Годовщина Солсбери: в Британии нашли главного шпиона России

СМИ Великобритании синхронно публикуют «откровенные фейки», чтобы отвлечь внимание от реальных событий в Солсбери и отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем фейсбуке, сообщает ФАН.

«Годовщина «Солсбери» отмечена британскими бульварными газетами достойно и, как всегда, срежиссированно. Журналисты там не зря едят свою кашу — найден наиглавнейший советско-российский шпион, и им оказался... Александр Яковенко, наш посол в Лондоне», — заявила представитель МИДа.

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По словам Захаровой, расследование британцев не выдерживает критики и опирается на факты, которые легко объясняются и опровергаются. На «шпионаж» Яковенко якобы указывают, во-первых, его награждение орденом Александра Невского, «которым награждают за военные заслуги», а во-вторых – его высылка из США в период, когда из Штатов высылали агентов КГБ.

«В принципе, все сходится», — отметила Захарова, указав при этом на то, что Яковенко прослужил в Нью-Йорке «пять лет и завершил командировку в установленный срок». Орденом Александра Невского, по ее словам, весьма часто награждают дипломатов, поскольку святой князь «является их небесным покровителем».

Речь идет о публикации таблоида Daily Mail, в которой говорится о том, что посол России в Лондоне Александр Яковенко предположительно был шпионом в 1980-х, когда он работал в советском постпредстве ООН. Заявления о его возможном «шпионаже» делают в тексте не официальные лица, а эксперты, которые также предполагают, что он был шпионом, не приводя конструктивных доказательств.

«Слишком долгое время Лондон был игровой площадкой для российских шпионов. Британское правительство должно немедленно сообщить, что ему известно о прошлом Яковенко»,

— заявил Эндрю Фоксхолл, член исследовательского центра Общества Генри Джексона.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за государственную измену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале весны 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на лавочке около местного торгового центра Maltings. Спустя пару часов с признаками отравления был госпитализирован и полицейский Ник Бейли, осматривавший дом перебежчика.

Кроме того, через некоторое время в больницу с аналогичными симптомами попали жители соседнего Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс. Вскоре 44-летняя Стерджесс умерла. Остальные жертвы отравляющего вещества остались живы и в настоящий момент выписаны из больниц.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва обвинения Лондона отвергает. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что

в России никогда не проводились исследования по разработке химвеществ под названием «Новичок».

В ответ на санкции Великобритании российские власти приняли решение о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, Москва отказалась открывать британское генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России.

В феврале 2019 года заместитель министра иностранных дел Соединенного Королевства Алан Данкан заявил, что в отношениях между Лондоном и Москвой есть «серьезные разногласия». Данкан добавил, что Лондон придерживается жесткой позиции по вопросу так называемого «дела Скрипалей», а для того, чтобы отношения Лондона и Москвы изменились, Россия должна «действовать как ответственный международный партнер». «Он подчеркнул жесткую позицию Великобритании и ее союзников в связи с бездумным использованием Россией химического оружия в Солсбери», — говорится в сообщении Форин-офиса.

Спустя месяц посольство России в Британии подготовило доклад об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Инцидент [со Скрипалями] привел к крупным международным последствиям, в результате которых отношения между Россией и Великобританией и Россией и Западом опустились на новый низкий уровень», — говорится в докладе. Дипмиссия подчеркивает, что Лондон якобы неоднократно нарушил международное право в деле Скрипалей.

Спустя год после отравления в Солсбери британские стражи порядка сообщили, что продолжают расследование резонансного дела. На сайте Скотленд-Ярда отмечается, что все располагающие какой-либо о произошедшем могут поделится ей с правоохранителями — для того, чтобы в этом деле больше не оставалась пробелов, передает НСН.