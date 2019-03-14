С незнакомцами не целуюсь: как проходит турне Порошенко

СМИ сообщают об очередной неловкой ситуации с президентом Украины Петром Порошенко, которая произошла во время его предвыборной встречи с избирателями в Черниговской области. На кадрах видео, опубликованного в Сети, видно, как Порошенко проходит сквозь толпу людей, приветствуя их рукопожатиями и объятиями. В какой-то момент украинский лидер попытался поцеловать одну из стоящих рядом женщин. Избирательница, видимо, не ожидала этого и отстранилась от политика. После этого президент направился дальше, выкрикивая «Дякую!»

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Сейчас Украина готовится к президентским выборам, назначенным на 31 марта. В рамках предвыборной кампании Порошенко путешествует по стране и встречается с потенциальными избирателями. На протяжении турне политика СМИ сообщают о конфузах на встречах главы государства с простыми украинцами.

Так, 13 марта украинские радикалы попытались сорвать выступление Порошенко в Чернигове.

Представители ультраправой партии «Национальный корпус» требовали от главы государства решить проблему коррупции в армии. Как сообщило украинское издание «Страна», националисты собрались на пути Порошенко от церкви к филармонии, где он участвовал в Совете регионального развития. Бойцы Национальной гвардии оттеснили радикалов, чтобы те не мешали проходу политика.

При приближении президента толпа стала свистеть и кричать «Ганьба!» («Позор!»), «Мародеры!», «Мародеров за решетку!», «Порошенко за решетку!», «Где отрезанные руки?». Они намекали на заявления украинского президента о том, что он «руки отрежет» коррупционерам в армии. Порошенко, в свою очередь, сделал вид, что не заметил кричащих радикалов и прошел дальше в сопровождении охраны.

1 марта сообщалось, что на встрече с жителями города Кропивницкий в Кировоградской области охранник Порошенко без видимых на то причин выбил телефон из рук молодого человека, пришедшего на мероприятие. Как видно на кадрах видеоролика, опубликованного на ютубе, молодой человек спокойно снимал Порошенко на гаджет, когда внезапно сотрудник безопасности резко выбил его из рук юноши. Телефон отлетел довольно далеко от своего владельца и упал на землю.

В тот же день СМИ распространили видео, на котором лидер страны улыбается, хлопает мужчину по плечу, а затем хватает его за нос. Местная журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в фейсбуке возмутилась поведением политика, отметив, что подобное неуважительное поведение к жителям страны стало системным феноменом. Инцидент произошел на встрече президента с жителями Запорожья.

В этом же регионе глава Украины или его охранник сорвал шапку с головы женщины. Порошенко здоровался с толпой избирателей, когда местная жительница попыталась что-то сказать украинскому лидеру, после этого с ее головы слетел головной убор. При этом по видео нельзя однозначно определить, кто схватил шапку.

В администрации президента Украины позднее пояснили, что данное происшествие было случайностью. Однако украинский журналист и блогер Анатолий Шарий опубликовал видео в своем блоге и пояснил, что женщина на самом деле спрашивала: «Почему вы преследуете Анатолия Шария?». Блогер опубликовал и продолжение видео, на котором видно, что после инцидента еще одна девушка обращается к Порошенко с вопросом, но ее быстро оттесняет охрана главы государства.

За вопрос о Шарие досталось и жительнице города Александрия Кировоградской области.

На встрече 28 февраля Порошенко шел по «живому» коридору, когда одна из девушек спросила, почему он преследует блогера Шарию.

В ответ президент похлопал ее рукой по лицу, попытался узнать ее имя и место жительства, после чего сказал «не бойся» и с силой похлопал по плечу.

Позже ютуб-пользователь с ником i_vit опубликовал ролик, в котором девушка рассказал о подробностях встречи с президентом.

«Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше», — рассказала героиня ролика.

По ее словам, после встречи с Порошенко пока она шла к кафе, к ней несколько раз подходили правоохранители с просьбой предъявить документы и представиться. Уже в заведении к ней подошел мужчина и потребовал пройти с ним. Когда девушка попыталась позвонить своему молодому человеку, мужчина начал вырывать телефон со словами, что гаджеты людей из толпы «нужно вырывать и разбивать». В результате ей удалось дозвониться до отца и уйти домой.