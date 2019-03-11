Мевлют Чавушоглу: «Азербайджанские друзья примирили нас с Россией»

На днях корабли Черноморского флота Россия провели совместные учения PASSEX с кораблями ВМС Турции.

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Патрульный корабль «Василий Быков» и морской тральщик «Валентин Пикуль» с корветом «Бургазада» и минным тральщиком «Акчай» отработали взаимодействие в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.

Установление реального стратегического партнерства между Россией и Турцией вызвало серьезное недовольство США, которые угрожают Анкаре тяжелыми последствиями, в частности, в связи с намерением турецких властей приобрести российские ЗРК С-400.

В начале марта президент США Дональд Трамп попытался надавить на Эджепа Эрдогана, заявив о намерении отменить льготные режимы для импорта из Турции.

Но тот в ответ заявил, что сделка по С-400 закончена и шагов назад быть не может.

Успешное сотрудничество двух стран в военной сфере еще недавно могло показаться невозможным после трагического инцидента в ноябре 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 в районе сирийского-турецкой границы.

Не так давно стали известны новые подробности того, как удалось достичь примирения России и Турции. Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, устранить кризис в отношениях двух стран удалось благодаря личному участию президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и российского предпринимателя, бывшего члена Совета Федерации Фархада Ахмедова.

Чавушоглу отметил, что благодаря содействию его личных друзей из Азербайджана удалось провести в неформальной обстановке ряд встреч с российской стороной и обсудить шаги по примирению двух стран.

Чавушоглу при этом подчеркнул ключевую роль Фархада Ахмедова, который встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, посоветовал ему написать письмо президенту России и даже предложил конкретные ключевые формулировки данного письма.

Чавушоглу рассказал, что Ахмедов является его близким другом, с которым он хорошо знаком еще со времени работы в ПАСЕ. «Фархад очень сильно любит Азербайджан, Турцию и Россию», – отметил турецкий министр.

По словам Чавушоглу, Фархад Ахмедов предложил Эрдогану написать письмо Владимиру Путину, пояснив главе Турецкой республики, что «письмо будет эффективнее, чем многочисленные встречи турецких и российских делегаций».

Как известно, 27 июня 2016 года Президент Турции Реджеп Эрдоган направил Президенту РФ Владимиру Путину послание. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet Daily News. По ее данным, Эрдоган принес в нем извинения семье погибшего пилота. Глава Турецкой республики также выразил заинтересованность в урегулировании ситуации. 28 июня турецкие власти подтвердили, что в отношении арестованного ими боевика Алпарслана Челика, подозреваемого в убийстве российского пилота Олега Пешкова, ведутся судебные разбирательства.

В ответ на послание Эрдогана по инициативе российской стороны 29 июня 2016 года между президентами двух стран состоялся телефонный разговор, по итогам которого было принято решение о начале процесса нормализации отношений.

Таким образом, решающую роль могло сыграть именно извинение Реджепа Эрдогана за трагический инцидент.

И пойти на такой шаг при этом в варианте, не затрагивающем самолюбие президента Турции, который весьма дорожит репутацией самостоятельного и сильного политика, настоящего лидера нации, и гордится своим независимым политическим курсом, убедил его именно российский предприниматель в ходе конфиденциальной беседы тет-а-тет.

В СМИ отмечалось, что над текстом письма с извинениями за сбитый российский самолет долго и тщательно работали турецкие дипломаты и переводчики. Ключевым моментом в данном случае был выбор формы извинения. Как отметил Мевлют Чавушоглу, при этом «предложения Фархада Ахмедова были очень ценны», - сказал турецкий министр.

«Если мы посмотрим на содержание письма, то увидим, что там нашло отражение сказанное Фархадом Ахмедовым», – отметил Чавушоглу.

Интересные подробности этой истории, которыми поделился один из самых влиятельных турецких политиков, характеризуют российского бизнесмена не только как тонкого знатока человеческой психологии, умеющего найти подход к влиятельным и амбициозным политикам современности, но и реально скромного человека, никогда не кичившегося своим участием в важнейшем для судеб мира примирении Турции и России. Ведь, если бы не откровенное интервью Мевлюта Чавушоглу, реальной правды о том, как был преодолен опасный политический кризис между двумя странами, мы могли никогда не узнать.