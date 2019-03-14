Онлайн-казино для Мадуро: пранкеры разыграли Гуайдо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров разыграли спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны. Разговор продлился 12 минут, запись опубликована на YouTube.

Реклама

Пранкеры позвонили политику и представились президентом Швейцарии Уэли Маурером. Они сообщили ему, что в швейцарских банках содержатся счета правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«На протяжении последних двух месяцев наблюдается огромный отток капиталов из Венесуэлы на счета в российских и китайских банках. Мы видим, что их транзакции незаконны. Поэтому мы обязаны заморозить данные счета», — заявили они. Для этого пранкеры запросили от политика письменное заявление. Хуан Гуайдо в ответ пообещал принять необходимые меры.

Вован и Лексус также заявили, что президент Венесуэлы переводит денежные средства в российские онлайн-казино.

Пранкеры спросили Гуайдо о готовности изменить отношения с Москвой и Пекином, на что спикер венесуэльского парламента ответил утвердительно, отметив, что Николас Мадуро использовал в личных целях или же заблокировал некоторые дипломатические отношения.

Пранкеры не в первый раз разыгрывают политиков «от лица» президента Швейцарии. 6 марта их жертвой стал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Вован и Лексус рассказали американскому чиновнику, что в банках Швейцарии открыты счета, которые якобы принадлежат людям из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также счета нефтяной компании PVSDA, находящейся под санкциями США.

Абрамс потребовал немедленно заблокировать эти счета, заявили пранкеры, и «пригрозил подать иск против Берна», если Швейцария откажется сотрудничать с США. Он выразил опасение, что средства на этих счетах «уйдут из Венесуэлы», если к власти придет самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо.

Вскоре после этого, сообщили Вован и Лексус, американский Госдеп якобы прислал «швейцарскому президенту» список лиц, находящихся под санкциями США. В ответ пранкеры отправили послу правительства Гуайдо Карлосу Веккьо имена из этого списка — якобы те, чьи счета открыты в Швейцарии в вымышленном банке «Лимпопо».

«Кроме того, в нашем списке фигурирует и вторая часть, где якобы указаны иностранные граждане, которые переводили крупные суммы денег на счета санкционных чиновников. Так, в списке фигурирует Ксения Собчак, Дмитрий Быков и Марк Фейгин», — заявили пранкеры.

По их словам, в розыгрыше фигурировал банк Lexus Vovanial Ltd., где якобы хранятся деньги Мадуро.

Минфин США, добавили Вован и Лексус, уже начал проводить работу по «заморозке» этих «счетов». Веккьо поверил пранкерам и опубликовал в своем твиттере информацию о «найденном» фонде Мадуро.

Эти розыгрыши происходят на фоне политического кризиса в Венесуэле. 21 января там начались массовые акции протеста против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства. В качестве легитимного президента Венесуэлы Гуайдо признали США, большинство стран «группы Лима» и некоторые страны ЕС. Россия выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Турция и Мексика.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон наложил на Венесуэлу санкции, и добавил, что в качестве одной из возможных опций Штаты рассматривают военное вмешательство в венесуэльский кризис. Однако вскоре в Госдепе опровергли домыслы о возможном американском вторжении в Венесуэлу.