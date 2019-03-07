Крым верну, санкции усилю: что Тимошенко обещает России

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко попросила заместителя госсекретаря США Дэвида Гейла усилить санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемой ею партии «Батькивщина».

«США — не просто наши друзья, это народ, которой бок о бок с нами развивает демократию в стране»,

— отметила политик в ходе встречи с Гейлом. Она поблагодарила Вашингтон за помощь Украине в ее борьбе за мир, независимость и территориальную целостность.

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По словам Тимошенко, Крым должен стать частью Украины. При этом она отметила, что не пойдет на какие-либо уступки перед Москвой в этом вопросе. Кроме того, лидер «Батькивщины» предложила, сохранить минский формат урегулирования конфликта в Донбассе и начать еще одни переговоры по тому же вопросу — в рамках нового формата «Будапешт плюс».

Кандидат в президенты также рассказала американскому политику об основных проблемах, которые, по ее мнению, необходимо решить на Украине.

«Украинский народ заслуживает наивысшие оценки, но ему фатально не везет с властью. Сегодня власти Украины погрязли в коррупции. К этому же используются деньги, которые идут на армию. Это самая страшная коррупция в тот момент, когда мы пытаемся противостоять российской агрессии, в тот момент, когда граждане, едва выживая в сложных экономических условиях, платят налоги на армию. Теперь весь народ Украины знает, что высшее руководство государства использует эти деньги в своих коррупционных целях, и это касается всех сфер жизни», — заявила Тимошенко.

Украина нуждается в фундаментальных изменениях, отметила политик и рассказала Гейлу об основных положениях своей предвыборной программы. Кроме того, она сообщила о последней встрече с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, рассказали в пресс-службе партии.

Ранее Тимошенко заявила, что намерена присоединить Крым и Донбасс к Украине в случае своей победы на выборах.

«Нам нужно не только вернуть оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государство-оккупант к ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна», — заявила она на встрече с жителями Львовской области.

Кроме того, 7 марта сообщалось, что Тимошенко письменно обязалась «вернуть Донбасс и Крым».

«Я ставлю свою подпись на этом обязательстве. Если я не выполню свое обязательство, я напишу заявление с должности президента и уйду», — заявила политик на пресс-конференции, призвав и других кандидатов подписать аналогичные обязательства по своим предвыборным обещаниям.

Среди других внешнеполитических задач, которые Тимошенко ставит перед своей командой, — формирование мощной армии по стандартам НАТО и ускорение процедуры вступления Украины в Североатлантический альянс.

7 марта во время брифинга Дэвид Гейл заявил, что Штаты не поддерживают какого-то конкретного кандидата на пост президента Украины. По его словам, Вашингтон поддерживает украинский народ в целом.

«Это будет ключевой тест прогресса Украины по пути демократии, и мы надеемся увидеть успех в этом. Когда выборы состоятся, США продолжат работать с вами для того, чтобы дальше развивать наши стратегические отношения», — сказал замгоссекретаря.

Он добавил, что встречался с несколькими «ведущими кандидатами в президенты, среди них был и господин Зеленский». При этом Гейл отказался сообщать детали встреч.

Он также встретился с действующим президентом страны Петром Порошенко. Американский политик приветствовал «церковную реформу» на Украине.

«Соединенные Штаты поддерживают возможность всех украинцев исповедовать религию по своему выбору. Толерантность, сдержанность и взаимопонимание играют ключевую роль в обеспечении мирного сосуществования и процветания людей разных конфессий», — сообщает посольство США.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Согласно последнему соцопросу центра социальных исследований «София», в рейтинге лидирует шоумен Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать 20,3% респондентов. На втором месте располагается Юлия Тимошенко — 13,9%. За действующего главу государства готовы отдать свои голоса 13,1% респондентов. Кроме того, 11,7% планируют проголосовать за сопредседателя межфракционного объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко.