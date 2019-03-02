«Поддерживал Януковича»: в Греции задержали россиянина

В Греции по запросу Украины задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина, сообщил РИА «Новости» адвокат Яннис Рахиотис. По его словам, россиянин пребывал в стране в служебной командировке, когда его задержали в афинском аэропорту. Это произошло 28 февраля.

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Слушание по делу российского специалиста состоялось 1 марта, уточнил юрист. Прокурор постановил отправить Калинина в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию, отметил Рахиотис.

Адвокат объяснил, что Киев обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы на Украине. «Однако это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта «Миротворец». Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича», — уверен защитник.

Он уже проинформировал прокурора о том, что россиянин значится в списке «Миротворца». «Это чисто политическое дело. Греческое правительство обслуживает интересы США и Украины», — убежден он.

В российском посольстве заявили, что оказывают Калинину всю необходимую консульскую помощь.

Согласно информации РИА «Новости», россиянин до 2011 года являлся вице-президентом «ТНК-ВР Коммерс» на Украине. В 2011 он уволился из компании.

До этого в Греции задерживали еще одного россиянина — Александра Винника. Он приехал туда на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми летом 2017 года. 26 июля того года его арестовали по запросу США, которые обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют. Греческая полиция объяснила его задержание подозрением в том, что россиянин отмывал $4 млрд через транзакции биткоинов.

Правоохранители также утверждали, что задержанный являлся главой преступной организации, владеющей и управляющей «одним из крупнейших киберпреступных сайтов».

При этом сам Винник заявил, что не совершал ни уголовных преступлений, ни административных правонарушений законодательства США. Выдачи Винника добиваются Россия и Франция.

В октябре прошлого года адвокат россиянина Тимофей Мусатов сообщил, что греческая прокуратура начала уголовный процесс против Винника. Защитник рассказал, что в тюрьму в Салониках прибыли два следователя финансовой полиции и объявили о допросе россиянина в связи с началом уголовного процесса против него.

Мусатов обратил внимание, что по греческим законам следователи могут проводить допрос и без присутствия адвоката. Виннику также было отказано и в присутствии российского консула.

«В указанных обстоятельствах Александр Винник отказался давать показания по существу до ознакомления с характером предъявляемых обвинений и необходимостью подготовки правовой позиции по своей защите», — объяснил Мусатов.

После заточения в греческой тюрьме Винник рассказывал о плохих условиях содержания там. Он отмечал, что его постоянно перевозят между Салониками и Афинами без еды и туалета. По его словам, в тюрьме в Салониках он был вынужден спать на полу.

В другой раз, как утверждал россиянин, он три дня спал на железной кровати без матраца. «Питание в тюрьме здесь такое, что его нельзя есть», — возмущался Винник.

26 ноября прошлого года он объявил голодовку из-за нарушения Грецией его прав. Россиянин рассказал, что медосмотр был проведен только на третий день после ее начала. «Иногда кружится голова. Пью только воду», — говорил Винник.

Он рассказывал, что руководство тюрьмы пытается отговорить его продолжать голодовку и недоумевает, почему россиянин подал на них жалобу.

Уже 23 февраля этого года адвокат Винника сообщил РИА «Новости», что его подзащитный не может прекратить голодовку из-за отсутствия необходимой медицинской помощи. Юрист пояснил, что россиянин попросил греческих медиков вывести его из состояния голодовки, на что специалисты предложили ввести ему препараты для бодибилдеров. Они объяснили это тем, что «у них нет других способов и знаний, как действовать в таких случаях». Винник отказался.

«Я намерен обратиться в компетентные органы с просьбой предоставить российских врачей, если греки не в состоянии оказать ему помощь», — подчеркнул Мусатов.

Уже спустя пять дней после этого греческие власти перевели Винника в специализированную больницу. Мусатов сообщил РИА «Новости», что в этом медицинском учреждении есть врачи, способные оказать россиянину квалифицированную помощь.

К тому же защитник поблагодарил российское государство за то, что оно очень много делает для защиты Винника. Он отметил, что этот вопрос поднимался на переговорах президента России Владимира Путина с премьером Греции Алексисом Ципрасом.

«Я не присутствовал на переговорах. Но у меня есть письмо из МИД, в котором говорится, что вопрос поднимался на переговорах Путина и Ципраса. И по последним трем месяцам я вижу, что российское государство очень качественно начало защищать интересы своего гражданина», — отметил юрист.