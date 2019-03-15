Перед выборами: на Порошенко готовили покушение в Закарпатье

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что на действующего президента Украины Петра Порошенко готовится покушение. Пока неизвестно, был ли это пиар-ход или от украинского президента действительно захотели избавиться. Информацию о покушении рассказал активист из Ужгорода Евгений Рахимов.

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«Прошу считать мой пост как официальное сообщение о готовящемся преступлении», — написал он на своей странице в фейсбуке.

По словам Рахимова, заказчиком покушения является депутат Ужгородского горсовета Игорь Волошин, а исполнителем — глава местной общественной организации «Антикоррупция» Александра Броди. Убийство президента должно послужить способом «расшатывания ситуации в регионе», написал Рахимов.

Вознаграждение за убийство должно было составить $30 тыс.

Сообщение очень быстро разошлось по Сети. Между тем из официальной группы Ужгорода в фейсбуке и с личной страницы самого активиста сообщение было удалено. Возможно, это связано с тем, что на сообщение отреагировал «исполнитель» заказа, предполагают СМИ. Броди назвал Рахимова психически нездоровым человеком, у которого «стероиды вытеснили остаток мозгов». Он также выразил надежду, что эта ситуация не останется без внимания правоохранительных органов. Рахимов является известным в городе активистом Блока Петра Порошенко. А указанные в сообщении Волошин и Броди, по данным издания Страна.ua, его давние оппоненты.

В настоящее время Порошенко находится в поездке по стране в рамках президентской кампании в преддверии выборов на Украине, запланированных 31 марта. На протяжении всего турне политика СМИ сообщают об инцидентах в различных регионах Украины.

Так, в Закарпатье полиция срочно начала вызывать на допросы граждан, которые собирались приехать на встречу с Порошенко, чтобы задать ему неудобные вопросы. Как рассказал один из активистов Иван Малько, в пятницу, 15 марта с утра полиция «заблокировала активистов возле их домов».

«Нам сейчас будут выдавать кучу повесток, у нас будут искать оружие. <...> Мы все-таки попробуем туда [на встречу с президентом] пробиться, но нас уже вызывают на допросы... Я хочу, чтобы вы были в курсе [происходящего]. Сегодня президент должен быть в Закарпатье, у нас есть что ему сказать, мы ему заготовили несколько сюрпризов, мы не хотим его, конечно, убивать, но спросить, почему он продал нас с вами, нужно», — заявил Малько в видео, опубликованном на фейсбуке.

Также стало известно, что перед приездом Порошенко жители Закарпатской области «залатали» ямы на дорогах, посадив в них цветы. Всего в выбоины высадили 100 цветков виол, водители пытались объезжать ямы с цветами, передают местные СМИ.

13 марта в Чернигове представители украинской партии «Национальный корпус» встретили главу Украины свистом и криками «Ганьба!» и «Геть!». Впоследствии Порошенко отказался отвечать на вопросы представителей этой партии, которых пристыдил во время общения с журналистами и общественностью.

11 марта представители этой же партии во главе с депутатом Верховной рады Андреем Билецким попытались сорвать выступление украинского лидера в Житомире.

Тогда парламентарий пообещал, что они продолжат подобные акции до тех пор, пока Порошенко не отправит за решетку своего соратника, бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына за коррупцию в «Укроборонпроме».

1 марта сообщалось, что на встрече с жителями города Кропивницкий в Кировоградской области охранник Порошенко без видимых на то причин выбил телефон из рук молодого человека, пришедшего на мероприятие. Как видно на кадрах видеоролика, опубликованного на ютубе, молодой человек спокойно снимал Порошенко на гаджет, когда внезапно сотрудник безопасности резко выбил его из рук юноши. Телефон отлетел довольно далеко от своего владельца и упал на землю.

В тот же день СМИ распространили видео, на котором лидер страны улыбается, хлопает мужчину по плечу, а затем хватает его за нос. Местная журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в фейсбуке возмутилась поведением политика, отметив, что подобное неуважительное поведение к жителям страны стало системным феноменом. Инцидент произошел на встрече президента с жителями Запорожья.