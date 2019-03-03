«Нам так удобно»: Москва ответила на обвинения по Крымскому мосту

Москва ответила на совместное заявление стран «Бухарестской девятки» по итогам саммита об эскалации в Азовском море и якобы использовании Россией Крымского моста «для своих геополитических целей».

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что строительство моста была нацелено на решение внутренних проблем, а не на достижение «геополитических целей». Он напомнил, что Крымский мост соединил основную часть России с полуостровом, передает РИА «Новости».

«Просто нам так удобнее — для отдыха и туризма. И заодно подтверждаем, что Крым есть и навсегда останется российским», — отметил сенатор.

Депутат Госдумы Иван Тетерин назвал итоговое заявление «Бухарестской девятки» попыткой напомнить о себе.

«Это, скажем так, что-то сродни агонии, что-то из области фантастики. Для того, чтобы напомнить о себе, вот что они есть, вообще-то, в этом мире, присутствуют вот таким способом. А Россия, Крымский мост — это мост жизни нашей с нашим Крымом», — указал парламентарий.

Искомый документ, в котором упоминается Крымский мост, был подписан на мероприятии с участием президентов Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии, а также генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Более того,

в документе одобрено консолидированное военное присутствие США и Канады в Европе, особенно на восточном фланге НАТО.

В том числе страны поддержали «применение стратегических, целенаправленных и последовательных подходов НАТО к югу», передает Sputnik.

Стоит отметить, что в последнее время участились случаи проведения воздушной разведки самолетами НАТО Крымского полуострова. Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что полеты самолетов-разведчиков ВМС США вдоль крымского побережья связаны с растущим интересом НАТО к укреплению обороноспособности российского полуострова.

«Крым и Балтийский регион в последнее время являются зоной особого внимания со стороны западных разведслужб. Все прекрасно понимают, что сегодня Россия оказывает существенное влияние на ход международных событий, поэтому и разведслужбы активизировались. Разведка работает, пытается все выяснить, так как понимают, что Россия сегодня в военном смысле — глубоко эшелонированное государство», — пояснил, в свою очередь, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

В январе нынешнего года вице-премьер правительства Республики Крым, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что корабли НАТО не пройдут в Азовское море без соответствующего согласия со стороны России.

«Военные суда иностранных государств по российско-украинскому соглашению от 2003 года могут заходить в акваторию Азовского моря только с согласия двух сторон — России и Украины», — отметил политик.

Россия же такого согласия не даст, добавил Мурадов. По его словам,

присутствие военных кораблей Североатлантического альянса в Азовском море «недопустимо».

Он выразил убеждение, что власти Украины организовали провокацию в Керченском проливе, чтобы призвать в регион флот НАТО.

В конце ноября прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли в Керченский пролив у берегов Крыма и были задержаны ФСБ за нарушение госграницы РФ. Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству спецслужб в рамках уголовного дела, передает НСН.

В декабре прошлого года первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский рассказал, что именно попытка помешать строительству и эксплуатации Крымского моста были целью провокации со стороны Киева.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что призыв депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука взорвать Крымский мост является показателем не самых миролюбивых планов Киева.

Стоит отметить, что 10 ноября 2016 года и 15 августа 2017 года в Крыму задерживались члены диверсионно-террористических групп— тогда планировались диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.