Пистолет для Трампа: зачем премьер Чехии приехал в США

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подарил Дональду Трампу коллекционный пистолет CZ 75 чешского производства. Американскому президенту досталась одна из ста моделей пистолета серии CZ 75 Republika, которые были изготовленны к столетию образования Чехословацкой республики.

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У подготовленного пистолета есть и уникальный производственный номер — год рождения американского президента.

На пистолете, при производстве которого было использовано золото, есть гравировка «CSR — 1946».

Американский президент получил пистолет в деревянном футляре, украшенным старым гербом Чехословакии и портретом ее первого президента Томаша Масарика.

В США Бабиш прибыл с трехдневным официальным визитом. Встреча лидеров состоялась в 30-ю годовщину «бархатной революции» в Чехии и 20-ю годовщину вступления страны в НАТО. «Это и для меня большое событие, не буду скрывать, что я немного нервничаю», — заявил Бабиш чешским журналистам. Он стал шестым чешским премьером, который посетил Белый дом с официальным визитом.

Андрей Бабиш встретился с Трампом в прошлом году в Париже, где проходила церемония 100-летия окончания Первой мировой войны. Бабиш говорил, что он сам обратился к президенту США. По словам премьера, беседа с американским лидером прошла «прекрасно», и в ходе разговора Трамп очень тепло отозвался о жителях Чехии. Что, впрочем, неудивительно — первая жена американского президента Ивана Трамп, мать троих его детей, родилась именно в Чехословакии.

На нынешней встрече двух бизнесменов-политиков, как отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, одной из ключевых тем переговоров может стать вопрос финансов. Эксперт отмечает, что Чехия, глядя на соседнюю Польшу, которая получает весомую поддержку от Вашингтона, также желает заручиться финансовыми дотациями.

Стоит отметить, что вице-президент США Майкл Пенс в середине февраля посетил с визитами Венгрию, Польшу и Словакию, обделив вниманием Чехию.

Теперь же встреча Бабиша и Трампа в США несколько укрепит политический вес Праги на международной арене.

«Для Чешской Республики это — особый сигнал. Приглашение чешского премьера в Белый дом подтверждает тренд усиления чешско-американских взаимоотношений. Для Чехии особенно важно, что один из наших ключевых союзников, важных экономических и политических партнеров, воспринимает нас именно как партнера, с которым стоит говорить, решать проблемы в мире», — заявлял министр иностранных дел Чехии Томаш Петршиче.

Два сапога пара

Все располагало к тому, что Дональд Трамп и Андрей Бабиш найдут общий язык. У лидеров много общего. Премьер-министр Чехии, еще до того, как занял свой пост, даже заполучил прозвище «чешский Трамп». Бабиш, как и глава Белого дома, пришел в политику, имея за плечами достаточно успешную карьеру в бизнесе. Он один из богатейших людей в своей стране. В 2019 году его состояние оценивалось в $3,7 млрд.

Кроме того, оба этих политика пришли к власти на фоне популистских заявлений.

Андрей Бабиш известен своей критикой политики открытых дверей, который придерживается Евросоюз, что также сближает его с американским лидером. В июле прошлого года премьер Чехии призвал бороться с нелегальной миграцией любой ценой. По мнению Бабиша, политика мультикультурализма угрожает традициям европейских стран.

Он также подчеркивал, что не желает, чтобы в Чехии была такая же ситуация с нелегальными мигрантами, как в Германии, которая не может справиться с кризисом. К слову, за две недели до этого заявления Дональд Трамп предостерег Европу от «негативного влияния» наплыва беженцев.

«Я думаю, что это меняет культуру. Я думаю, что это очень негативное явление для Европы. Я думаю, что это очень негативно», — сказал Трамп.

На мировой арене глава Белого дома — один из главных противников нелегальной миграции. В борьбе с этим кризисом ему приходится воевать на два фронта: чтобы ограничить поток беженцев Трамп уже долгое время ведет противостояние с демократами. Президент США даже ввел режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы получить из федерального резерва необходимую сумму для строительства пограничной стены.

Андрей Бабиш тоже постепенно переходит от слов к делу. В августе он, например, заявил, что Чехия больше не будет принимать африканских беженцев. В эфире Radio Praha политик подчеркнул, что не примет «ни одного беженца» их тех, кто пытается попасть в страны Евросоюза через Средиземное море.

Такое положение дел Бабиш объяснил тем, что в настоящее время республика принимает граждан Украины.

Еще один предмет для критики со стороны Бабиша, помимо миграционной политики ЕС, — курс на изоляцию России. «Кризис с беженцами угрожает Чехии гораздо больше, чем Россия», — заявлял Бабиш.

Трамп в свое время также выступал за налаживание диалога с Москвой, о необходимости дружить с Россией он периодически говорит до сих пор. Тем не менее, от политики санкций его администрации отказаться не удается: Вашингтон регулярно вводит новые ограничительные меры в отношении Москвы. Здесь он отличается от чешского премьера, который не раз подчеркивал, что санкции против России не действуют и их надо отменить.

Рассматривая американского президента и премьер-министра Чехии, сложно не заметить еще одну черту, которая их объединяет: они создали образ непредсказуемых политиков. Журналисты не раз замечали, что Трамп и Бабиш меняют свое мнение, из-за чего строить прогнозы в их отношении — достаточно сложно.

Чешский премьер — один из главных критиков Евросоюза. В Чехии считали, что он толкает страну к Востоку.

От Бабиша ожидали проведения референдума о выходе из ЕС. Он же, напротив, заявил, что Чехия является «крепкой» составной частью Евросоюза. «Референдум о Czexit не пройдет. Я с этим никогда не соглашусь. При этом, я думаю, мы могли бы сыграть в ЕС более важную роль», — заявил Бабиш.

Среди общих тем у политиков есть и еще одна: они оба стали фигурантами расследований. Трампа обвиняют в связях с Россией, превышении полномочий, препятствовании правосудию. Против Бабиша велось следствие в связи с хищениями субсидий ЕС в размере $2,3 млн. По версии обвинения, для получения средств он создал фирму-однодневку и перевел на нее средства.

Демократы желают импичмента президенту США, и делают все для этого возможное. Сенат Чехии также призывал Бабиша уйти в отставку из-за расследования.

Однако встреча с лидером такого уровня, как Дональд Трамп укрепит политические позиции Бабиша внутри его страны, отмечает Николай Топорнин.

Любопытно и то, что Россию обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в и в Чехии, и в США. По мнению чешской оппозиции, Москва сделала так, чтобы страну во второй раз возглавил Милош Земан, один из немногих европейских политиков, кто лояльно относится к России. Земан, в свою очередь, считается политическим покровителем Бабиша.