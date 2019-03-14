Напала охрана Порошенко: блогера выгнали с митинга в Чернигове

Украинский блогер и журналист Евгений Куксин был насильно вытолкан охранниками президента Украины Петра Порошенко с митинга в Чернигове, куда глава государства прибыл в рамках своей предвыборной кампании.

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В ходе речи Порошенко Куксин поднял плакат с надписью «А что там Свинарчук?». Эта фраза относится к скандалу с крупными хищениями в оборонном комплексе Украины. По данным журналистов, к ней причастны приближенные к Петру Порошенко должностные лица, передает ФАН.

«Поднимаю плакат на митинге Порошенко в Чернигове. — Вы себя плохо ведете, — срывают этот же плакат охранники президента и выталкивают меня с площади», — написал блогер в фейсбуке.

Он также задал вопрос: «а будет сидеть Свинарчук-Гладковський?».

«[Разговор ] об уровне «неслыханной свободы слова» и так далее можно не поднимать», — резюмировал Куксин.

В комментариях пользователи написали, что от президента Украины скрывают реальное отношение к нему народа.

Накануне

Порошенко встретили в Чернигове, куда он прибыл в рамках предвыборной кампании, криками «Ганьба!» и «Геть!», что означает «позор» и «вон».

Крики стали раздаваться, когда украинский лидер проходил мимо членов партии «Национальный корпус». После этого Порошенко отказался отвечать на их вопросы.

«Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!» — воскликнул глава государства.

В субботу 9 марта в Киеве нардеп Андрей Билецкий, известный своими радикальными взглядами, организовал акцию «Свинарчуков Порошенко — за решетку!» с требованием наказать виновников масштабного воровства в сфере обороны.

После этого активисты отправились в Черкассы, куда Порошенко прибыл на свой предвыборный митинг. Протестующие хотели получить от главы государства ответы на вопросы о коррупции и взять обещание о наказании Гладковских, передает НСН.

Но к сцене, где находился президент страны, их не пустили. Тогда националисты вступили в конфликт с правоохранителями, которые охраняли митинг Порошенко. Организаторы акции выкрикивали лозунги: «Стой на сцене и отвечай на наши вопросы!», «Президент, от нас не убежит».

Однако украинский лидер скрылся за спинами своих охранников, которые быстро проводили его к кортежу, и глава государства уехал. Затем националисты зажгли файеры и начали распылять газ. В стычках с сотрудниками органов правопорядка пострадал начальник областной полиции Валерий Лютый.

Управление верховного комиссара по правам человека ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов. В нем говорится, что в стране царит «атмосфера запугивания».

По мнению специалистов Организации объединенных наций, страх перед властями не дает людям открыто выражать свое несогласие с политикой Киева.

Кроме того, в международной организации заявили, что на Украине сложилась тенденция «жестоких нападений» на журналистов, правозащитников, гражданских активистов.

Ранее украинские СМИ писали, что сын первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского Игорь (которые несколько лет назад носили фамилию Свинарчуки), его бизнес-партнер Виталий Жуков и Андрей Рогоза с 2016 года с наценкой до 300% продавали украинским оборонным предприятиям детали для военной техники.

Запчасти, по версии журналистов, контрабандным путем завозили с территории России или покупали у воинских частей на Украине. По данным авторов расследования, таким способом Игорь Гладковский и его партнеры получили не менее 250 миллионов гривен (более $9,2 млн) от «Укроборонпрома».

В этой связи Билецкий рассказывал, что Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО именно из-за проведения этих коррупционных схем при продажах оружия.

По его словам, бывшие страны-участницы Варшавского договора не захотели продавать Киеву старое советское оружие по дешевке, когда узнали, что Порошенко использует запчасти в коррупционных целях.

«Страны-участницы Варшавского договора продавали советское оружие по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены», — уточнил парламентарий.