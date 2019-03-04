Больше американцев: Минск отменил ограничения посольству США

Белоруссия отменила ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года – об этом было сообщено на встрече главы белорусского МИД Владимира Макея с американской делегацией во главе с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

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В ходе встречи белорусская сторона также выразила надежду на то, что данный шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между странами. Стороны обсудили состояние белорусско-американских отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, передает ФАН.

Двумя неделями ранее Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что

Вашингтон намерен конкурировать с Россией и Китаем за присутствие в Восточной и Центральной Европе.

Данное заявление он сделал после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве. Дипломат подчеркнул, что надеется своим визитом показать вовлеченность США в дела Центральной и Восточной Европы.

«США заинтересованы этим регионом», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом глава Госдепа добавил, что в настоящее время «пустоту» в этом регионе пытаются заполнить Россия и Китай.

Чуть ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что размещение американской военной базы на территории Польши вынудит Москву и Минск принять зеркальные меры, передает НСН.

«Я министру иностранных дел [Польши] сказал (он выступал у нас в Минске): «Мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — отметил он.

Также он заявил, что верит российской стороне в том, что Москва не нарушала Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом он высказал опасения о возможном размещении в Европе ракет, ранее запрещенных Договором.

«Но я боюсь того, что

американцы воспользуются моментом — сорвали этот Договор и разместят ракеты в Европе.

Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет», — указал белорусский лидер.

В начале прошлого месяца сообщалось, что Служба гражданства и иммиграции США (US Citizenship and Immigrations Services, USCIS) закрывает свой офис в Москве в связи с «существенным спадом объема работы». Последний день, когда посетители смогут подать заявления об иммиграции или предоставлении убежища, был 28 февраля. 29 марта офис закроется окончательно.

После этого срока по данным вопросам рекомендуется обращаться в отделении ведомства в греческих Афинах. Этот офис будет также обрабатывать заявления, касающиеся граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Тогда же заместитель главы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что белорусские власти хотели бы добиться смягчения санкций, введенных против страны Соединенными Штатами.

Он подчеркнул, что санкции являются «негативным элементом» в отношениях Белоруссии и США. Он напомнил, что они были введены в 2007 году, а в 2008-м усилены.

«Конечно, это что-то, что, на наш взгляд, не соответствует нынешнему, более высокому уровню отношений», — заметил дипломат.

Замглавы МИДа отметил, что недавно было принято решение о продлении срока приостановления санкций с шести до 12 месяцев.

«Это положительное решение, шаг в правильном направлении. Я надеюсь, что процесс смягчения санкций продлится», — заключил Кравченко.

За несколько дней до этого

Белоруссия сняла ограничения на число дипломатов США, которые могут присутствовать в стране.

Кравченко сделал такое заявление во время выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне.

Авторы Foreign Policy сочли, что данное решение может привести к значительному улучшению отношений Минска и Вашингтона.

Александр Лукашенко также ранее выразил надежду на улучшение отношений с Соединенными Штатами, добавив, что белорусская сторона стремится проводить предсказуемую и открытую политику.

«Произошли серьезные подвижки в наших отношениях [с США], но я не назвал бы их кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе», — сказал президент Белоруссии.