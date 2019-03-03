Будущее без русских: Эстония делает выбор

Фаворитами кампании считаются три политические силы — правящая Центристская партия, парламентская оппозиция «Партия Реформ» и националисты из Консервативной народной партии. Национал-консерваторы пока не представлены в парламенте, но могут занять третье место и получить более 15% голосов избирателей в эстонском парламенте.

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В руководстве партии, во главе которой стоят отец и сын Март и Мартин Хельме, выступают с лозунгами «Эстония для эстонцев» и призывают к увеличению военного бюджета страны для противоборства с Россией.

Всего в голосовании участвует 10 политических партий и 15 независимых кандидатов. Выбирать между ними будут 958 571 граждан Эстонии.

Однако более 76 тыс. так называемых «неграждан» лишены права голоса.

Русскоязычное население составляет 30% жителей Эстонии, и оно традиционно поддерживает электорат Центристской партии, в составе которой немало русскоязычных политиков. Перед выборами лидер партии премьер Юри Ратас обращается к избирателям по-русски.

Однако часть наблюдателей отмечает, что русскоязычный избиратель в последние годы голосует за партию лишь за отсутствием альтернативы, так как в последнее время разочарование этой партией среди русскоязычного электората растет.

Во время предвыборной кампании тема русского языка и русскоязычного населения активно обсуждалась во время дебатов, а также в ходе политической кампании.

Острую полемику в Эстонии вызвали предвыборные плакаты, призывающие эстонцев и русских ждать трамвая по отдельности: «здесь только русские» и «siin ainult eestlased» — «здесь только эстонцы».

Плакаты были созданы недавно появившейся партией «Эстония 200». Ее лидер Кристина Каллас сказала, что такой шаг был необходим, чтобы привлечь внимание к проблеме разобщенности русской и эстонской общин в стране.

«Расколотое общество — наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это — не расколотое общество, то как тогда это называть?» — вопрошает Каллас.

В свою очередь, один из лидеров эстонской правящей Центристской партии Раймонд Кальюлайд выразил мнение, что такого рода плакаты сеют межнациональную вражду и являются провокацией.

Часть эстонской политической элиты, признавая существование политического раскола, считает, что преодолеть его можно, полностью отказавшись обучения на русском языке в школах.

Такого мнения, в частности, придерживается президент страны Керсти Кальюлайд. Недавно она поддержала полный переход образования в стране на эстонский язык.

«Есть расхождения в том, как достигнуть желаемого, но большинство наших партий хочет, чтобы в дальнейшем в Эстонии существовала единая школьная система на эстонском языке, которая не делила бы наших людей на две общины», — сказала Кальюлайд.

В России свою очередь, критикуют Эстонию за закрытие русских школ и создание «единой школы». На пресс-конференции в январе 2019 года глава МИД России Сергей Лавров отметил, что создание подобных школ «подавляет интересы русскоязычного меньшинства и по сути дела нацелена на то, чтобы инкорпорировать насильственно в эстоноязычное пространство».

Новому парламенту Эстонии, который приступит к работе 3 марта предстоит работа над ратификацией пограничного договора с Россией. Этот вопрос давно уже является камнем преткновения между двумя странами, так как Москва дает понять, что

ратификация договора произойдет лишь тогда, когда Эстония откажется от «русофобской политики».

В случае, если в парламент попадут национал-консерваторы, сделать это будет еще сложнее. Недавно один из ее депутатов в местном парламенте даже подготовил проект закона, который предусматривает отказ от ратификации пограничного договора с Россией.

Партия не только выступает с подобными заявлениями, но и будет чинить препятствия по заключению договора. При этом работу над документами новому составу парламента придется начинать снова, так как согласно регламенту парламента, все незавершенные проекты должны быть удалены из повестки дня.

Работа над договором идет давно. Территориальное положение границ было согласовано еще в 2005 году. Тогда же был подписан договор о границах, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года, в котором шла речь о дополнительных территориальных претензиях к России. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, переговоры замедлились, и процесс остался юридически незавершенным.

Продвинуться удалось только в феврале 2014 года, когда главы МИД Эстонии и России подписали новый договор. В ноябре 2015 года эстонский парламент одобрил документ в первом чтении. В России он пока не прошел первого чтения.