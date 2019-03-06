Вернуть Абхазию, унизить Россию: чего хочет президент Грузии

Обращаясь к парламенту впервые после избрания, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что хочет привлечь зарубежные страны к диалогу с Россией, а само общение, считает политик, нужно оживить.

«Я говорила с нашими партнерами о необходимости оживления высокого политического формата. Они должны объяснить России, что в XXI веке игра на нулевой результат не входит в чьи-либо интересы, агрессивная политика — это путь к тому, чтобы застрять в прошлом»,

— цитирует Зурабишвили газета «Взгляд».

Реклама

Речь, вероятнее всего, идет о партнерах Грузии в ЕС и НАТО. В Брюсселе и других странах ЕС она побывала вскоре после своего избрания. Главное, чего хочет Тбилиси, — это давление на Россию в вопросах Абхазии и Южной Осетии, независимость которых была признана Москвой по итогам грузино-осетинского конфликта 2008 года.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» грузинский политолог Георги Канашвили, во время визита в европейские страны Зурабишвили просила своих партнеров активно включиться в российско-грузинский диалог. «Но с той стороны особого энтузиазма замечено не было», — сказал эксперт, подчеркнув, что смотрит на эти инициативы скептически.

При этом, несмотря на то что ни Абхазия, ни Южная Осетия не считают себя частью Грузии, они вскоре могут вновь начать играть важную роль в грузинской экономике.

Речь идет об открытии транспортных коридоров между Россией и Грузией. Они как раз должны пройти по территории этих двух республик. Их создание поможет серьезно оживить торговлю между двумя странами.

Вопрос транспортного коридора активно обсуждался во время переговоров заместителя главы МИД России Григория Карасина и грузинского спецпредставителя Зураба Абашидзе. Они проводятся в различных европейских странах в рамках так называемых женевских дискуссий. В настоящее время это единственная политическая площадка для диалога двух государств.

О встрече Зурабишвили и российского президента Владимира Путина в ближайшее время речи не идет, хотя прошлый грузинский лидер Георгий Маргвелашвили высказывал интерес к этому. В свою очередь, Зурабишвили заявляла, что пока Россия не признает факт «оккупации» Абхазии и Южной Осетии, она не видит смысла в переговорах.

После более 10 лет, прошедших со времен военного конфликта между Россией и Грузией из-за Южной Осетии, дипломатические отношения между странами так и не восстановлены. Однако в последние годы обе страны воздерживаются от негативной риторики в адрес друг друга.

При этом деловые отношения активно развиваются благодаря предпринимательской деятельности и развитию туризма. Россия входит в пятерку стран по объему туризма в Грузию. Число россиян, посетивших Грузию в 2018 году, возросло по сравнению с 2017 годом на 23,8% — до 1 млн 404,9 тыс. человек. Москва также на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии.

Россиян в Грузии хорошо принимают: «Народ приветливый и веселый, спокойно говорят по-русски», — рассказывает «Газете.Ru» о своих впечатлениях москвичка Дарья.

При этом планы самой Грузии далеки от сближения с Россией: страна настроена на членство в ЕС и НАТО.

Как сообщила в выступлении президент Грузии, вопросы сближения страны и государств ЕС будут обсуждаться на конференции, которая пройдет летом 2019 года в Батуми: «Наш посыл — больше Грузии в Европе и больше Европы в Грузии», — сказала Зурабишвили.

В феврале 2017 года Грузия получила безвизовый режим с ЕС, который дал право гражданам этой страны посещать страны союза сроком на 90 дней. Однако в связи с экономической ситуацией в Грузии многие ее граждане стали использовать возможности визы для нелегального трудоустройства, а также получения политического убежища.

В руководстве ЕС относятся к этому негативно. Как заявил еврокомиссар по вопросам расширения и Йоханнес Хан,

в Европейском союзе Грузию считают безопасной страной, и в этой связи ее граждане не могут претендовать на получение убежища.

Как рассказал чиновник, после либерализации визового режима в страны ЕС из Грузии въехали несколько сот тысяч человек — и несколько десятков из них подали заявки на убежище.

Он призвал СМИ информировать население страны о том, что ее граждане не смогут получить убежище в Европе. При этом, по его словам, сейчас не существует риска приостановки безвизового режима.

В сохранении безвизового режима заинтересованы обе стороны, хотя «визовые послабления в определенных областях можно отменить», считает завсектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО Сергей Уткин.

Что касается отношений Грузии с НАТО, то Тбилиси хотя и получает поддержку со стороны альянса, стать членом организации в обозримом будущем вряд ли сможет — этому мешают территориальные проблемы. При этом страна имеет статус важного союзника США вне НАТО, а в Тбилиси действует два центра НАТО для подготовки грузинских военных и военнослужащих альянса. Летом 2019 года на территории Грузии вновь пройдут военные учения НАТО Agile Spirit. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о расширении сотрудничества с грузинскими ВМС в Черном море. По его словам, происходит активизация сотрудничества между сторонами.