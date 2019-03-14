«Умереть в тюрьме»: какая судьба ждет Манафорта

«Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, что это очень грустная ситуация», — сказал Трамп журналистам, комментируя решение суда, приговорившего Манафорта к 3,5 годам лишения свободы. Приговор вынесен за оказание давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Ранее Манафорту был вынесен приговор по другому делу за мошенничество — 4 года тюремного заключения.

При этом Трамп отметил, что еще не задумывался о том, чтобы помиловать Манафорта.

Американский сенатор от республиканской партии Линдси Грэм уже заявил, что помилование президентом США Дональдом Трампом экс-главы его предвыборной кампании Пола Манафорта станет «катастрофой». Об этом в своем твиттере написал журналист CNN Ману Раджу со ссылкой на сенатора.

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«Прощение Манафорта будет расценено как политическая катастрофа для президента. Может наступить день, когда вы захотите рассмотреть его заявление наравне с остальными, но на фоне изменившейся политики это будет расценено как катастрофа», — приводит Раджу слова Грэма.

В любом случае, помиловать Манафорта Трампу будет сложно, если он получит еще один срок. Сразу после вынесения приговора власти штата Нью-Йорка обвинили его еще в 16 государственных и уголовных преступлениях, сообщает The New York Times.

«И это не обязательно конец юридических проблем Манафорта в Нью-Йорке, может появиться больше обвинений — ни одно из которых президент Трамп не может простить ему, так как это преступления штата, а не федеральные преступления.

Поэтому все более вероятно, что Пол Манафорт может умереть в тюрьме благодаря его связи с Дональдом Дж. Трампом в 2016 году»,

— пишет издание The Spectator.

В свою очередь, The Los Angeles Times отмечает, что наказание для Манафорта — слишком легкое. Оно посылает сигнал, что для тех, кто совершает финансовые преступления, все будет в стиле «business as usual».

В свою очередь, журнал Atlantic пишет, что защита Манафорта, которая настаивала, что его случай нельзя назвать вопиющим, была в чем-то права: «Манафорта отправляют в тюрьму за системные преступления, которые трудно спрятать и которые обычно вызывают чаще всего зевки или пожимания плечами».

Как отмечает The Washington Post, у Манафорта есть возможность уменьшить наказание. Вступив, например, в программу реабилитации для людей, имеющих проблемы с алкоголем — а они у него есть. Кроме этого, учитывая тот факт, что Манафорту 69 лет, он может быть освобожден после того, как отбудет две трети срока. Однако тех, кто подпадает под освобождение, определяет Управление тюрем.

Эксперт в области «беловоротничковых» преступлений Каролин Полизи считает, что

решение суда Нью-Йорка объявить о преследовании Манафорта сразу после оглашения приговора выглядит как «политическое».

«Он мог бы подождать день ... или час. Вместо этого, всего через несколько минут после того, как судья Эми Берман Джексон вынесла приговор и определила судьбу Пола Манафорта, окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс провозгласила свое обвинение в отношении штата Нью-Йорк против бывшего председателя кампании Трампа за предполагаемое «годовое мошенничество с ипотечными кредитами». Об этом Полизи пишет в комментарии на телеканале CNN.

Как отмечает консервативный обозреватель Дженнифер Рубин, характер событий, с которыми столкнулся Манафорт, может предсказать собственную судьбу Трампа. «Его ждут те же федеральные суды и суды Нью-Йорка, — написала она в твиттере. — Ни он, ни Пенс, ни какой-либо другой президент не могут ничего сделать с последним».

Ранее бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил три года тюрьмы за нарушения избирательного законодательства и ложные показания конгрессу.

Трамп заявил, что его Коэн просил его о президентском помиловании, но глава страны отказал ему. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

Американский лидер обратил внимание на тот факт, что во время дачи показаний конгрессу Коэн заявил, что не просил Трампа о помиловании. При этом, по словам президента США, его экс-адвокат все же обращался к нему с такой просьбой:

«Плохой адвокат и мошенник Майкл Коэн под присягой заявил, что никогда не просил помилования <...> Он лгал! Более того, он прямо попросил у меня прощения. Я сказал нет. Снова он солгал!».