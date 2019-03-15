Зеленский — голубой? Как проголосуют регионы Украины

События последних пяти лет сильно изменили Украину и политиков этой страны. Если раньше на выборах основная схватка происходила между условно «пророссийским» Виктором Януковичем и условно «прозападным» Виктором Ющенко, сегодня ключевыми претендентами на президентский пост считаются действующий президент Петр Порошенко (рейтинг — 16,8%, здесь и далее — данные опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные 11 марта) и лидер партии «Баткьвщина» Юлия Тимошенко (рейтинг — 18,3%).

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Взгляды этих кандидатов на будущее Украины фактически не отличаются, их риторика разнится лишь в уровне популизма. Электоральные предпочтения населения Юго-Востока Украины, тяготеющего к России, не берутся ими во внимание.

Однако электоральное поле Украины, которое традиционно выражалось в противостоянии «оранжевых» и «голубых», остается прежним.

Голубой — цвет представлявшей интересы Юго-Востока Украины, но ныне распавшейся Партии регионов, лидером которой был Янукович (к выборам 2006 года использовался голубой флаг с сине-желтой картой Украины и названием партии, написанным белым шрифтом). Оранжевый — цвет революции 2005 года, которую в основном поддержали западные регионы страны.

Как показывает последний опрос социологической группы «Рейтинг», который был проведен в начале марта, этот расклад сил не сильно изменился и сегодня. «Газета.Ru» рассказывает, каких кандидатов поддерживают разные регионы Украины.

Запад

Лидер президентской гонки Владимир Зеленский смог завоевать популярность практически во всей стране. Его общий рейтинг среди тех, кто собрался идти на участки и определился с выбором составляет 24,7%. При этом наименьшим уровнем поддержки он пользуется в традиционно оранжевой Галичине, куда входят Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. В этих регионах шоумен занимает четвертое место, уступая Петру Порошенко, Юлии Тимошенко и Анатолию Гриценко.

Фаворитом Галичины является действующий президент. Уровень его поддержки в областях этого региона — 18%.

Примечательно, что следом за Порошенко в Галичине идет Анатолий Гриценко — за него готовы проголосовать 15% избирателей и это самый высокий уровень поддержки кандидата.

Стоит отметить, что 1 марта мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов президента Украины и заявил о поддержке кандидатуры бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. Этот шаг повлиял на поддержку Гриценко и увеличил его шансы на победу. В спину Гриценко дышит Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать голоса 14% жителей Галичины.

Впрочем, во всех остальных регионах запада Украины (Волынская, Ровненская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области) лидером снова становится Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 14% населения этих регионов, в то время как за Тимошенко — 13%, а за Порошенко — 12%.

Центр

В Центральной Украине Порошенко пользуется еще меньшим уровнем поддержки. Примечательно, что в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях Порошенко значительно уступает Зеленскому и Тимошенко. Всего 10% избирателей центральной части Украины готовы отдать свой голос за действующего президента, в то время как рейтинг лидера «Батьковщины» составляет 17% голосов, а шоумена — 21%.

На севере Украины (Житомирская, Киевская, Черниговская и Сумская области) лидирует Юлия Тимошенко (15%). Владимир Зеленский уступает ей, за него готовы отдать свой голос 14% избирателей. 12% готовы проголосовать за Порошенко.

Что же касается столицы Украины Киева, то здесь расклад выглядит таким образом: Зеленский заручился 15% поддержки, Петр Порошенко — 12%, а Юлия Тимошенко — 10%.

Юго-восток

На юге страны (Одесская, Николаевская, Херсонская области) ситуация несколько отличается. Владимир Зеленский имеет самые высокие шансы именно здесь, 23% граждан намерены отдать за него свой голос. Юлия Тимошенко занимает вторую строчку, причем с большим отрывом — ее поддерживают 11% южан. А вот третье место занимает главный кандидат от юго-востока, самовыдвиженец Юрий Бойко. В свое время он был министром при президенте Януковиче и членом Партии регионов. Однако сейчас эти бренды на юге уже не так сильны, поэтому Бойко готовы поддержать лишь 8%. Тем не менее, это больше, чем сторонников у Петра Порошенко — он расположился лишь на четвертом месте (6%).

На востоке — в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, Бойко занимает второе место в рейтинге, его поддерживают 11%. Владимир Зеленский лидирует с 21% поддержки. Третью строчку занял Петр Порошенко с 9%.

Лучшие шансы у Бойко именно в Донбассе. Его готовы поддержать 24% жителей Донецкой и Луганской областей.

Зеленский уступает, причем значительно — 17%. 6% жителей Донбасса готовы проголосовать за Юлию Тимошенко и лишь 4% за действующего президента.

Стоит отметить, что ситуация в Донбассе — один из главных вопросов, требующих решения на Украине. Кандидаты предлагают разные способы улаживания конфликта. Юрий Бойко выступает за переговоры. В своей программе он исправно следует плану, представленному в минских соглашениях. Он обещает инициировать диалог со всеми сторонами конфликта, в отличие от большинства других кандидатов, которые не готовы к переговорам.

Более того, Бойко намерен «преодолеть противоречие со всеми странами-соседями, в том числе с Россией». Готовность к переговорам выразил и Владимир Зеленский. По мнению кандидата, минские соглашения не работают должным образом.

Впрочем, Бойко хоть и главный кандидат от юго-востока, шансы на победу у него не так высоки. На это влияет необходимость конкурировать на родном электоральном поле с другим выходцем Юго-Востока — выдвиженцем от партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александром Вилкулом. Отказавшись сотрудничать между собой, Вилкул и Бойко практически гарантировано лишили Юго-Восток возможности представить свои интересы хотя бы во втором туре выборов.

В условиях, когда подавляющее большинство системных политиков стали ориентироваться на западный электорат, Юго-Восток собирается проголосовать за новичка Зеленского, который, возможно, неожиданно даже для себя, стал главным представителем интересов региона.