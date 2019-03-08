«Российское дело»: Трамп празднует победу над Мюллером

Президент США Дональд Трамп отреагировал на вынесенный ранее приговор бывшему главе его предвыборного штаба Полу Манафорту. Американский лидер отметил, что в ходе процесса и судья, и адвокат подчеркнули непричастность Манафорта к так называемому «российскому делу» — вмешательству Москвы в президентские выборы в 2016 году, которое якобы имело место.

Реклама

«И судья, и адвокат по делу Пола Манафорта громко заявили, чтобы весь мир услышал, что с Россией не было никакого сговора», — написал Трамп в своем твиттере.

По его словам, «охота на ведьм продолжается», что негативно сказывается на стране.

Ранее американский суд приговорил Пола Манафорта к 3 годам 11 месяцам тюремного заключения по делу о финансовых нарушениях.

Политик был признан виновным в указании недостоверных сведений в налоговой декларации, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных банковских счетов.

Судья Томас Эллис при вынесении приговора учел то время, которое Манафорт уже провел в тюрьме. Таким образом срок отбывания наказания для него сократится почти до трех лет. Срок, к которому приговорили Манафорта, более чем на 15 лет меньше, чем запрашивал спецпрокурор США Роберт Мюллер. Сторона обвинения просила суд приговорить экс-главу предвыборного штаба президента США к 19-24 годам заключения, заявляя, что Манафорт украл у американских налогоплательщиков десятки миллионов долларов. Как заявлял ранее Мюллер, наказание должно «служить сдерживающим фактором для других людей».

Однако судья посчитал, что наказание, которое требует прокуратура — чрезмерное, так как обвиняемый «прожил безупречную жизнь». При этом Эллис особо подчеркнул, что вынесенный приговор не имеет отношения к «российскому делу», которое ведет Мюллер. На это же обратил внимание адвокат Манафорта Кевин Даунинг, отметив, что в ходе судебного процесса не было выявлено никакого «сговора с Россией».

«У нас нет никаких улик, которые доказывают, что Манафорт был вовлечен в какой-либо сговор с каким-либо представителем России», — сказал судья Эллис.

Преступления, в которых Манафорта признали виновным, относятся не к его деятельности в предвыборной кампании Трампа, а к более раннему периоду, когда политик работал политическим консультантом на Украине, в команде бывшего президента Виктора Януковича.

Манафорт возглавлял команду американских политтехнологов, работавших с Януковичем в период его избирательной кампании в президенты Украины. Как полагает обвинение, в последние 10 лет основным источником доходов Манафорта были украинские бизнесмены и политики, переводившие экс-главе кампании американского президента со своих кипрских счетов деньги за политические консультации. Таким образом, Манафорт заработал около $60 млн, отмечает следствие.

Демократы остались крайне недовольны слишком мягким, по их мнению, приговором для Манафорта.

«Четырехлетний приговор для Манафорта — это позор. Этот судья — просто насмешка. Надеюсь, когда Манафорта будут приговаривать на следующей неделе по другому делу, новый судья поведет себя иначе. Рассчитываю на это», — написал Скотт Дворкин, возглавляющий коалицию демократов против Трампа, в своем твиттере.

С ним соглашается сенатор Эми Клобучар: «Его преступления совершались годами, и он вел далеко не «безупречную жизнь». К преступлениям, совершенным в офисе, следует относиться так же серьезно, как к преступлениям, совершенным на улице. Не может быть двух систем правосудия!»

Ранее канал CNN сообщил, что приговор Манафорту по налоговому делу является победой для Трампа, поскольку это позволит американскому лидеру дискредитировать спецпрокурора по «российскому делу».

По данным телеканала, отсутствие связи Манафорта с Россией поможет Трампу «нанести удар» по расследованию дела о «российском вмешательстве».

Тем не менее, Трампу рано расслабляться, подчеркивают журналисты, поскольку его планы могут быть разрушены в ходе следующего судебного заседания в отношении Манафорта. Напомним, 13 марта политика ждет еще один приговор — по делу о заговоре с целью повлиять на свидетелей. За это он может получить до 10 лет тюрьмы.

США начали обвинять Россию в якобы имевшем место вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году после того, как победу на них одержал Дональд Трамп. При этом, как отмечал МИД РФ, фактов, подтверждающих подобные обвинения, американская сторона не предоставила до сих пор. Москва считает так называемое «российское дело» результатом внутренних распрей США.