Зеленский – уже президент? Во что верит Украина

До президентских выборов на Украине остается меньше месяца. Картина гонки сформировалось окончательно, однако окончательного понимания, кто попадет во второй тур до сих пор нет, поскольку рейтинги кандидатов постоянно меняются.

Из 44 кандидатов преодолеть условный барьер в 1% поддержки, судя по февральским соцопросам, смогла ровно четверть — 11 человек.

Однако даже среди них можно выявить явных аутсайдеров: Евгений Мураев (2,5% поддержки. Здесь и далее — данные опроса, проведенного центром социальных исследований «София» с 20 по 26 февраля. Указывается процент от тех, кто собирается голосовать, — «Газета.Ru»), Андрей Садовый (2,1%), Александр Шевченко (1,9%), Александр Вилкул (1,7%).

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Претендовать на второй тур никто из этих кандидатов не может, а интересны они только с точки зрения того, у кого из более популярных претендентов они оттягивают голоса. Так, например, мэр Львова Андрей Садовый делит одно электоральное поле с более популярным кандидатом от западных областей Анатолием Гриценко (6,4%) и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко (4,3%), а Мураев и Вилкул соперничают за электорат Юго-Востока Украины с выдвиженцем «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко.

В этой группе «лучших среди худших» есть еще один ранее неназванный кандидат — Юрий Владимирович Тимошенко. Этот политик неизвестен ничем, кроме своего имени — он почти полный тезка одного из лидеров гонки экс-премьера Юлии Тимошенко.

Она обвиняет администрацию президента в регистрации этого кандидата с попыткой оттянуть ее голоса. И неудивительно: в бюллетенях будет сразу два кандидата, подписанные как Тимошенко Ю. В.

Но независимо оттого, является это трюком действующей власти, или неудачным для экс-премьера совпадением,

рейтинг Юрия Тимошенко с момента его регистрации колеблется в районе 1%, а рейтинг Юлии Тимошенко — сократился. Люди путают этих кандидатов уже на этапе соцопросов.

Впрочем, эксперты склоны видеть причину февральского падения рейтингов одного из основных претендентов на второй тур в ее собственных ошибках. «Она слишком рано начала кампанию.

Кроме того, ее штабом немного неправильно были выбраны темы кампании. Она говорила об изменении конституции, но избирателю это оказалось не интересно. Посмотрим, что будет дальше, после того, как Тимошенко стала поднимать социальную повестку и говорить о ценах на газ», — говорит «Газете.Ru» глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

На протяжении всего февраля соцопросы демонстрировали падение популярности Юлии Тимошенко. Устойчивый рост демонстрировали только рейтинги шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко. Однако в последнем опросе «Софии» можно проследить за сломом этой тенденции.

Рейтинг Тимошенко снова вырос, в то время как у Порошенко — упал. За экс-премьера сейчас готовы отдать голос 15,4% из тех, кто собирается идти на выборы, за действующего президента — 12,1%.

Сопоставимыми с этими цифрами, согласно опросу «Софии», обладает и Юрий Бойко — за него собираются проголосовать 11,2%. Это выводит его в четверку кандидатов, претендующих на второй тур.

При этом предыдущие соцопросы показывали, что Бойко скорее сопоставим по популярности с уже упомянутыми Гриценко и Ляшко. Рейтинг его популярности на протяжении февраля оставался достаточно устойчивым и колебался в диапазоне 6-7%. Объяснить нынешний всплеск интереса избирателей к его фигуре можно разве что погрешностью опроса или падением рейтинга его основных конкурентов — Вилкула и Мураева.

Кандидатом, относительно которого в соцопросах не появляется каких-либо разночтений, определенно является Владимир Зеленский. С момента, когда он объявил о своем участии в выборах, его рейтинг только рос, и он быстро стал лидером гонки. До сих пор — он единственный кандидат, чей уровень поддержки абсолютно во всех соцопросах превышает 15%. Последний опрос «Софии» оценивает его популярность в 18,3%.

Впрочем, эксперты сомневаются, что популярность Зеленского на деле обеспечит ему выход во второй тур.

«Как правило, те, кто называет Зеленского, на выборы не ходят. Это своеобразный аналог голосования «против всех». Реально он этих процентов не получит», — рассказывал «Газете.Ru» Михаил Погребинский.

Эксперты в целом скептически относятся к прогнозам, сделанным на основе соцопросов. Например, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что «верить социологическим опросам на Украине на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку они, как правило, носят заказной характер».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также «не склонен верить украинским соцопросам»: «Есть большие сомнения, что в этой стране на данный момент существует добросовестная социология».