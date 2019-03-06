Счета Мадуро: Вован и Лексус разыграли Госдеп

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) устроили еще один розыгрыш. На этот раз жертвой пранкеров стали спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, которому они позвонили «от лица» президента Швейцарии Уэли Маурера, передает ФАН.

Пранкеры рассказали американскому чиновнику, что в банках Швейцарии открыты счета, которые якобы принадлежат людям из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также счета нефтяной компании PVSDA, находящейся под санкциями США.

Абрамс потребовал немедленно заблокировать эти счета, заявили пранкеры, и «пригрозил подать иск против Берна», если Швейцария откажется сотрудничать с США. Он выразил опасение, что средства на этих счетах «уйдут из Венесуэлы», если к власти придет самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо.

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Вскоре после этого, сообщили Вован и Лексус, американский Госдеп якобы прислал «швейцарскому президенту» список лиц, находящихся под санкциями США. В ответ пранкеры отправили послу правительства Гуайдо Карлосу Веккьо имена из этого списка — якобы те, чьи счета открыты в Швейцарии в вымышленном банке «Лимпопо», передает НСН.

«Кроме того, в нашем списке фигурирует и вторая часть, где якобы указаны иностранные граждане, которые переводили крупные суммы денег на счета санкционных чиновников. Так, в списке фигурирует Ксения Собчак, Дмитрий Быков и Марк Фейгин», — заявили пранкеры.

По их словам, в розыгрыше фигурировал банк Lexus Vovanial Ltd., где якобы хранятся деньги Мадуро.

Минфин США, добавили Вован и Лексус, уже начал проводить работу по «заморозке» этих «счетов». Кроме того, Веккьо поверил им и опубликовал в своем твиттере информацию о «найденном» фонде Мадуро.

Разговор про Швейцарию состоялся в конце февраля, отметили пранкеры. В марте 2019 года еще раз поговорили с Абрамсом, и спецпредставитель заявил, что у США нет намерений вводить войска в Венесуэлу.

Вован и Лексус — известные российские пранкеры, на счету которых уже десятки розыгрышей. 1 января 2018 жертвой Вована и Лексуса уже не в первый раз стал президент Украины Петр Порошенко. Под бой курантов российским пранкерам пришла в голову идея поздравить украинского лидера с наступившим Новым годом, представившись при этом генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ничего не подозревающий Порошенко пришел в восторг — как отметили сами пранкеры, в начале беседы он даже не сдержался и сказал «Вау!» По словам Владимира «Вована» Кузнецова, Порошенко «был очень доволен, что сам генеральный секретарь НАТО его поздравил с Новым годом».

Под конец непродолжительного разговора пранкер от лица Столтенберга порекомендовал Порошенко «пить не особо много водки и горилки». После этих слов запись резко оборвалась.

В феврале 2017 года российские пранкеры также сумели поговорить с членом палаты представителей США Максин Уотерс от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Пранкеры пожаловались ей на «вмешательство Москвы во внутренние дела страны Лимпопо». Уотерс так и не поняла, что ее разыгрывают, и пообещала разобраться в ситуации.

Розыгрыш спецпредставителя США по Венесуэле произошел на фоне политического кризиса в этой южноамериканской стране, обладающей крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

В качестве легитимного президента Венесуэлы Гуайдо признали США и страны «группы Лима». Россия выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон наложил на Венесуэлу санкции и добавил, что в качестве одной из возможных опций Штаты рассматривают военное вмешательство в венесуэльский кризис. Однако вскоре в Госдепе опровергли домыслы о возможном американском вторжении в Венесуэлу.