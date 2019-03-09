Венесуэла во тьме: кто виноват в блэкауте

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что страна обратится к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с жалобой в связи с атакой на свою энергосистему. Глава ведомства убежден, что Вашингтон заранее знал об отключении энергоснабжения. «Они совершили кибератаку на систему автоматического контроля», — подчеркнул Родригес.

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По его словам, Бачелет в ближайшее время в составе делегации приедет в Венесуэлу, и тогда Каракас предоставит ей доказательства своей точки зрения.

Мнение о том, что за атакой на энергосистему Венесуэлы стоит Вашингтон, разделяет и член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Как он заявил ФАН, если венесуэльцы пойдут на поводу у авантюристов, стране придется забыть о суверенитете.

«США уже не стесняются и не маскируются. То, что делает так называемый самопровозглашенный «президент» Венесуэлы — марионетка США Хуан Гуайдо, — это неприемлемо даже с точки зрения самих западных стан. Какой-то авантюрист объявляет себя «президентом» — и его тут же, как по команде, поддерживают ведущие страны Запада!» — возмутился Клинцевич.

Он уверен, что ситуация в стране сейчас довольно серьезная: США, по его словам, не удалось свергнуть законную власть в Венесуэле, и теперь они уже не скрывают подготовку к прямому военному вторжению в страну под предлогом «защиты демократии».

Блэкаут в Каракасе произошел в четверг вечером. Жители столицы назвали это самым длительным на их памяти отключением электроэнергии в городе. По данным местных СМИ, без энергоснабжения остались 20 или 22 из 23 штатов Венесуэлы.

В связи с этим глава государства Николас Мадуро объявил 8 марта выходным днем, сообщила Telesur вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. По ее словам, все люди подключатся к работам по восстановлению электричества.

Данная ситуация сильно возмутила венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который в своем твиттере назвал нынешнее отключение света в стране рекордным по своей продолжительности. Он подчеркнул, что в Каракасе не было электричества около шести часов. «Хаос, тревога и возмущение», — восклицал Гуайдо.

Сложившуюся ситуацию он назвал следствием «неэффективности узурпатора» Николаса Мадуро. Единственным способом «восстановить страну и электричество» Гуайдо назвал «свержение» режима Мадуро.

«Мы все знаем, что причины плохого состояния энергосистемы страны — из-за коррупции в этой сфере... В больнице из-за отключения света погибли люди. Это настоящее зло. Чтобы победить это зло, нужно осуществить смену власти», — говорил он на митинге в Каракасе. Кроме того, он призывал своих сторонников выходить на новую акцию протеста 9 марта.

К субботе электроснабжение было восстановлено только в отдельных районах Каракаса. Национальная электрическая компания назвала причиной случившегося саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

Сам Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм» и заявил, что США объявили Венесуэле «энергетическую войну».

В то же время он подчеркнул в своем твиттере, что этому самому «империализму» не удастся одолеть «народ» экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса. Впрочем, доказательств причастности американкой стороны к перебоям с электроэнергией Мадуро не привел.

Его поддержал глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, который из-за блэкаута раскритиковал политиков из окружения американского президента Дональда Трампа.

Арреас написал в своем твиттере, что в стране известие об отключении электроэнергии восприняли спокойно, а сотрудники национальной корпорации по электроэнергетике сразу же начали делать все возможное для устранения проблемы.

«…окружение Дональда Трампа устроило праздник, наслаждаясь неосторожным искажением (ситуации. — Газета.Ru), несмотря на то, что переживают венесуэльцы», — возмутился министр иностранных дел.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс отверг обвинения в причастности Вашингтона к отключениям электроэнергии в Боливарианской Республике. Он также заявил о «предсказуемости» подобного развития событий.

«Я не знаю конкретной причины, какая конкретно линия была перегружена, какой трансформатор сгорел, что именно послужило причиной. Я полагаю, что в ближайшие дни мы это узнаем. Но сегодня утром я получил сообщение по электронной почте, в котором говорилось, что этого можно было ожидать, что профилактических работ не проводилось и целый ряд экспертов изучал эту проблему уже в течение года и говорил, что будет все больше и больше отключений электричества», — пояснил Эллиот.

Он также в очередной раз выразил уверенность в том, что кризис в стране в конечном счете завершится уходом Николаса Мадуро с поста главы государства.

Более того, американский спецпредставитель не исключил применения санкций в отношении стран, поддерживающих действующую администрацию.