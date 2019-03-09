Порошенко надавил? Почему Украина теряет кандидатов

На этой неделе Центральная избирательная комиссия Украины утвердила окончательный список кандидатов в президенты страны, в общей сложности в президентской гонке будут участвовать 39 человек.

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«Бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов на президентский пост», — говорится в сообщении на сайте ЦИК. 7-го марта был последний день, когда можно было отказаться от участия в выборах. Такое решение в итоге приняли пять человек.

Первым был мэр Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый, которого, согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг», были готовы поддержать 2% избирателей.

Он воспринимался как основной конкурент бывшего министра обороны страны Анатолия Гриценко (5,4%) — оба кандидата рассчитывали на голоса жителей западных областей страны.

Однако объявляя о выходе из гонки, Садовый призвал своих сторонников голосовать именно за Гриценко.

Садовый был первым, но не стал единственным. В пользу Гриценко от участия в гонке отказались также народный депутат и лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов и кандидат от партии «Сила людей» Дмитрий Гнап.

В отличие от поддержки со стороны Садового, снятие Добродомова и Гнапа носит скорее имиджевый характер. Уровень поддержки обоих претендентов на пост главы государства колебался в районе 0,1% - 0,3%. Это не сильно прибавит Гриценко голосов, однако позволяет ему претендовать на роль единого кандидата от западных регионов.

Для полного завершения этого образа Гриценко не хватило лишь присоединения Романа Бессмертного — одного из авторов украинской конституции, чей рейтинг, впрочем, также не превышает 0,1%.

Соцопросы пока не успели отразить эти изменения в избирательной кампании, однако с учетом всех вводных, можно ожидать, что уровень поддержки Гриценко увеличится до 7-8%.

Это подведет Гриценко вплотную к главному кандидату от юго-восточных регионов страны — основателю «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко, которого готовы поддержать 7% избирателей.

Ему, в отличие от Гриценко, не удалось стать «собирателем» голосов Юго-Востока. Политику приходится конкурировать с лидером партии «Наши» Евгением Мураевым (1,7%) и выдвиженцем от партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александром Вилкулом (1,8%).

Мураев, кстати, тоже снялся с выборов. Но сделал он это, призвав своих сторонников голосовать именно за Вилкула. И такое решение неудивительно — лидер «Наших» с начала избирательной кампании демонстрировал свое пренебрежительное отношение к Бойко.

«В украинскую политику открыто идут партии, которые возглавляют люди, которые являются представителями президента Российской Федерации», — говорил Мураев, имея в виду поддерживающего Бойко Виктора Медведчука.

«Далеко не ищите и ничего не придумывайте. У вас все перед глазами. Я напомню, что недавно образовалась новая платформа («Оппозиционная платформа За життя»), представителем которой и кандидатом является непосредственно менеджер Дмитрия Фирташа, который когда-то возглавлял предприятие «РосУкрЭнерго», — заявлял Мураев, намекая уже на Юрия Бойко.

Уход из Мураева из гонки в пользу Вилкула вряд ли благоприятно отразится на рейтинге Бойко.

Этот эпизод может быть воспринят избирателями как иллюстрация его неспособности договариваться даже с теми, чьи взгляды наиболее близки к его собственным.

Однако и ждать, что Вилкул станет основным представителем Юго-Востока, тоже нельзя — даже с голосами Мураева он будет отставать от Бойко почти в два раза.

Также на рейтингах кандидатов еще не отразился крупный коррупционный скандал в украинской армии, ставший главной политической темой Украины в последние несколько дней.

Расследование о масштабных хищениях в украинской армии провели журналисты портала Bihas.info. По их данным, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к действующему президенту Петру Порошенко (11,3%) должностные лица, которые продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Расследователи убеждены, что от «Укрооборонпрома» эти чиновники получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн.

Вероятно, этот скандал ударит по уровню поддержки Порошенко, и, как следствие, может дать Бойко и Гриценко шансы на выход во второй тур.

Кстати, в пользу Порошенко отказался от гонки последний из пяти сошедших с дистанции кандидатов — выдвиженец от партии «Воины АТО» Сергей Кривонос. Впрочем, его рейтинг настолько низок, что его можно было списать на статистическую погрешность.

Выход пятерых политиков из гонки не затронет еще двух ее лидеров — шоумена Владимира Зеленского, который, имея поддержку в 17%, стабильно остается основным претендентом на выход во второй тур, и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (11%).

Главный вопрос избирательной гонки на данный момент — кто, с учетом всех изменений, имеет больше шансов на выход во второй тур. Пока кажется, что из пятерых ключевых кандидатов — Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко — сложнее всего это будет сделать бывшему министру обороны.

Являясь условным представителем западных областей, он даже не входит в тройку самых популярных в этом регионе политиков, уступая Порошенко, Тимошенко и Зеленскому. Примечательно и то, что на западе Зеленский более популярен, чем Тимошенко. При этом это единственный регион, где шоумен проигрывает действующему президенту.

Во всех остальных регионах Зеленский уверенно побеждает остальных кандидатов. В центральной Украине его главный соперник — Юлия Тимошенко.

В восточных областях уровень его поддержки примерно сопоставим с поддержкой Бойко, но на юге страны шоумену фактически не с кем состязаться.

Он также остается наиболее предпочтительным кандидатом в глазах молодежи. Почти 30% избирателей в возрасте от 18 до 39 лет собираются отдать голос за Зеленского. Уровень поддержки любого другого соискателя на пост главы Украины в этой возрастной группе не достигает и 10%.

Конкуренцию Зеленский начинает чувствовать, когда речь заходит об избирателях от 40-49 лет. И только старшее поколение в возрасте от 50 лет однозначно предпочитает шоумену традиционных политиков.

В то же время стоит отметить, что когда респондентам задали вопрос «кто скорее всего станет следующим президентом?», большинство (22,9%) назвали Петра Порошенко.

Тимошенко видят во главе государства 18,6% респондентов, а в победу Зеленского верят лишь 16,1%. Но если посмотреть на динамику ответов на этот вопрос, можно увидеть, что вера избирателей в победу Зеленского (как и в победу Порошенко) — крепчает. А вот с Юлией Тимошенко ситуация складывается противоположным образом.

Кроме того, падает еще и уровень поддержки Тимошенко — времена, когда она была лидером президентской гонки, уже забылись, хотя это было всего пару месяцев назад.

Во втором туре выборов, согласно соцопросу группы «Рейтинг», Порошенко уступает как Тимошенко, так и Зеленскому.

Причем шоумену действующий президент может проиграть с разгромным результатом: за Зеленского готовы отдать голос 42% респондентов, в то время как за Порошнеко — 24%. Еще 19% респондентов пока не определились с выбором в такой ситуации, 15% отказываются голосовать вообще. Однако последние два показателя ниже, чем в других возможных парах «Порошенко — Тимошенко» и «Тимошенко — Зеленский».

На данный момент артист воспринимается как альтернатива действующей власти в большей степени, чем любой другой политик.

ЦИК также утвердил и внешний вид бюллетеней — на листе песочного цвета с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами размером 200 х 800 мм будет содержаться информацию о всех кандидатах в президенты.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.