«Авторитетный деятель»: Путин поздравил Горбачева

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 88-летием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

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В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул вовлеченность Горбачева в важнейшие вопросы международной повестки и отметил, что экс-президент СССР известен во всем мире как авторитетный государственный и общественный деятель с огромным профессиональным и жизненным опытом.

«Отрадно, что и сегодня Вы не остаетесь в стороне от дел, активно вовлечены в экспертные дискуссии по ключевым вопросам международной повестки, вносите значимый вклад в выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности», — приводит ФАН текст поздравления.

Глава государства также пожелал политику доброго здоровья и бодрости духа.

До этого Горбачева поздравил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Он отец гласности и перестройки, он положил конец холодной войне и внес значительный вклад в объединение Германии. Михаил Горбачев — выдающийся государственный деятель, который до сих пор выступает за мир. Мои поздравления с 88-м днем рождения!» — написал министр в своем твиттере.

Российский лидер поздравляет первого президента СССР каждый год. Не стал исключением и прошлый год. «В нашей стране и за ее пределами вас знают как опытного политика, авторитетного государственного и общественного деятеля. Ценят ваше заинтересованное участие в реализации востребованных просветительских, образовательных, благотворительных проектов, значимый вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества», — говорилось в тексте телеграммы. Российский лидер также пожелал Горбачеву здоровья и всего наилучшего.

Экс-руководитель СССР действительно довольно активно участвует в политической жизни мирового сообщества и интересуется актуальными проблемами международных отношений. В октябре прошлого года в колонке для The New York Times экс-президент напомнил, что именно он с бывшим американским лидером Рональдом Рейганом 30 лет назад подписали Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сохранение которого на сегодняшний день находится под большим вопросом.

Горбачев подчеркнул, что благодаря этому документу страны отказались о двух классов ядерного вооружения. В то же время экс-президент СССР отметил, что отказ Вашингтона от участия в договоре не касается его личных переживаний, так как на кону более серьезные вопросы.

«Анонсирована новая гонка вооружений», — констатировал Горбачев. Он обратил внимание, что американская сторона последовательно отказывается от подобных договоров. В качестве последнего примера он привел выход государства из ядерной сделки с Ираном.

К тому же примечательно и то, что в последнее время экс-президент часто выступает с поддержкой внешнеполитической линии Владимира Путина, хотя и критикует его решения во внутренней политике.

Впрочем, в целом Горбачев питает к Путину взаимное уважение. К примеру, в 2016 году он рассказал агентству Associated Press, что считает российского лидера достойным президентом, который доказал свою ценность. Горбачев также назвал главу государства сильным человеком.

Бывший президент СССР добавил, что в свое время он одним из первых выразил поддержку Путину, но признал, что впоследствии начал критиковать его. В то же время Горбачев заявил, что теперь не может откреститься от своих взглядов на политику российского лидера.

Двумя годами ранее на презентации своей новой книги он заявил, что Владимир Путин спас страну от распада. «Я думаю, мы все — российские граждане — должны помнить, что он спас от распада, который начинался, Россию. Очень много регионов не признавали, по сути дела, Конституцию нашу. По 100 с лишним отклонений в местных документах конституционных от Конституции российской», — заметил Горбачев.

Политик заявил, что Путин совершил дело, которое войдет в историю.

Михаил Горбачев — советский политический и государственный деятель. Он стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991), а также первым и единственным президентом СССР. Этот пост он занимал с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. В 1991 году Горбачев основал Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд). Ему также принадлежит ряд значительных наград и званий. В частности в 1990 году ему присудили Нобелевскую премию мира.