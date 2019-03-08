Скандал на всю Европу: Киев обидел журналиста из Австрии

Глава Австрийского союза журналистов Фред Турнхайм считает, что Украина пока не готова к вступлению в Европейский союз. Такое заявление он сделал в связи с тем, что Киев запретил австрийскому журналисту, корреспонденту телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу въезжать в страну.

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Ранее представитель МИД Австрии Петер Гушельбауэр рассказал, что австрийское посольство в Киеве получило соответствующее подтверждение в письменном виде.

По мнению Турнхайма, Украина «такими антидемократическими мерами» показывает, что «страна еще не созрела для членства в Европейском союзе». Он также призвал киевские власти немедленно обеспечить Вершюцу условия для независимой журналистской работы.

Напомним, что накануне Украина на год закрыла границу для руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиана Вершюца.

По мнению киевских властей, журналист виновен в поддержке воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде.

Украинское издание «Диалог.ua» пишет, что Вершюц якобы «в незаконном порядке наведывался на территорию аннексированного Крыма, а также на Донбасс. Так, с момента, когда начался вооруженный конфликт в Крыму и на Донбассе, журналистом освещались события, происходящие в Украине. При интерпретировании событий дискредитировались действия ВСУ, а также отрицалась агрессия РФ в отношении Украины».

Сам Вершюц рассказал украинским журналистам, что решение СБУ запретить ему въезд на Украину стало для него неожиданным. По его словам, недавно его съемочной группе открыли аккредитацию в зону ООС, а разрешение на проживание на Украине действительно до июля этого года. Вершюц планировал взять интервью у Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского. Журналист не знает, связан ли с этим запрет на въезд. Он уже обратился к австрийским властям с просьбой повлиять на Киев, чтобы местные власти исполнили свои международные обязательства по обеспечению свободы прессы. Обвинения в работе против национальной безопасности Украины он отрицает.

«Эти обвинения в мой адрес повторяются регулярно. Но доказательств никто никогда не приводит. Мы всегда старались делать свою работу максимально честно и объективно. Видимо это кому-то в Киеве и не нравится», — приводит его слова «Стране.ua».

Официальные власти Австрии уже отреагировали на запрет Киева. Глава МИД страны Карин Кнайсль назвала подобное решение актом цензуры, неприемлемым в Европе. Она осудила эту меру как полностью не совместимую с европейскими ценностями и призвала немедленно снять запрет. Кроме того, Кнайсль заявила, что намерена вынести этот вопрос на повестку дня заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе 18 марта. МИД Австрии на следующей неделе также планирует вызвать посла Украины в Вене Александра Щербу на беседу.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что Вершюц работает на Украине корреспондентом ORF уже много лет, а отказ во въезде в страну «наносит большой вред свободе СМИ».

«Я призываю власти отменить решение и воздержаться от создания препятствий для его въезда в страну с целью законного выполнения профессиональной деятельности», — заявил он.

Дезир напомнил, что страны — участницы ОБСЕ обязаны способствовать работе журналистов из других государств-участников, а также свободному потоку информации.

В декабре 2018 года Кристиан Вершюц заявил, что опасается за свою жизнь на Украине. Ранее в своем репортаже о ситуации с журналистами в этой стране репортер ORF сообщал, что его съемочной группе киевские власти отказывают в аккредитации.

Это не первый случай, когда Киев запрещает иностранным журналистам въезжать на территорию Украины.

В конце прошлого года сообщалось, что аналогичный запрет получили четыре российские журналистки — сотрудницы сети журналистов-расследователей SCOOP Анастасия Дроздова и три ее коллеги.

«Мы бились сутки. До самой последней минуты. Мои полутора суток без сна, все как в фильме «Терминал». Но во въезде в Украину мне все-таки отказали», — написала Дроздова в фейсбуке.

4 декабря на Украину не пустили корреспондента «Дождя» Евгению Зобнину и главреда издания «Такие дела» Анастасию Лотареву. В обоих случаях пограничники заявили, что женщины не смогли подтвердить цель визита, а потому им отказано во въезде. Как сообщал «Дождь», Зобнина прилетела на Украину по приглашению правозащитного центра «Мемориал», Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива» и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу.

Целью мероприятия было «показать участникам ситуацию на постконфликтной зоне, дать импульс для написания статей с объективным представлением ситуации на Донбассе». Как рассказала Лотарева на своей странице в фейсбуке, она ехала на Украину по приглашению общественной организации.