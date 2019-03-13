«Украинская специфика»: Порошенко неожиданно обогнал Тимошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский уверенно держится на первом месте предвыборного рейтинга, его поддерживают 27,7% избирателей. Второе место в настоящее время занимает действующий президент Петр Порошенко, за него готовы проголосовать 19,6%. Замыкает тройку экс-премьер-министр и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, набирая 14,8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социс».

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Рейтинг лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко составляет 9,6%. Лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко готовы поддержать 8,2% опрошенных. Другие кандидаты набрали меньше 5% поддержки.

Исследование проведено с 5 по 10 марта во всех регионах Украины, кроме территории Донбасса. При этом, результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в период с 1 по 7 марта, несколько отличаются. Владимир Зеленский лидирует в обоих исследованиях. Однако «Рейтинг» оценивает его поддержку в 24,7%. А вот второе место в опросе занимает Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 18,3% избирателей, которые собираются идти голосовать и определились с выбором. Петр Порошенко расположился на третьей строчке, его рейтинг составляет 16,8%.

Согласно результатам обоих опросов на поддержку Петра Порошенко практически никак не повлиял коррупционный скандал.

Журналисты портала Bihas.info провели расследование о масштабных хищениях в украинской армии. По их данным, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица, которые продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Расследователи убеждены, что от «Укрооборонпрома» эти чиновники получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн.

Впрочем, эксперты в целом скептически относятся к прогнозам, сделанным на основе соцопросов. Например, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что «верить социологическим опросам на Украине на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку они, как правило, носят заказной характер».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также «не склонен верить украинским соцопросам»: «Есть большие сомнения, что в этой стране на данный момент существует добросовестная социология».

Но даже если взять за скобки «специфику украинской социологии», о которой говорят эксперты, соцопросы уже несколько лет как перестали вселять доверие.

Например, в 2016 году подавляющее большинство социологов утверждали, что на американских выборах победит Хиллари Клинтон. Однако кто на самом деле стал 45-м президентом США хорошо известно. Похожая ситуация произошла в прошлом году на президентских выборах в Бразилии — перед голосованием соцопросы предрекали будущему президенту страны Жаиру Болсонару не больше 30%, однако уже в первом туре он набрал 46% голосов.

Есть множество факторов, которые могут стать причинами подобных разночтений в соцопросах и окончательных результатов выборов. Играет роль и человеческий фактор — респонденты могут скрывать свое мнение, отказываться общаться с социологами, или технологический — некоторые соцопросы до сих пор проводят с помощью проводных телефонов, которыми с каждым годом пользуются все реже.

Наконец, за пару дней до выборов агитация за кандидатов на местах разворачивается с особой силой. Наибольшую пользу это приносит тем политикам, у которых больше финансовых или административных ресурсов. Соцопросы часто просто не успевают отразить столь поздние изменения в общественном мнении.

Но, справедливости ради, и полностью списывать со счетов данные социологов нельзя. Во-первых, соцопросы наглядно демонстрируют тенденции предвыборной гонки. Во-вторых, даже в наши дни прогнозы социологов могут поражать своей точностью. Например, на последних президентских выборах во Франции, данные соцопросов совпали с реальными результатами выборов вплоть до 1%.