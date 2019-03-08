Туши свет: диверсанты оставили Венесуэлу без электричества

Диверсия на крупнейшей гидроэлектростанции Венесуэлы — имени Симона Боливара или «Эль Гури» — привела к массовому прекращению энергоснабжения в 20 штатах страны из 23-х. Кроме того, без света осталась столица страны – Каракас, передает ФАН.

«Это часть электрической войны против государства. Мы этого не позволим! Работаем, чтобы возобновить энергообслуживание»,

— заявили представители ГЭС в своем твиттере.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь обнаружил «происки американского империализма». По его словам, США объявила Венесуэле энергетическую войну, но «народ Уго Чавеса» не победить.

Госсекретарь США Майкл Помпео также прокомментировал массовое отключение электричества в Венесуэле.

«Отключение электроэнергии и разруха, от которых страдают простые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Не из-за Эквадора или Бразилии, Европы или кого-либо еще. Нехватка электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро», — заявил глава Госдепа в своем твиттере.

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что нынешнее отключение света в стране является рекордным по своей продолжительности.

По его словам, в Каракасе не было света около шести часов, а в общей сложности крупная авария затронула 22 штата страны. «Хаос, тревога и возмущение», — описал Гуайдо настроение в столице. Он также подчеркнул, что данная ситуация является следствием «неэффективности узурпатора» Николаса Мадуро.

По словам Гуайдо, «восстановить страну и электричество» можно только методом «свержения» режима Мадуро.

Вице-президент Венесуэлы по вопросам связи и культуры и, по совместительству, министр связи и информации Хорхе Родригес заявил в эфире государственного телевидения, что электроснабжение в стране «полностью восстановят уже в ближайшие часы».

Он добавил, что в штатах Монагас, Аносатеги и Нуэва-Эспарта подача электроэнергии уже возобновилась. В Каракасе наблюдаются перебои в работе метрополитена, по всей стране есть проблемы с сотовой связью. Международный аэропорт Майкетия, тем не менее, продолжает функционировать — руководство воздушной гавани использует резервные электрогенераторы.

«Блэкаут» в Венесуэле произошел на фоне массовых протестов, охвативших эту страну с крупнейшими в мире разведанными запасами нефти еще 21 января. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

В качестве легитимного президента Венесуэлы Гуайдо признали США и страны «группы Лима». Россия выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон наложил на Венесуэлу санкции и добавил, что в качестве одной из возможных опций Штаты рассматривают военное вмешательство в венесуэльский кризис. Однако вскоре в Госдепе опровергли домыслы о возможном американском вторжении в Венесуэлу.

США требуют от властей Венесуэлы пропустить на свою территорию грузовики с гуманитарной помощью, однако Николас Мадуро приказал закрыть границы. 23 февраля ситуация на границах Венесуэлы накалилась до предела. Из Бразилии и Колумбии попытались въехать два грузовика с гумпомощью, однако первый был вынужден вернуться обратно, а второй был сожжен. На пограничном мосту имени Мантандера между Колумбией и Венесуэлой

сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо штурмовали полицейский кордон и прорвались в венесуэльскую зону.

По данным местных СМИ, на сторону оппозиции перешли около 10 военнослужащих из погранслужбы и Нацгвардии Венесуэлы. За день до этого самопровозглашенный «президент Венесуэлы» Хуан Гуайдо подписал свой первый «президентский» указ, в котором он на правах «главнокомандующего» приказывает вооруженным силам страны содействовать доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи из США, а также открыть все закрытые границы. Действующий президент государства Николас Мадуро объявил о закрытии морской границы и границы с Бразилией, но при этом согласился принять техническую гумпомощь от Евросоюза на несколько миллиардов евро.

Правительство Мадуро разорвало также дипломатические связи с США, Колумбией, а теперь выдворяет посла Германии, сообщает НСН. Решение было принято в связи с «актами вмешательства» со стороны немецкого дипломата во внутренние дела страны.