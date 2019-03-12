«Вот негодяи!» Порошенко сбежал от радикалов по лужам

Петр Порошенко стал снова героем мемов, насмешив пользователей сети своим поспешным побегом с собственного митинга в Житомире. Как сообщает издание «Страна.ua», на выступление Порошенко пришли несколько десятков украинских националистов.

«Позор! Пошел вон! Брехло!» — кричали Порошенко члены «Национального корпуса». В ответ украинский лидер обозвал радикалов «негодяями».

После этого Порошенко спешно ретировался с митинга, не замечая луж и топая прямо по воде. «Гарант ходит по воде!» — шутит один из комментаторов. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам», — добавила другая пользователь.

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Пришедшие на митинг националисты размахивали плакатами, на которых была изображена свинья с подписью «Свиноборонпром», передает НСН.

Нардеп Андрей Билецкий, известный своими радикальными взглядами, и члены «Национального корпуса» заявили, что будут срывать каждое выступление Петра Порошенко, пока он не разберется с коррупционным скандалом в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Националисты требуют судить бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского и его сына Игоря за коррупцию в «Укроборонпроме».

Коррупционный скандал прогремел на Украине в конце прошлого декабря. Согласно результатам журналистского расследования, украинские оборонные компании через подставные фирмы с участием высокопоставленных «зицпредседателей» поставляли по завышенным ценам запчасти с военных складов ВСУ, а часть деталей якобы поставлялась из РФ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовные дела в отношении фигурантов дела. По данным директора НАБУ Артема Сытника, общие убытки от воровства в «Укроборонпроме» достигают 1 млрд гривен ($37,8 млн).

Четырьмя днями ранее украинские националисты из «Национального корпуса» уже пытались прорваться на митинг Порошенко в городе Черкассы. Действующему президенту пришлось скрываться от разъяренной толпы радикалов, требовавших наказать виновных в коррупции в «Укроборонпроме». К сцене, где находился Порошенко, радикалов не пустили, после этого националисты вступили в конфликт с полицейскими, охранявшими митинг Порошенко. Украинский лидер скрылся за спинами своих охранников, которые быстро проводили его к автомобилям кортежа. Радикалы из «Нацфронта» зажгли фаеры и дымовые шашки.

Хотя коррупционный скандал и оказал влияние на рейтинг Порошенко, его эффект оказался не таким сильным, как ожидалось. Более того, среди тех избирателей, которые собираются голосовать и уже определились с выбором, уровень поддержки действующего президента хоть и незначительно, но подрос.

11 апреля социологическая группа «Рейтинг» опубликовала очередной опрос общественного мнения, который дает представление об уровне поддержки кандидатов в президенты Украины. Опрос был проведен в период с 1 по 7 марта. Тройка фаворитов кампании остается неизменной.

В гонке по-прежнему лидирует Владимир Зеленский, однако число его сторонников перестало расти. За неделю поддержка шоумена увеличилась лишь на 0,1% и теперь составляет 17,1% от всех избирателей Украины, независимо от их намерения идти на выборы. А вот среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, популярность Зеленского даже упала. Если в последнюю неделю февраля его готовы были поддержать 25,1% избирателей, то сейчас эта цифра опустилась 24,7%.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.

Кампания уже обросла скандалами. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала снять с выборов кандидатуру ее однофамильца, самовыдвиженца Юрия Тимошенко. По ее словам, штаб президента Петра Порошенко подстроил «грязную манипуляцию» с регистрацией, чтобы отобрать у нее голоса. Она считает, что две одинаковые фамилии с идентичными инициалами в бюллетенях могут запутать избирателей.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в гонке, обвинил власти в давлении и сообщил о возбуждении против него уголовного дела. По его словам, «власть уже пробила дно». Шоумен уточнил, что его офис прослушивается, также против «95 квартала» завели уголовное дело об отмывании денег, сообщает ФАН.