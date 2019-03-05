«Преследование Трампа»: демократы начали импичмент

Противостояние между президентом США Дональдом Трампом и демократами набирает обороты. 4 марта председатель комитета по судебным делам в палате представителей Джеррольд Надлер объявил о начале расследования против главы Белого дома. Таким образом, демократы, твердящие об импичменте президенту, перешли от слов к делу.

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В центре внимания Надлера расследование возможного препятствования правосудию, денежные выплаты двум женщинам в обмен на молчание об их связи с Трампом, потенциальный сговор с Россией во время предвыборной кампании 2016 года и нарушение положения конституции США о вознаграждении. Помимо этого, конгрессмены-демократы требуют от Белого дома предоставить информацию о переговорах Трампа с Путиным, которую он якобы скрыл.

Значительную роль в этом расследовании сыграл бывший юрист Трампа Майкл Коэн, который на прошлой неделе дал показания конгрессу.

В расследовании, например, снова поднимется вопрос встречи сына президента с российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году. Она якобы пообещала предоставить команде Трампа компромат на Хиллари Клинтон. Глава Белого дома заявил, что не знал о встрече, однако, Майкл Коэн утверждает, что это неправда.

Еще один эпизод, который будет рассмотрен в расследовании, — денежные выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Карен Макдугал за молчание об интимных связях с Трампом. По словам Коэна, президент знал об этих выплатах и даже сам переводил им деньги.

Конгрессмены также собираются расследовать и планы строительства «Трамп-Тауэр» в Москве. Трамп в ходе кампании 2016 года утверждал, что не вел бизнес в России, но, как сообщил Коэн, Трамп все-таки занимался проектом небоскреба в Москве даже во время кампании. «Трамп-Тауэр» в российской столице, правда, так и не построили.

В интервью для программы «Эта неделя» Надлер отметил, что

в данный момент демократы не обладают необходимым набором доказательств для импичмента.

Он также рассказал, что одна из целей расследования — убедить американский народ в том, что президент должен покинуть свой пост.

В понедельник Джеррольд Надлер разослал более 60 писем с вопросами, касающимися начатого расследования, членам администрации президента, его деловым партнерам, а также сотрудникам его предвыборного штаба.

Политический обозреватель Axios Майк Аллен в своей статье отмечает, что в ходе расследования, которое координируется шестью-восемью комитетами Палатами представителей, на несколько месяцев Трамп станет фигурантом открытого судебного разбирательства.

Как отмечает CNN, инициативу неслучайно инициировал именно Надлер — в случае начала процедуры импичмента, она будет проходить через тот же судебный комитет и контролироваться им самим.

Однако импичмент президента создает определенные риски и для самих демократов. Их лидеры в Палате представителей опасаются, что эта процедура может иметь неприятные последствия для них, если они будут действовать слишком быстро, отмечает Майк Аллен.

«Поэтому они планируют придерживаться стратегии медленного кровопролития с длительными публичными слушаниями и множеством свидетелей, чтобы методично разделить финансы и президентское кресло Трампа», — пишет политический обозреватель.

Об опасениях демократов рассказал журналисту источник, близкий к руководству палаты. «Многие в руководстве считают, что импичмент может помочь Трампу быть переизбранным», — цитирует Аллен слова источника. Если демократы инициируют отставку президента, который пользуется поддержкой американского общества, то это может значительно ударить по репутации партии и, соответственно, ее влиянии. Например, Билл Клинтон покидал свой пост с самым высоким рейтингом одобрения по итогам исследования Gallup.

«Последнее, что они хотят — это помочь Трампу, как это в конечном итоге помогло Клинтону», — сообщает источник.

CNN также обращает внимание, что в 1998 году, когда Конгресс попытался отправить президента Билла Клинтона в отставку, не имея за плечами публичную поддержку, импичмент имел неприятные последствия для преследовавших его республиканцев. Теперь демократы попытаются не повторить ошибок прошлого, их цель — не присяжные или судья, а общество.

«Ключевой частью стратегии Палаты представителей является вовлечение общественности во все эти горячие темы», — отмечает Майк Аллен. В ближайшем времени также можно ждать отчета спецпрокурора Роберта Мюллера. Именно доказательства сговора с Россией могут послужить главным аргументом в пользу импичмента. Шансы на то, что две трети cената США проголосуют за отстранение Трампа из-за обвинений в выплатах женщинам за молчание о связях с ним или финансовые нарушения, которые были совершены до инаугурации — на нуле, писал журналист Марк Тиссен в колонке The Washington Post.

Конгрессмен Даг Коллинз, который является членом того же юридического комитета палаты представителей, отметил, что Джеррольд Надлер сперва выдвигает обвинения президенту, после чего ищет доказательства. «Мы еще даже не знаем, что в результатах расследования Мюллера, а демократы уже страхуются», — добавил он.

Расследование, инициированное Надлером — это, политический процесс, а не юридический. Сам Трамп это понимает. Он не устает отбиваться от обвинений, повторяя одни и те же тезисы. Расследование Мюллера Трамп называет «охотой на ведьм».

«Преследование президента со стороны «сумасшедших» демократов на самом высоком уровне в истории нашей страны», — прокомментировал Трамп расследование Надлера в своем твиттере.

Как показывают опросы, проводимые CNN, стратегия Трампа оказалась результативной. Рейтинги одобрения Роберта Мюллера снижаются.

Если осенью работу спецпрокурора поддерживали 48% опрошенных, то зимой их количество снизилось до 43%. Такая же ситуация и с импичментом. Осенью 47% высказались за отстранение президента, однако вскоре их количество снизилось до 43%. Теперь же демократы будут действовать иначе, пытаясь заручиться поддержкой американского народа.

Со стороны, однако, серьезность нового расследования не замечается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что количество инициированных в отношении Трампа расследований определенно сказалось на их значимости. «Этих расследований так много, что их значение, безусловно, девальвировалось», — сказал Песков, отметив, что у российской стороны нет возможности и желания комментировать расследования, которые в США начинают в отношении главы государства.

Он добавил, что происходящее все меньше напоминает серьезный подход. К тому же, ни одно из подобных расследований не привело ни к каким результатам, за исключением «смехотворных». Песков подчеркнул, что такие расследования являются делом США.