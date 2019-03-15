Кнут и пряник Макрона: кошмар Франции еще вернется

Президент Франции совершает большое турне по странам Африки, посещая такие государства, как Джибути, Эфиопия и Кения. Во время посещения Эфиопии Макрон заявил, что сегодня Франция хочет «написать новую страницу» в отношениях с африканскими странами.

Однако по возвращении домой его ждет «новая страница» в отношениях с французами.

Французские СМИ и многочисленные эксперты напоминают, что настало время для подведения итогов всенародного обсуждения наболевших проблем французского общества, инициированного самим Макроном.

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Речь идет об общенациональных дебатах о проблемах страны, старт которым французский президент дал 13 января. Тогда он обратился с французам с письмом, в котором попросил их в течение двух месяцев отправить предложения по наболевшим вопросам. Обсуждение касалось таких тем, как проблемы демократии, налоговая система, состояние инфраструктуры и изменение климата.

«Для меня нет никаких запретных тем. Мы не придем к согласию по всем вопросам, но это нормально для демократического общества. Однако мы продемонстрируем, что мы люди, которые не боятся говорить, дебатировать», — заявил перед началом дебатов в своем твиттере президент французской республики.

Часть из тем была связана с политическими реформами, которые Макрон готов обсуждать с французами. «Быть гражданином — значит помогать решать будущее страны, избирая представителей на местном, национальном или европейском уровне. Эта система представительства является основой нашей республики, но ее необходимо улучшить, поскольку многие не чувствуют себя представленными после выборов», — писал президент страны.

К проведению дебатов, как отмечали эксперты, Макрона подтолкнули массовые выступления движения «желтых жилетов» — стихийные выступления недовольных экономическим курсом правительства французов.

Окончание национальных дебатов означает, что власти должны систематизировать требования протестующих и затем принять решения, которые как считает Макрон, могут удовлетворить общество.

Как подчеркнул в интервью телеканалу Euronews аналитик экспертного института CNRS Люк Рубан, объявление дебатов было для Макрона возможностью «выиграть время». По словам эксперта, Макрону также надо было добиться контроля над ситуацией, которая могла угрожать ему роспуском парламента и «политическим крахом».

В декабре прошлого года власти Франции уже пошли на уступки протестующим. Макрон ввел полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Также глава государства пообещал провести референдум по озвученным «жилетами» проблемам и провести реорганизацию правительства.

Ход с объявлением дебатов оказался для Макрона выигрышным. В феврале его рейтинги, согласно соцопросу Fox, выросли и составили 28% против 23% у его противников «желтых жилетов».

Возможно, тот факт, что Макрон чувствует себя гораздо увереннее, дал ему возможность использовать не только пряник, но и кнут.

На днях французский парламент принял законопроект о противодействии агрессивным участникам манифестаций во Франции. По данным агентства РИА «Новости», «антихулиганский» закон поддержали 210 парламентариев. Против этого законопроекта проголосовало 115 депутатов.

Однако, как говорит в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Борис Гуселетов, пока трудно однозначно определить, удалась ли идея «дебатов Макрона»: «Несомненно, что тактически Макрон выиграл, сумев отвлечь общественное мнение Франции от истории с желтыми жилетами, которые начали немного утомлять многих французских обывателей. И в определенной мере это сработало, что для Макрона было важно в преддверии европейских выборов».

Но, по мнению эксперта, эта пауза временная:

«Желтые жилеты еще вернутся, и Макрону придется искать ответы на те вопросы, которые они поставят перед президентом ближе к этим выборам. Так что игра пока не окончена. Ждем финала».

Майские выборы в Европейский парламент имеют судьбоносное значение для Макрона. На них он собирается противостоять националистам и «евроскептикам».

В начале марта президент Франции изложил свое видение будущего Европы в статье в европейских изданиях. Le Monde пишет, что послание Макрона стало манифестом его партии «Вперед, республика!».

По данным социологического опроса центра Ipsos, на конец февраля за коалицию Макрона из либеральных партий были готовы проголосовать 23 % французов. «Национальному объединению» Марин Ле Пен предпочтение отдают 21% жителей Франции.

Лидер французских националистов активно готовится к выборам в парламент ЕС. Брюссель, как отмечает Ле Пен, не защищает европейские интересы, а кроме того Евросоюз рискует попасть в «ситуацию, в которой худшие последствия ожидают вовсе не британцев, а, возможно, ЕС».