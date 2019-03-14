«Изменники для империй»: Порошенко сравнил Мазепу с Вашингтоном

Гетман Иван Мазепа, предавший русского царя Петра I, был героем для украинского народа. Такое мнение выразил Петр Порошенко, выступая в городе Батурине Черниговской области — бывшей «гетманской столице», сообщает пресс-служба президента Украины на своем сайте.

«Мазепа поступил так же, как Джордж Вашингтон, Симон Боливар или Махатма Ганди. Для империй, которым повиновались их народы, они все точно назывались изменниками

— и Вашингтон, и Боливар, и Ганди, и Мазепа. Но для своих народов они герои, и для политиков очень важно брать уроки истории», — заявил Порошенко.

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По словам украинского лидера, Мазепа «сделал выбор точно в пользу Украины» в решающий исторический момент. Гетман-предатель «выбрал между верностью чужому монарху и своим отечеством», перейдя на сторону шведского короля Карла XII, добавил Порошенко. Он также подчеркнул, что слово «мазепинец» должно носить позитивную окраску.

«Только в прошлом веке появились такие почетные звания, как «петлюровец» и «бандеровец», но все они начинали с «мазепинца», — добавил Порошенко.

Гетман Войска Запорожского Иван Мазепа долгое время был одним из ближайших сподвижников Петра I. В 1708 году перешел на сторону противника России в Северной войне — шведского короля Карла XII. Как отмечают историки, главным результатом измены малороссийского гетмана стало движение шведского войска в Малороссию, где Мазепа обещал Карлу XII провиант, зимние квартиры и 50-тысячное войско, но в реальности к шведам присоединилось только несколько тысяч казаков, даже не принявших участия в Полтавской битве.

Историки полагают, что мысли об измене посещали гетмана с первых же лет войны русских со шведами. Известны многочисленные донесения петровских полководцев, получавших сведения о ненадежности запорожцев и замыслах их лидера. Однако царь до последнего отказывался верить в неверность своего союзника. После Полтавы Карл XII и Мазепа бежали в Бендеры.

Петр I через своих посланников пытался добиться выдачи гетмана путем подкупа, однако турки не согласились на предложенные условия. После провала в при Полтаве Мазепа не прожил и трех месяцев. 2 октября он скончался, как принято говорить, при загадочных обстоятельствах. Умер он своей смертью или же был убит — это достоверно неизвестно. Похоронили Мазепу весьма пышно в румынском городе Галаце, но его могила была уничтожена в 1962 году.

В русской истории Мазепа имеет прочную репутацию одного из наиболее отрицательных персонажей и политических неудачников. На протяжении трех веков имя Мазепы является нарицательным по отношению к предателям.

Преступление Мазепы перед Россией всегда расценивалось негативно. Русские исторические труды до революции, советская историография и современные ученые сходятся в том, что гетман совершил смертный грех как в моральном, так и в военно-политическом плане, предав русскую армию. В русской литературе Мазепа и Петлюра также обычно изображались как отрицательные, пусть и неоднозначные персонажи.

Русский поэт Александр Пушкин писал об «изменнике русского царя» Мазепе в своей поэме «Полтава» как о трагическом персонаже, измена которого привела бы не к независимости Украины, а к ее переходу под влияние Польши и Швеции:

Грозы не чуя между тем,

Неужасаемый ничем,

Мазепа козни продолжает.

С ним полномощный езуит

Мятеж народный учреждает

И шаткой трон ему сулит.

Во тьме ночной они как воры

Ведут свои переговоры,

Измену ценят меж собой,

Слагают цифр универсалов,

Торгуют царской головой,

Торгуют клятвами вассалов.

Добавим, что в период президентства Виктора Ющенко (2005-2010 годы — «Газета.Ru») впервые были предприняты попытки «обелить» образ гетмана Ивана Мазепы на государственном уровне, когда церковью начали изучаться обстоятельства отлучения перебежчика от православной церкви. К примеру, по указу Ющенко на Украине принялись возводить памятники Мазепе.

В конце сентября 2018 года стало известно, что Вселенский патриархат не считает канонической анафему, которая в 1708 году была наложена Русской православной церковью на гетмана Ивана Мазепу. Такое заявление сделал в интервью украинскому изданию «Главком» представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Телмисский Иов (Геча). По словам иерарха, Константинополь никогда не признавал анафему Мазепы, поскольку «она была наложена по политическим мотивам, как средство идеологически мотивированных репрессий и не имела никаких вероисповедальных, богословских или канонических причин».