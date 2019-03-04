Вслед за Россией: почему Украина отказала немцам

Украинские власти не допустили немецких наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом РИА «Новости» заявил глава немецкой парламентской партии «Левые» Андреас Маурер.

«Аккредитация общественных и государственных наблюдателей идет очень жестко и замедленно. Со стороны Украины нет никакой поддержки, чтобы наблюдатели из Германии принимали участие», — пояснил он.

Власти Украины не скрывают причину отказа, продолжил Маурер. По его словам, они опасаются, что среди немецких наблюдателей могут оказаться политики и общественники, имеющие пророссийскую позицию. «Так было нам сказано украинской стороной», — добавил политик.

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Ранее сообщалось, что в январе 2019 года россиянам запретили участвовать в украинских выборах в качестве наблюдателей. В ответ на это председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак призвал Украину предоставить аккредитацию всем наблюдателями — в том числе и россиянам. Он считает, что «независимость, нейтралитет и профессионализм» имеет решающее значение на выборах.

Между тем в начале февраля Россия из соображений безопасности отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ. «Причинен значительный урон имиджу БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека, — Газета.Ru], которое позиционирует себя в качестве блюстителей «золотого стандарта» принципов электорального мониторинга. Киевские власти, по сути, «вытерли ноги» об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», — говорили в российском МИДе.

Однако позднее Москва изменила свою позицию — в российском МИДе заявили, что готовы отправить своих представителей в качестве наблюдателей за президентской гонкой. «Наблюдением за выборами занимаются и Парламентская ассамблея ОБСЕ, и другие международные организации. Россия неизменно участвует в формируемых ОБСЕ мониторинговых миссиях, старается по максимуму использовать выделяемую для нашей страны квоту», — сказал в начале февраля замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Несмотря на это в конце февраля на Украине вступил в силу указ, согласно которому российским наблюдателям запрещается участвовать в украинских президентских выборах. Тем временем в МИД РФ уверены, что ОБСЕ должна использовать свой авторитет для предоставления наблюдателям из России доступа на украинские выборы.

«Свои списки наблюдателей мы уже отправили в бюро по правам человека ОБСЕ и рассчитываем, что эта организация применит весь свой авторитет и компетенции для того, чтобы наши наблюдатели поехали на Украину для инспектирования хода голосования», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства.

Отметим, что 4 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм. «Важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций. Недавние события заставляют подозревать худшее», — пояснил глава правительства.

По его словам, отказ в аккредитации российским наблюдателям говорит о том, что Киеву есть что скрывать. «Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике», — считает премьер.

Тем временем Петр Порошенко уверен, что Украина является «самой свободной» страной среди бывших республик СССР. «За исключением балтийских стран, Украина является самой свободной из бывших советских республик с самым высоким уровнем демократии и самым высоким уровнем свободы», — сообщил президент в ходе выступления перед украинскими студентами. По его словам, президентские и парламентские выборы в стране должны стать «примером демократии».

Напомним, день выборов президента на Украине назначен на 31 марта. Всего будут участвовать 44 кандидата — среди них актер Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко, а также лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. По результатам опросов, 25,1% украинцев, собравшихся голосовать на выборах, поддерживают Зеленского. На втором месте по популярности среди населения Порошенко.

Однако, по мнению украинского политолога Михаила Погребинского, популярность Зеленского навряд ли обеспечит ему прохождение во второй тур. «Как правило, те, кто называет Зеленского, на выборы не ходят. Это своеобразный аналог голосования «против всех». Реально он этих процентов не получит», — сообщил эксперт «Газете.Ru».