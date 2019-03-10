Мина безопасна: США оправдываются за инцидент в Шереметьево

Вашингтон в курсе инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где в субботу 9 марта сотрудник посольства США в России попытался провести в багаже мину с взрывателем. Представитель Госдепартамента подтвердил, что упомянутый дипломат благополучно покинул территорию России, передает ТАСС.

Реклама

«Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект [мина] был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», — сказал американский дипломат.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что данный инцидент был проверкой безопасности России со стороны американцев, передает ФАН.

«США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем, с задействованием сотрудников своего посольства. Одним из них, имеющим непосредственное отношение к американским вооруженным силам, предпринята провокация в отношении российского транспортного объекта», — отметили в МИД РФ.

Сотрудник посольства США в результате произошедшего опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14.35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк, но уже без мины.

«Посольство США было незамедлительно извещено об инциденте линейным управлением МВД РФ по аэропорту «Шереметьево». Надеемся, оно разъяснит поведение своего работника. С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте,

сотрудник посольства просто не мог не понимать, что мина в багаже — это очень серьезно. Значит, пошел на такой шаг сознательно»,

— указал в МИД РФ.

В Госдуме также потребовали объяснений от США. Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин заявил, что данный инцидент требует расследования и проверки.

«Мина не могла просто так случайно оказаться в багаже дипломата; тем более он не мог не знать, что подобный груз представляет опасность для многих людей», — пояснил российский парламентарий.

Он также выразил надежду на то, что представители США дадут удовлетворительные ответы на вопросы «откуда эта мина взялась, вследствие чего оказалась в багаже, какую цель имели те, кто затеял эту провокацию».

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма объяснил, зачем США была нужна провокация с миной в российской воздушной гавани, передает НСН.

«Если сотрудник посольства США связан с Вооруженными силами США и принес в аэропорт мину, подобные вещи можно расценивать как провокацию. Думаю, хотели выяснить, насколько готовы и как оперативно реагируют наши службы на подобное», — указал эксперт.

Он также спрогнозировал, какая участь ожидает нарушителя порядка в США.

«Если бы это случилось в Соединенных Штатах, с человеком бы поступили жестко — заключили под стражу, еще и тюремный срок бы ему грозил.

Российские сотрудники были вынуждены отпустить нарушителя в связи с его дипломатической неприкосновенностью. Россия — страна, которая соблюдает нормы международного права. Только США не стесняются ставить свои законы над международным правом, хотели бы наплевать на него», — подчеркнул специалист.

Аналитик напомнил, что после трагедии в Домодедово в 2011 году, когда террорист-смертник взорвал пассажиров, инфраструктура аэропортов в России была изменена, и теперь требования к авиапассажирам предъявляются более жесткие, а их исполнение находится на высоком уровне.

«Думаю, во всех аэропортах в связи с происшествием в Шереметьево к иностранцам теперь будет более пристальное внимание, особенно по определенным категориям граждан», — предположил Сурма.

Как рассказал «Газете.Ru» эксперт в минном деле, наличие взрывателя в мине даже без взрывчатых веществ может представлять угрозу, так как взрыв самого этого элемента может привести к ранению.