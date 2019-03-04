«Москалям здесь не место»: радикалы захватывают храмы УПЦ

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с радикальными украинскими националистами из «Правого сектора» (организация запрещена в России) напали и выгнали из храма прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Инцидент произошел в селе Гнездичное Збаражского района Тернопольской области, сообщает ФАН со ссылкой на синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Под крики «москалям здесь не место» верующих <...> выбрасывали из храма», — говорится в сообщении.

Протоиерей Стефан Балан, настоятель прихода, обвинил «новоцерковников» из ПЦУ в провокациях. По его словам, община во главе с «псевдоотцом» Иваном Лесиком «открыла опечатанный храм» и начала богослужение.

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Когда служба закончилась, в храм вошли верущие из прихода УПЦ, и попросили позволить им также провести богослужение. Ответом им был резкий отказ, после чего вход в храм был «заблокирован» двумя десятками «правосеков».

«Начались крики и чехарда, сторонники ПЦУ начали бить и выбрасывать на улицу верующих УПЦ»,

— сообщили в пресс-службе.

На Украине захваты храмов «раскольниками» из ПЦУ начали происходить регулярно. Как сообщает НСН, в начале февраля в Запорожье неизвестные подожгли и осквернили храм в честь преподобного Алексея Карпаторусского. Церковь принадлежит Московскому патриархату. На стену храма вандал черной краской нанес эмблему нацистской дивизии. Правоохранительные органы сообщили о начале проверки этого инцидента.

В середине января радикалы захватили Свято-Михайловский храм канонической Украинской православной церкви в селе Красноволя Волынской области. Адепты ПЦУ сорвали богослужения и привезли священника из Киевского патриархата. Глава районной администрации поддержал захват храма, обосновав эту акцию желанием жителей перейти под крыло ПЦУ.

Схожий инцидент произошел в Тернопольской области. «В ночь на 19 января община Свято-Троицкого храма УПЦ села Ростоки Кременецкого района вынуждена была служить литургию и водосвятный молебен под открытым небом в мороз», — отмечается в сообщении на сайте Союза православных журналистов Украины.

Отмечается, что представители ПЦУ проникли в храм во время освещения воды на улице. Оказавшись в помещении, они провозгласили переход церкви под эгиду своей религиозной структуры и отказались впускать внутрь священника и прихожан. Однако последние не растерялись и все равно отслужили Божественную Литургию при свете телефонов и фонариков.

Кроме того, священники новой религиозной структуры ПЦУ вместе с радикальными украинскими националистами из организации С-14 («Сiч», запрещена в РФ) успели захватить православный храм в селе Оленевка в Черниговской области, Свято-Николаевский храм УПЦ в селе Ворсовка Житомирской области, а также штурмом взять Свято-Михайловский храм в селе Красноволя Волынской области. Туда также не пропустили священника и прихожан, призывая переходить под эгиду ПЦУ.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 320 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перешли в «новую церковь». «После получения томоса об автокефалии уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них — на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что

сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие пять лет», — написал Порошенко в твиттере.

Однако ранее насельник Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря Киева схиархимандрит Иов (Грищенко) заявил, что с момента создания на Украине так называемой «новой церкви» из канонической УПЦ перешли «лишь пара десятков священников, что составляет 0,2% от общего числа духовенства».

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии «православной церкви Украины». На церемонии передачи томоса также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной рады Андрей Парубий. Стоявший рядом с Порошенко священник в ходе мероприятия упал в обморок. Церемония вручения томоса состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.