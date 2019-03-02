«Он просто озверел»: что стоит за ужимками Порошенко

Кандидаты в президенты Украины вышли на финишную прямую. Выборы состоятся в этом месяце — 31 марта. Вместе с тем растет и напряжение, с которым каждый претендент справляется по-своему. В настоящее время действующий президент Петр Порошенко совершает тур по Украине в ходе своей предвыборной кампании.

Реклама

Причем в ходе этой поездки сформировался чуть ли не новый тренд, когда Порошенко позволяет себе достаточно неоднозначные действия, которые на этой неделе стали объектом для дискуссий в сети — кандидат то снимет шапку с избирателя, то другого — ущипнет за нос. Пользователи интернета никак не могут понять — происходит это от того, что президент Украины не может справиться с напряжением, или от того, что, наоборот, чувствует себя слишком уверенно.

Так или иначе, новости о странных поступках Порошенко появляются в прессе все чаще.

В сети обсуждают видео, снятое, предположительно, 28 февраля в Александрии Кировоградской области. На кадрах видно, как Порошенко в ответ на вопрос о блогере Анатолии Шарии похлопал девушку рукой по лицу, пишет РИА «Новости». После этого президент Украины попытался узнать ее имя, место жительства и призвал «не бояться».

«Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше», — рассказала девушка.

На днях украинская журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала видеозапись с рабочей поездки президента в Запорожье. На кадрах видно, как Порошенко, приветствуя избирателей, хлопает мужчину по плечу, а затем хватает его за нос. После этого президент с улыбкой идет дальше.

Интересно что факт хватания кого-то за нос объясняется в психологии как попытка манипуляции. Как объясняет на одном из популярных сайтов выпускник отделения психологии Университета Огайо Майк Конрад, человек совершает такое действие, чтобы показать, что «может манипулировать» жертвой.

Правда, шокированная таким поведением президента Украины журналистка не вдавалась в подробности его поступка:

«Неуважение к людям со стороны президента — это системный феномен. На самом деле это какой-то шок»,

— прокомментировала видеозапись Татьяна Высоцкая.

Она же выложила накануне другую видеозапись со встречи Порошенко с избирателями, которая также вызвала широкое обсуждение. На кадрах видно, как президент приветствует украинских граждан, затем он или его охранник (качество записи оставляет желать лучшего, поэтому сложно понять, кто именно это делает) срывает с женщины, которая ему что-то говорит, шапку.

По поводу этого поступка есть предположение, что такую неоднозначную реакцию Порошенко также вызвал вопрос о Шарии.

У представителей самого Порошенко версия несколько отличается — в комментарии порталу «Новое время» они пояснили, что инцидент произошел случайно.

После инцидента с шапкой пользователи украинских соцсетей, смеясь над Порошенко отметили, что последнему не дает покоя «слава Януковича». Дело в том, что предшественник Порошенко Виктор Янукович действительно в молодости отличался хулиганистым характером и якобы срывал у прохожих популярные в СССР меховые шапки. Правда, хотя Янукович действительно привлекался к уголовной ответственности, часть экспертов считает историю с шапками надуманной.

О неуважении Порошенко к избирателям говорили и раньше. На встрече с шахтерами в городе Червоноград Львовской области президенту Украины задали вопрос о задержках заработной платы.

Глава Украины предпочел уйти от прямого ответа и переадресовал вопрос первому вице-премьеру Степану Кубиву. «Внимание! Я хотел бы сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолженности по шахтерам. Да? Слава богу», — сказал Порошенко.

Однако мужчина, стоящий в толпе, высказал недовольство уходом Порошенко от ответа. «Да знаем мы. Ты — такой же шахтер, как я — балерина!» — сказал президент.

Отвечая так, Порошенко серьезно рисковал — на Украине шахтеры всегда пользовались большим уважением со стороны политиков самых разных взглядов в связи с условиями их труда. «Ваша тяжелая работа стала чрезвычайно важной для всех нас в условиях нестабильности из-за боевых действий на востоке страны», — говорил сам Порошенко в 2014 году угольщикам по случаю их праздника.

В середине января Петр Порошенко решил и вовсе не выслушивать вопрос от мужчины и выбил мобильный телефон из его рук. Инцидент произошел в ходе тура украинского президента по городам страны в честь получения томоса неканонической «православной церкви Украины». Один из присутствующих на встрече с президентом гражданин попытался задать Порошенко вопрос о свободе слова.

Вскоре к снимавшему ролик мужчине подошли сотрудники национальной полиции Украины и люди в штатском, потребовавшие у него показать содержимое рюкзака и представиться.

Подобное поведение выглядит достаточно странным для Порошенко, который до того, как стать политиком, был весьма успешным бизнесменом и отличался достаточно спокойным нравом. Хотя при этом он всегда был достаточно «трусоватым», рассказывают знающий его экс-депутат Рады Владимир Олейник: «Порошенко — неглупый человек, хотя он алчный, патологически подозрительный и никому не доверяет».

Многие полагают, что ключевая причина таких действий со стороны Порошенко — приближающиеся выборы, успех на которых для действующего главы государства вовсе не очевиден.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что президент из-за этого находится на грани «нервного срыва», и он опасается, что «может все потерять». «Терять нечего тем людям, которые собрали свои вещи и уехали работать в Европу. А Петру Алексеевичу есть что терять», — заключил он, добавив, что, возможно, Порошенко «находится в глубокой депрессии», и ему нужно как-то «вдохновлять своих сподвижников».

Кроме того, вполне вероятно, что прямые встречи Порошенко с избирателями в таком формате — это как раз попытка преодолеть имидж политика, отстраненного от собственных граждан. По крайней мере, неоднократно президента Украины обвиняли в том, что он не защищает интересы простого населения. Это даже выражается в том, что для того, чтобы попасть к зданию администрации президента на улице Банковой, необходимо пройти КПП. Хотя напротив этого здания находится так называемый «дом с химерами» — одна из знаменитых достопримечательностей Киева, доступ к которой раньше был свободным.

Встречи президента с населением — достаточно распространенная политическая технология, которая призвана сократить в глазах избирателей дистанцию. Тем более, что инновационных и действительно новых предложений у Порошенко нет. Его избирательная программа выстраивается как логическое продолжение всех пяти лет его управления страной. И несмотря на то что одним из главных лозунгов предвыборной программы Порошенко является «Жить по-новому», реальных изменений вектора украинской политики президент не предлагает.

В его программных заявлениях остается конфронтация с Россией (хотя риторику он пытается несколько смягчить, например, говоря, что в отношениях с Москвой нужен «холодный мир»), ориентация на НАТО и дальнейшую евроинтеграцию и окончательных разрыв отношений украинской церкви с РПЦ.

Однако, такая программа не помогает ему снискать поддержу избирателей. Его рейтинги, хотя и выросли по сравнению с показателями полугодовой давности, не позволяют ему быть уверенным даже в том, что он сможет преодолеть первый тур голосования. По данным социологического опроса Центра социальных исследований «София» (20-26 февраля), на предстоящих выборах он может рассчитывать лишь на 12,1% голосов. В то же время лидерами гонки остается шоумен Владимир Зеленский (18,3%), да и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко периодически существенно отрывается в электоральном плане (сейчас за нее готовы проголосовать 15,4%).

Не добавляет уверенности Порошенко и то, что его главный идеологический оппонент — Юрий Бойко, выступающий на основе интересов жителей восточных регионов — догоняет действующего президента (по последним данным, он может заручиться поддержкой 11,2% избирателей).