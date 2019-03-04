«Правительство России готово к диалогу с новыми властями Украины»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о готовности российских властей к диалогу с новым руководством Украины. Об этом глава правительства РФ рассказал в интервью болгарской газете «Труд».

«Сейчас на Украине идет жесткая, грязная президентская предвыборная кампания. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать», — отметил премьер.

По словам Медведева, и правительство, и президент РФ будут уважать выбор граждан Украины. «В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством», — подчеркнул он.

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Премьер РФ добавил, что украинские власти сами должны быть заинтересованы в диалоге с Россией.

Медведев отметил также, передает НСН, что предвыборная кампания на Украине проходит с нарушением «общепринятых демократических норм». Легитимность этих выборов находится «под большим вопросом».

Запрет россиянам участвовать в качестве наблюдателей на выборах «указывает на то, что правящему режиму [на Украине] есть, что скрывать», убежден Медведев.

Президент России Владимир Путин ранее назвал действующую власть на Украине «партией войны». Это заявление российский лидер сделал на итоговой пресс-конференции саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.

Президент РФ отметил, что анализ последних событий, связанных с инцидентом в Керченском проливе, а также ситуация в Донбассе показывают, что действующее руководство Украины не заинтересовано в нормализации обстановки, тем более — мирными средствами. «Это партия войны, и пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будут продолжаться», — отметил российский лидер.

По словам Путина, войной на юго-востоке страны Киев пытается прикрыть свои провалы во внутренней политике: экономической и социальной, передает ФАН.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. За пост президента Украины поборется рекордное количество кандидатов. Всего ЦИК Украины зарегистрировал 44 претендента. Это практически в два раза превышает рекорд 2004 года — тогда в гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего тоже не случалось за всю историю независимой Украины. Прием документов завершился 3 февраля. Одним из кандидатов, кому было отказано в регистрации, стала депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая находится в СИЗО.

По данным социологических опросов, единственным «стабильным» кандидатом является комик Владимир Зеленский. До сих пор — он единственный кандидат, чей уровень поддержки абсолютно во всех соцопросах превышает 15%. Последний опрос, проведенный социологической группой «София» оценивает его популярность в 18,3%.

Впрочем, эксперты сомневаются, что популярность Зеленского на деле обеспечит ему выход во второй тур. «Как правило, те, кто называет Зеленского, на выборы не ходят. Это своеобразный аналог голосования «против всех». Реально он этих процентов не получит», — сообщил «Газете.Ru» украинский политолог Михаил Погребинский.

Эксперты выражают скепсис по отношению к прогнозам, сделанным на основе соцопросов. К примеру, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что

«верить социологическим опросам на Украине на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку они, как правило, носят заказной характер».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также «не склонен верить украинским соцопросам»: «Есть большие сомнения, что в этой стране на данный момент существует добросовестная социология». Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Порошенко может рассчитывать на второе место в первом туре голосования. Сейчас за Порошенко отдали бы свои голоса 18% опрошенных, в то время как за шоумена Владимира Зеленского проголосовали бы 26,4% избирателей.