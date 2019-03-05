Дворец в огне: на что готов Макрон

До выборов в Европейский парламент осталось меньше трех месяцев, и ведущие политические силы Европы уже начали борьбу за вожделенные места в законодательном органе. Не остался в стороне и Эмманюэль Макрон. В статье, опубликованной в понедельник во многих европейских газетах, президент Франции изложил свое видение будущего Старого Света. Le Monde пишет, что послание Макрона стало манифестом его партии «Вперед, республика!» в преддверии выборов.

«Краткий» текст, по представлениям Елисейского дворца, должен стать «самой сильной речью президента со времен его выступления в Сорбонне»,

— пишет издание Le Monde. Напомним, что в начале своего президентства Макрон выступил с пламенной речь в парижском университете, где представил свой план «суверенной, объединенной и демократической» Европы.

Реклама

По словам окружения президента, новое обращение лидера Франции должно стать «экстренным сигналом» для всех европейцев и предупредить их о надвигающейся угрозе.

Макрон считает, что индикатором этой угрозы можно считать выход Великобритании из ЕС. При этом президент полагает, что проголосовавшие за выход из организации британцы не были достаточно информированы о возможных последствиях.

Предстоящие выборы в Европарламент Макрон называет решающими для будущего европейского континента. Результаты голосования покажут, в каком направлении хотят двигаться европейцы: в сторону большей интеграции или, наоборот, евроскептицизма.

«Мы не можем позволить националистам эксплуатировать общественный гнев.

Я хочу амбициозный проект, который позволит людям вернуть контроль», — так президент Франции начинает свой текст, в котором представил три основных идеи.

«Защитить нашу свободу»

«Европейская модель основана на свободе: людей, разнообразия мнений и творчества. Наша основная свобода — это демократическая свобода: свобода выбирать наших лидеров, в то время как иностранные державы стремятся влиять на наши голоса», — пишет Макрон.

Президент Франции предложил создать «Европейское агентство по защите демократий», которое, по его словам, должно защитить выборы в европейских странах от кибератак и вмешательства извне. Он также заявил о необходимости запретить европейским партиям получать финансирование от иностранных государств, очевидно намекая на Россию.

Стоит вспомнить, что лидера Национального фронта Марин Ле Пен неоднократно обвиняли в получении ее партией средств из российских банков.

«Мы ходили во многие французские и европейские банки, но везде нам отказывали. Банк, о котором идет речь, не кремлевский, а частный. Нет никаких способов повлиять на политические взгляды «Национального фронта», и это никогда не изменится. Если бы американский или французский банк одолжил нам денег, мы бы с радостью их приняли», — отвечала на обвинения Ле Пен.

Закончил эту часть Макрон словами о необходимости создания общеевропейских правил против разжигания ненависти в интернете.

«Защитить наш континент»

«Вам решать, должна ли Европа и ценности прогресса, которые она воплощает, быть чем-то большим, чем просто эпизод в истории», — обращается к европейцам президент Франции.

В области безопасности Макрон предложил подписать государствам-членам ЕС договор, «чтобы увеличить расходы на оборону и [ввести в действие] пункт о взаимной обороне», а также учредить Совет европейской безопасности, в который должна войти Великобритания.

Отметим, что в статье ничего не говорится о создании общеевропейской армии, идею создания которой активно продвигает Макрона на полях различных европейских саммитов.

С точки зрения экономической защиты региона, президент Франции выступил за континентальный протекционизм, призвав вводить санкции против компаний, которые не отвечают стандартам ЕС. По мнению, Макрона это защитит европейских граждан, в частности, в области экологии.

«Вернуть дух прогресса»

«Европа не является второсортной силой. Европа всецело находится в авангарде: она всегда определяла стандарты прогресса», — провозглашает Макрон.

Президент Франции призвал ввести минимальную гарантированную оплату труда во всех государствах-членах ЕС. При этом предполагается, что ее размер будет варьироваться от страны к стране, а также будет обсуждаться на ежегодной основе.

Продолжив экологическую тему, Макрон акцентировал внимание на необходимости полностью ликвидировать выбросы углекислого газа к 2050 году. В вопросах технического прогресса он призвал учредить европейский надзор за крупными цифровыми платформами и заявил о намерении предоставить «Европейскому совету по инновациям бюджет, сравнимый с американским, чтобы начать работу в таких областях, как искусственный интеллект».

Далее президент Франции пишет о необходимости создать «Конференцию для Европы», где будут обсуждаться изменения ЕС с учетом мнения граждан, ученых, гражданского общества и религиозных представителей.

Европа без Макрона

Президент Франции пишет свое письмо гражданам Европы в тот момент, когда его позиции внутри страны остаются довольно неубедительным.

Рейтинг президента значительно пострадал от протестов движения «желтых жилетов», которое уже несколько месяцев с переменным успехом оккупирует улицы Парижа.

Предстоящие выборы должны стать референдумом о доверии французов к курсу Макрона,

— пишет издание Le Monde. От результата партии «Вперед, республика!» будет зависеть и баланс между проевропейскими и евроскептическими взглядами в ЕС.

Ожидалось, что партия Макрона присоединится в Европарламенте к блоку «Альянса либералов и демократов за Европу», что позволило бы группе увеличить количество парламентариев по сравнению с прошлой конфигурацией созыва.

Однако «Вперед, республика» с большей вероятностью будет пытаться сформировать новую парламентскую группу проевропейских центристов, которые поддержат планы Макрона по реформированию европейских институтов. К новой фракции должна присоединиться набирающая популярность испанская партия «Граждане» и ряд других новых умеренно либеральных европейских партий.

Тем не менее, амбициозный план Макрона может провалиться.

Если новому блоку вероятно удастся получить 25 мест в Европарламенте, необходимых для формирования группы, то требование иметь представителей из хотя бы семи стран-членов ЕС выполнить будет крайне трудно. Более того, отказ сотрудничать с «Альянсом либералов» может привести к тому, что другие проевропейские силы потеряют значительное количество голосов, а евроскептики, наоборот, укрепят позиции.

По данным социологического опроса центра Ipsos, на конец февраля за коалицию Макрона из либеральных партий готовы проголосовать 23 % французов. «Национальному объединению» Марин Ле Пен предпочтению отдают 21% жителей Франции.

«В этой новой Европе люди действительно вернут контроль над своей судьбой; Я уверен, что в этой Европе Великобритания найдет свое место», — подытоживает свою статью президент Франции.

Остается узнать, найдется ли в «новой Европе» место Эмманюэлю Макрону.