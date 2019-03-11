Испания или Молдавия? Куда сбежит Порошенко

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко рассказал, куда президент Украины Петр Порошенко может сбежать, если проиграет на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Реклама

«Думаю, если Порошенко не выиграет, он может бежать из страны. Тут проблема не только в Порошенко, а что будет огромный запрос на наказание Порошенко», — сказал Лещенко. Бывший член «Блока Петра Порошенко» отметил, что

у президента есть недвижимость в Испании и «бизнес-партнер» в Молдавии. Именно туда, считает он, Порошенко и может сбежать.

Он также добавил, что украинский лидер «заслуживает наказания» за коррупцию.

О возможном побеге Петра Порошенко из страны после поражения на выборах рассказал экс-министр экономики Украины Владимир Лановой в статье для издания «Главред».

По мнению бывшего министра, нынешний президент «затягивает войну» ради получения доходов, а за этот год он задекларировал в 82 раза больше, чем за прошлый. Лановой также упоминает о том, что Порошенко хочет продать завод «Ленинская кузница».

«…это позволяет сделать вывод о подготовке его бегства с Украины из-за безнадежности победы на выборах», — написал Лановой.

И действительно, еще недавно казалось, что действующий президент ни при каких обстоятельствах не сможет пойти на второй срок. Об этом говорили и политики, и эксперты, активно ссылаясь на социологию: у Петра Порошенко слишком высокий антирейтинг, да и рейтинг поддержки ниже, чем у других кандидатов.

Экс-президент Украины Виктор Янукович в начале февраля даже посвятил этому целую пресс-конференцию. На протяжении полутора часов бывший украинский политик почти на каждый вопрос отвечал одним тезисом: «без фальсификаций действующая власть не победит на выборах».

Такой взгляд на вещи был релевантен в июне 2018 года, когда за Порошенко готовы были проголосовать лишь немногим больше 8% избирателей. Ближе к выборам ситуация предсказуемо начала меняться.

Сегодня говорить о безнадежности положения действующего президента не приходится.

На данный момент Порошенко — один из немногих кандидатов, чей рейтинг показывает электоральный рост.

Последний опрос социологической группы рейтинг показывает, что за него готовы проголосовать 11,3% от всех избирателей Украины. Это ставит его на вторую строчку в списке популярности кандидатов.

Президент уступает лишь шоумену Владимиру Зеленскому, которого готовы поддержать 17% жителей страны. Кроме того, ему дышит в спину Юлия Тимошенко (11%). Правда она, как показывают соцопросы, в отличии президента не набирает, а теряет популярность.

Два других кандидата, считающихся одними из фаворитов гонки — Юрий Бойко и Анатолий Гриценко — отстают от Порошенко еще сильнее. За них готовы проголосовать 7,4% и 5,4% избирателей соответственно.

Такой расклад делает возможным второй тур по сценарию «Порошенко — Зеленский» или «Порошенко — Тимошенко». Впрочем, при обоих вариантах, как свидетельствуют соцопросы, действующий президент проиграет.

Однако несмотря на это, когда респондентам задали вопрос «кто скорее всего станет следующим президентом?», большинство (22,9%) назвали Петра Порошенко. Этот показатель также увеличивается от опроса к опросу —

жители Украины все больше верят в победу действующей власти.

Оппонентам Порошенко остается надеется, что на его электоральный рейтинг повлияет недавний крупный коррупционный скандал в украинской армии.

Расследование о масштабных хищениях в украинской армии провели журналисты портала Bihas.info. По их данным, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица, которые продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Расследователи убеждены, что от «Укрооборонпрома» эти чиновники получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн.

Если этот скандал действительно ударит по поддержке Порошенко, это даст шансы на второй тур Гриценко и Бойко. Однако пока соцопросы не отразили его влияния на кампанию.