суверенитет, если появятся угрозы со стороны Запада «по аналогии с известными «цветными» революциями и государственными переворотами». Как отметил Бабич, в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение ближайших двух лет республику будут «очень сильно пробовать на зуб». По словам российского посла, подобные намеки, если они делаются в сторону России, выглядят «совсем не по-партнерски».

«И даже если это всего-навсего избирательная технология под названием «мобилизация электората путем формирования образа врага», вряд ли разумно такую технологию реализовывать за счет отношений с ближайшими союзником и братским народом. Россия такого отношения не заслужила», — заключил дипломат.

После того, как Глаз подверг критике слова Бабича, посол заявил журналистам, что отнесся к этому спокойно.

Российская сторона успевает читать и анализировать всю поступающую информацию, а за формами подачи «нужно понимать содержание», подчеркнул он.

«Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы — и российская сторона, и белорусская, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов… А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», — сказал российский посол.

Бабич также предположил, что это заявление пресс-секретаря МИД Белоруссии «и есть «верх» дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор», поэтому по форме «ничего удивительного нет».

Напомним, в середине февраля российский президент Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко перспективы отношений двух государств. Политики встречались несколько раз в течение трех дней в Сочи, в том числе и в неформальной обстановке за ужином и игрой в хоккей.

По итогам переговоров Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия готовы к сближению в той степени, которая отвечает желанию народов двух стран.

Журналисты спросили и президента, не опасается ли Минск за свой суверенитет в связи с возможной интеграцией двух государств.

«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем (с президентом РФ — «Газета.Ru»), у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Вопрос. Поэтому это надо адресовать вопрос к себе. Насколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю, — ответил он.

В свою очередь президент России сказал, что полностью независимых государств в мире просто не существует.

«Мы в рамках ЕврАзЭС уже создали наднациональные органы — комиссию ЕврАзЭС — и туда передали часть национальных полномочий. Но даже в рамках ЕврАзЭС у нас существует взаимозависимость. И часть суверенитета, часть нашей независимости мы туда передали, сознательно сделали это, понимая, что такая работа обеспечивает нам больший уровень конкурентоспособности, каждой из наших стран», — пояснил Путин.