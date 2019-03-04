Гуайдо вернулся: что дальше будет с Венесуэлой

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. В своем сообщении в твиттере он подчеркнул, что в настоящее время находится «на своей любимой земле». По словам Гуайдо, сотрудник службы паспортного контроля в аэропорту Симона Боливара в Каракасе приветствовал его словами «Добро пожаловать, президент!». Из аэропорта Гуайдо отправился на одну из центральных площадей Каракаса, где оппозиционера ждали его сторонники. Обратившись к ним, Хуан Гуайдо заявил, что противники режима Мадуро сейчас «сильны, как никогда» и призвал к новым акциям протеста.

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Его возвращение в Венесуэлу после заграничного турне, в котором Гуайдо пытался заручиться поддержкой соседних к Венесуэле правительств, было главной интригой последних суток.

Дело в том, что власти страны грозились арестовать Гуайдо по возвращении. Формальной причиной для этого послужил наложенный на него несколько недель назад Верховным судом Венесуэлы запрет на выезд из страны. Считается, что влияние на судебный орган оказывает действующий президент страны Николас Мадуро.

Эти угрозы реализованы не были. Портал Infobae уточнил, что по прибытии Гуайдо сопровождали послы Франции, Германии, Румынии, Нидерландов, Аргентины и Бразилии, что помешало его арестовать. BBC News пишет, что

попыток ареста и вовсе не предпринималось: Гуайдо встретили не представители правоохранительных органов, а сотни сторонников.

Возможно, на это повлияли угрозы со стороны высших чиновников США. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон угрожал властям Венесуэлы «решительными мерами» в случае, если Гуайдо не дадут спокойно вернуться в страну. Вице-президент Майк Пенс грозился «быстрой реакцией» в ответ на любые угрозы в адрес лидера оппозиции.

Однако ничего из этого не произошло. Ситуация возвращается к статусу-кво, и выход из этого состояния возможен при реализации нескольких сценариев. О некоторых из них Гуайдо рассказал в недавнем интервью газете The Washington Post, которое также было дано им во время турне.

Первый из сценариев, считает Гуайдо, предполагает проведение выборов, которые должны быть «свободными и прозрачными». По его словам, работа над «как можно более скорой» реализацией этого варианта ведется прямо сейчас.

Гуайдо также допускает вариант перехода власти с частичным сохранением режима. Однако этот сценарий пока «трудно себе представить», признает оппозиционер.

При реализации третьего варианта «военные могли бы перейти на сторону конституции, Гуайдо и сопротивления, и это может остановить узурпацию», cчитает лидер оппозиции. Последний вариант нельзя назвать военным переворотом, отмечает Гуайдо. По его словам, это «прекращение узурпации власти».

Он также отметил, что его сторонники протестуют и продолжают добиваться «мирного перехода во всех направлениях».

Выборы

Проведение внеочередных президентских выборов действительно могло бы стать самым желаемым и лучшим выходом из политического кризиса в стране.

Теоретически нынешний президент страны Николас Мадуро не против выборов, хотя считает, что как избранный президент он может оставаться на посту до 2025 года. Во время недавнего выступления перед своими сторонниками Мадуро даже призвал своего оппонента «объявить выборы»:

«Пусть этот назначивший себя [президентом] клоун инициирует выборы, чтобы его скинули голосованием».

Правда, в этих словах есть определенная доля лукавства, выборы должен объявить не Гуайдо, а Национальная избирательная комиссия Венесуэлы, которая находится под фактическим контролем Мадуро.

На выборах настаивает Вашингтон, и официальный Каракас считает, что в случае, если они состоятся, то это будет означать, что власти прогнулись под давлением США. Стоит отметить, что недавняя резолюция американцев, в которой говорилось о необходимости проведения новых выборов, была отвергнута в Совбезе ООН.

Уход Мадуро и транзит власти

Добровольный уход Мадуро как главного раздражителя для многих его противников также мог бы стать возможностью преодоления кризиса.

В случае его добровольного ухода с поста исполняющим обязанности президента может стать вице-президент Дельма Родригес.

Она уже имеет опыт переговоров с оппозицией и может стать компромиссной фигурой. Избавление от одиозного президента Мадуро, на которого можно будет свалить вину за кризис может быть тактически правильным шагом. Однако, так просто добиться реализации этого варианта не удастся: нынешняя власть пока обеспечена поддержкой военных, которые сохраняют верность не столько Мадуро, сколько политическому режиму.

Военный переворот

Возможность военного переворота в Венесуэле сохраняется всегда, так как армия играет важную политическую роль в стране. В 2002 году военные предприняли попытку совершить переворот против ныне покойного президента Чавеса.

Тогда против слишком радикальной политики президента воспротивились представители обеспеченных слоев, а военные оказали им поддержку, окружив президентский дворец и арестовав Чавеса. Президенту было предложено отправиться в изгнание на Кубу. Он для виду согласился, однако сумел через одного из своих охранников передать записку своим сторонникам среди военных, которые отказались поддержать путчистов.

Повторить подобный ситуацию сторонникам Гуайдо сложно — на сторону оппозиции пока не перешел никто из высокопоставленных военных.

В то же время, по мере ухудшения ситуации подобное вполне может произойти. Однако, многие высокопоставленные военные чины должны для этого получить твердые гарантии, что их новые власти не будут их преследовать.

Военное вторжение США

США неоднократно намекали властям Венесуэлы о возможности подобного развития событий. Впервые на это намекнул помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он как будто случайно на пресс-конференции вышел к журналистам с блокнотом, на котором была надпись «5000 солдат в Колумбию».

Сигнал был понят как попытка давления. Впоследствии с заявлениями о возможной смене режима в этой стране выступили и другие американские чиновники, в том числе госсекретарь Майк Помпео.

Правда прямая агрессия США в Венесуэле может резко настроить против Вашингтона многие государства региона. Здесь хорошо помнят про многочисленные американские интервенции прошлого века, а также поддержку диктаторских и полуфашистских режимов в Латинской Америке.

В этой связи США не решаются на подобный шаг и ищут возможности для создания коалиции государств-противников Мадуро, чтобы представить интервенцию как международную инициативу. Она может быть проведена под эгидой «группы Лимы». В нее входят Аргентина, Бразилия, Гайана, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Люсия, Чили, а также Мексика, которая, правда, не поддержала Гуайдо.

Гражданская война

Это не самый вероятный сценарий, однако исключать его нельзя. «Все будет зависеть от уровня сумасшествия, а также агрессии северной империи и ее западных союзников», — сказал Мадуро в феврале, отвечая на вопрос о возможности «гражданской войны». Оппонент Мадуро Гуайдо отверг такую возможность: «Никаких причин для гражданской войны нет, и это выдумки Мадуро».

Однако политический хаос вполне может перерасти в гражданское противостояние между сторонниками левых и правых идей, которые вполне могут взяться за оружие.

Об этом в частности пишет в колонке, опубликованной в британской Guardian бывший замглавы МИД Венесуэлы Темир Поррас Понселеон, профессор университета Sciences Po во Франции. Признавая проблемы и экономические провалы Мадуро, он отмечает, что «политическая поляризация в Венесуэле может спровоцировать кровавую гражданскую войну…».

Он также пишет, что в независимости от личности самого Мадуро у идей «чавизма» миллионы сторонников. Эксперт также отмечает, что именно агрессивные действия США дали Мадуро необходимую поддержку, а также подавили оппозицию внутри правящей политической элиты страны.