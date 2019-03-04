Игра престолов на Украине: кто выйдет во второй тур

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты последнего опроса общественного мнения об уровне поддержки кандидатов в президенты Украины. Он был проведен в период с 19 по 28 февраля.

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Согласно данным соцопроса, на выход во второй тур претендует три кандидата — шоумен Владимир Зеленский (за него готовы проголосовать 17% от всех опрошенных респондентов), действующий президент Петр Порошенко (11,3%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11%).

Наблюдая за динамикой рейтингов, можно отметить, что уровень популярности Зеленского и Порошенко стабильно растет, а вот у Тимошенко с декабря прошлого года — падает.

Не сильно от второго и третьего места отстают еще два кандидата — Юрий Бойко (7,4%) и Анатолий Гриценко (5,4%). Эти кандидаты олицетворяют собой классическое электоральное разделение Украины по регионам: Бойко позиционирует себя как представитель интересов жителей Юго-Востока, Гриценко — жителей западных областей.

Электоральный рейтинг этих двух кандидатов будет представлять особый интерес в следующих соцопросах, поскольку в нынешнем не успели найти отражение резонансные события последних дней.

Во-первых, мэр Львова Андрей Садовый (2%), который воспринимался как основной конкурент Гриценко в борьбе за избирателей западных областей, объявил о своем выходе из гонки и призвал своих сторонников голосовать именно за Гриценко. Если избиратели прислушаются к этому призыву, выдвиженец от «Гражданской инициативы» догонит по уровню поддержки Юрия Бойко.

Особенно ярким их противостояние будет по той причине, что Бойко не смог стать единственным кандидатом от Юго-Востока. На этом электоральном поле ему приходится соперничать с Евгением Мураевым (1,7%) и Александром Вилкулом (1,1%). Распределение голосов между этими тремя кандидатами постоянно меняется и каким будет в итоге, предсказать трудно.

Также на рейтингах кандидатов еще не отразился крупный коррупционный скандал в украинской армии, ставший главной политической темой Украины в последние несколько дней.

Расследование о масштабных хищениях в украинской армии провели журналисты портала Bihas.info. По их данным, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица, которые продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Расследователи убеждены, что от «Укрооборонпрома» эти чиновники получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн.

Вероятно, этот скандал ударит по уровню поддержки Порошенко, и, как следствие, может дать Бойко и Гриценко шансы на выход во второй тур.

Гриценко сделать это будет сложнее. Являясь условным представителем западных областей, он даже не входит в тройку самых популярных в этом регионе кандидатов, уступая Порошенко, Тимошенко и Зеленскому. Примечательно и то, что на западе Зеленский более популярен, чем Тимошенко. Это также единственный регион, где шоумен проигрывает действующему президенту.

Во всех остальных регионах Зеленский уверенно побеждает остальных кандидатов. В центральной Украине его основной конкурент — Юлия Тимошенко. В восточных областях уровень его поддержки примерно сопоставим с поддержкой Бойко, на на юге страны достойных конкурентов у шоумена не находится вообще.

Он также остается наиболее предпочтительным кандидатом в глазах молодежи. Почти 30% избирателей в возрасте от 18 до 39 лет собираются отдать голос за Зеленского. Уровень поддержки любого другого кандидата в этой возрастной группе не достигает и 10%.

Конкуренцию Зеленский начинает чувствовать, когда речь заходит об избирателях от 40-49 лет. И только старшее поколение в возрасте от 50 лет однозначно предпочитает шоумену традиционных политиков.

В то же время стоит отметить, что когда респондентам задали вопрос «кто скорее всего станет следующим президентом?», большинство (22,9%) назвали Петра Порошенко.

Тимошенко видят во главе государства 18,6% респондентов, а в победу Зеленского верят лишь 16,1%. В то же время, если посмотреть на динамику ответов на этот вопрос, можно заметить, что вера избирателей в победу Зеленского (как и в победу Порошенко) — крепчает. А вот с Юлией Тимошенко ситуация вновь складывается противоположным образом.

Разночтения в предпочтениях и реальных ожиданиях избирателей от результатов голосования могут свидетельствовать о недоверии к избирательной системе или сомнениях в том, что люди действительно проголосуют за тех, чьи имена называют.

Такие результаты особенно примечательны с учетом того, что во втором туре выборов, согласно соцопросу, Порошенко проигрывает как Тимошенко, так и Зеленскому.

При чем шоумену действующий президент может проиграть с разгромным результатом: за Зеленского готовы отдать голос 42% респондентов, в то время как за Порошнеко — 24%. Еще 19% респондентов пока не определились с выбором в такой ситуации, и 15% — отказываются голосовать вообще. Однако эти показатели ниже, чем в других возможных парах «Порошенко — Тимошенко» и «Тимошенко — Зеленский».

На данный момент артист воспринимается как альтернатива действующей власти в большей степени, чем любой другой кандидат.

Впрочем, эксперты сомневаются, что популярность Зеленского на деле обеспечит ему выход во второй тур.

«Как правило, те, кто называет Зеленского, на выборы не ходят. Это своеобразный аналог голосования «против всех». Реально он этих процентов не получит», — рассказывал «Газете.Ru» украинский политолог Михаил Погребинский.

Эксперты в целом скептически относятся к прогнозам, сделанным на основе соцопросов. Например, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что «верить социологическим опросам на Украине на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку они, как правило, носят заказной характер».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также «не склонен верить украинским соцопросам»: «Есть большие сомнения, что в этой стране на данный момент существует добросовестная социология».

Но даже если взять за скобки «специфику украинской социологии», о которой говорят эксперты, соцопросы уже несколько лет как перестали вселять доверие.

Например, в 2016 году подавляющее большинство социологов утверждали, что на американских выборах победит Хиллари Клинтон. Однако кто на самом деле стал 45-м президентом США хорошо известно. Похожая ситуация произошла в прошлом году на президентских выборах в Бразилии — перед голосованием соцопросы предрекали будущему президенту страны Жаиру Болсонару не больше 30%, однако уже в первом туре он набрал 46% голосов.

Есть множество факторов, которые могут стать причинами подобных разночтений в соцопросах и окончательных результатов выборов. Играет роль и человеческий фактор — респонденты могут скрывать свое мнение, отказываться общаться с социологами, или технологический — некоторые соцопросы до сих пор проводят с помощью проводных телефонов, которыми с каждым годом пользуются все реже.

Наконец, за пару дней до выборов агитация за кандидатов на местах разворачивается с особой силой. Наибольшую пользу это приносит тем политикам, у которых больше финансовых или административных ресурсов. Соцопросы часто просто не успевают отразить столь поздние изменения в общественном мнении.

Но, справедливости ради, и полностью списывать со счетов данные социологов нельзя. Во-первых, соцопросы наглядно демонстрируют тенденции предвыборной гонки. Во-вторых, даже в наши дни прогнозы социологов могут поражать своей точностью. Например, на последних президентских выборах во Франции, данные соцопросов совпали с реальными результатами выборов вплоть до 1%.