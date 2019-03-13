Майк Помпео: Россия вторглась на Украину, чтобы забрать газ

Россия давит на Украину политически, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на энергетической конференции CERAWeek в Техасе, передает РИА «Новости».

«Россия использует трубопроводы для того, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину», — подчеркнул он.

Госсекретарь уверен, что Россия «вторглась на Украину», чтобы заполучить ее нефтяные и газовые ресурсы. Кроме того, Помпео обвинил РФ в намерении «не дать Украине задействовать свои энергорезервы и инфраструктуру», чтобы обеспечить светом и теплом дома украинских граждан.

Реклама

Шеф Госдепа добавил, что США «не желают терпеть» привязанность своих европейских союзников к газу из России, который планируют поставлять через трубопровод «Северный поток — 2», а также Вашингтон «не хочет зависеть от нефти из Венесуэлы».

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в ответ на слова Помпео заявил, что из Вашингтона «не видна» ситуация в России и на Украине, передает RT.

«Помпео непонятна близость наших народов. Москва всегда помогала и помогает украинцам энергоресурсами. Газ им необходим для отопления своих домов, для работы предприятий.

Если Москва перестанет прокачивать газ, то это будет непоправимая катастрофа, люди просто замерзнут», — отметил российский парламентарий.

По словам депутата, Россия ни в коем случае не давит на Украину, и все «газовые дела» — это регулярная внешнеэкономическая деятельность, точно такая же, как и поставки природного газа в Европу.

В разговоре с ФАН депутат Морозов отметил, что попытки США повлиять на реализацию российского газового проекта успехом не увенчаются. «С точки зрения затрат американская бизнес-схема неуклюжая, гораздо проще европейцам закупать качественный российский газ, который поставляется своевременно и в нужных объемах», — подчеркнул он. Американцы, по мнению депутата, продвигают свой «шкурный интерес».

В начале марта глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил в эфире украинского «5 канала», что трубопровод «Северный поток — 2» сделает невостребованной газотранспортную систему Украины.

«Мы потеряем весь транзит», — выразил опасение Коболев.

Кроме того, есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью Россия и Турция построят и запустят к концу 2019 года, напомнил Коболев. Обе ветки смогут доставлять российский газ европейским потребителям.

Коболев также подчеркнул потерю Украиной сдерживающего фактора против «российской агрессии» при введении в эксплуатацию «Северного потока — 2». Он отметил, что с началом работы СП-2 резко возрастает риск военного конфликта между РФ и Украиной.

«Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска», — подчеркнул глава «Нафтогаза». Наряду с этим Коболев признал невозможность «аспекта безопасности» повлиять на решение европейских стран достроить «Северный поток-2». Коболев предложил налаживать с Европой «классическое партнерство» и допускать зарубежные компании к управлению украинской газотранспортной системой в обмен на инвестиции.

Российско-украинские договоренности о транзите газа в Европу через территорию Украины истекают в 2019 году.

Ранее в декабре 2018 года около четырех десятков сенаторов США объявили о намерении внести в на рассмотрение резолюцию против «Северного потока — 2», требующую предпринять действия против «российской агрессии» в Черном море. Согласно тексту резолюции, сенаторы призывают свернуть проект российского газопровода, поскольку он несет угрозу энергетической безопасности Европы».

Кроме этого, Европейский парламент 12 декабря принял резолюцию по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина», в которой осудил строительство «Северного потока — 2» в обход Украины, поскольку «речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и диверсификации источников энергоснабжения», передает НСН.

«Европарламент требует аннулировать данный проект», — подчеркивается в резолюции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытки помешать строительству газопровода всеми правдами и неправдами «камуфлированием недобросовестной конкуренции».