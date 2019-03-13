«Они отрицают Холокост»: каким будет правительство Эстонии

Праволиберальная Партия реформ, которая получила треть всех мандатов, пригласила к переговорам социал-демократов, однако создать совместное правительство им будет затруднительно. Для этого нужен третий партнер, которого у них нет.

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Параллельно с Партией реформ собственное правительство пытается сформировать занявшая второе место Центристская партия. Она пригласила к переговорному процессу партию «Отечество» (Isamaa) и известную своими националистическими взглядами Консервативную народную партию (EKRE).

Несмотря на то, что последняя политическая сила — полный антипод центристов, в EKRE объяснили, что им не ставили предварительных условий. Для правых националистов, которые заняли третье место по итогам выборов, союз с центристами — это шанс войти в правительство.

Как отмечает в интервью агентству Bloomberg научный сотрудник Тартуского университета Мартин Молдер,

ситуация в Эстонии укладывается в общеевропейский тренд, связанный с подъемом правых националистов в европейских странах.

Переговоры с националистами уже вызвали негодование у видных членов Центристской партии. Член бюро Раймонд Кальюлайд заявил в интервью изданию Posteemes, что готов выйти из партии из-за союза с силами «отрицающими Холокост».

В свою очередь, еще один политик-центрист Андрей Коробейник заявил, что переговоры возможны в случае, если лидеры партии EKRE Мартин или Март Хельме откажутся от ультраправой риторики. Политики выступают с лозунгами «Эстония для эстонцев» и призывают к увеличению военного бюджета страны для противоборства с Россией.

Союз центристов и ультраправых может оттолкнуть от партии русскоязычных избирателей. Эта часть населения составляет 30% жителей Эстонии, и она традиционно поддерживало Центристскую партию, в составе которой немало русскоязычных политиков.

В настоящее время вышеуказанное меньшинство испытывает немало проблем связанной с желанием властей полностью отказаться от обучения в школах на русском языке.

«В Эстонии, чтобы получить хорошую работу и, тем более, пойти в политику, нужно знать эстонский как родной. А теперь представьте, что вас вдруг заставят таким же образом выучить английский», — отмечала в своей недавней колонке в «Газета.Ru» обозреватель Анастасия Миронова.

Партия EKRE активно выступает против русского языка. Лидеры партии также используют антироссийскую риторику и заявили, что готовы поднять вопрос о территориальной принадлежности Ивангорода. Город, который в настоящее время входит в состав Ленинградской области с 1919 года входил в состав независимой Эстонии, а затем в 1940-е некоторое время был в составе Эстонской ССР.

«Но мы 50 лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать еще и еще. Вдруг мы когда-то получим эти территории обратно. Для того, чтобы изменить границу, нужно провести всенародное голосование-референдум для изменения конституции», — заявил заместитель председателя парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас.

Эти заявления могут способствовать еще большему ухудшению российско-эстонских отношений.

При этом новому парламенту предстоит работать над ратификацией пограничного договора с Россией. Этот вопрос давно уже является камнем преткновения между двумя странами, так как Москва дает понять, что ратификация договора произойдет лишь тогда, когда Эстония откажется от «русофобской политики».

Масла в огонь добавляют и заявления эстонских силовиков. Как отмечается в недавнем докладе эстонской службы внешней разведки, Россия в 2019 году попытается вмешаться в выборы в Европейский парламент, продолжит «операции влияния» против Запада и подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с НАТО, передает телеканал NBC News, который первым ознакомился с 70-страничным докладом, где ежегодно проводится оценка угроз.

«Российские вооруженные силы готовятся к возможной войне на обширном фронте», — говорится в докладе.

После анализа последних военных учений России авторы доклада пришли к выводу, что «российские вооруженные силы последовательно готовятся к широкомасштабному военному конфликту с НАТО».