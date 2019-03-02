«Самый модный политик»: кто составит конкуренцию Трюдо

Парламентские выборы в Канаде пройдут осенью, однако уже очевидно, что кампания не будет простой для действующего премьер-министра Джастина Трюдо. Канадское правительство сотрясают коррупционные скандалы, чем, конечно, воспользуются оппоненты, а главное — в нынешней гонке есть свой элемент внезапности —

Джагмит Сингх, первый в истории Канады представитель этнического меньшинства, ставший лидером Новой демократической партии, которая в этом избирательном цикле может внести существенные коррективы в будущую архитектуру канадского правительства.

Тем не менее, пока что в лидеры попеременно выбиваются то либералы, возглавляемые Трюдо, то консерваторы под руководством Эндрю Шира.

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Интрига в том, за кого проголосуют разочаровавшиеся в политике Трюдо канадцы, — предпочтут ли они традиционных оппонентов в лице Шира, или же уйдут в электоральное поле Сингха, предлагающего альтернативу устоявшемуся политическому истеблишменту.

За всю историю Канады премьер-министрами, поочередно сменяя друг друга, становились представители только двух партий — Консервативной и Либеральной.

Четыре года назад Либеральная партия, возглавляемая Джастином Трюдо, одержала уверенную победу над консерваторами, ведомыми их многолетним лидером, Стивеном Харпером. Перевес составил 8%.

Канадцы проголосовали за молодого лидера, который носит разноцветные носки и активно ведет Instagram.

«Реальные изменения сейчас» — под таким лозунгом шли тогда либералы. Однако сегодня Трюдо, некогда любимец публики, стремительно теряет рейтинг и рискует проиграть будущие выборы.

Реальные изменения со знаком минус

На конец февраля, согласно данным Angus Reid, рейтинг Трюдо достиг исторического минимума — 31%.

Правительство действующего премьер-министра обвиняют в ухудшении экономического положения в стране. По оценкам Банка Канады, в конце 2018 года национальный ВВП сократился на 0,1%, что негативно сказалось на многих отраслях экономики.

На экономику Канады также негативно сказался выход США из НАФТА — Североамериканского соглашения о свободной торговле. Канадские предприниматели считают, что новый договор, заключенный между Канадой, США и Мексикой, ущемляет их интересы.

Падение рейтинга Трюдо усилилось после недавнего скандала, ставшего самым громким за весь срок правления премьер-министра.

Выступая в парламенте, экс-генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд заявила о давлении на нее со стороны членов кабинета и помощников Трюдо по делу о мошенничестве инженерно-строительной компании SNC Lavalin, которой администрация Трюдо стремилась помочь избежать уголовного преследования за дачу взяток чиновникам правительства покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Несмотря на то что Трюдо еще не занимал поста премьера, когда началось расследование, впоследствии, по словам экс-прокурора, члены кабинета министров высказывали угрозы в ее адрес и намекали на необходимость прекращения следственных мероприятий. По словам Уилсон-Рейбоулд, премьер-министр был в курсе этого и поддерживал действия своих сотрудников.

Консервативная оппозиция, возглавляемая главным соперником Трюдо — Эндрю Широм, — призвала премьер-министра уйти в отставку. Однако Трюдо отверг все обвинения.

«Я утверждаю, что я и мои сотрудники всегда действовали надлежащим образом и профессионально. И поэтому я полностью не согласен с характеристикой бывшего генерального прокурора об этих событиях», — заявил в ответ на обвинения премьер-министр.

Еще одной нерешенной проблемой для Трюдо остается миграция. В Канаду приехали более 20 тыс. человек, опасающихся депортации из США. За содержание эмигрантов пришлось платить канадским налогоплательщикам.

«Когда вы вернете $146 млн, потраченные на нелегальных мигрантов»,

— потребовала ответа от Трюдо местная жительница Квебека во время одного из митингов премьер-министра, передает издание The Hill.

«Расизму здесь не место», — так Трюдо ушел от прямого ответа.

Консерватор с улыбкой

Скандалами вокруг администрации президента обязательно воспользуется Консервативная партия и лично ее лидер Эндрю Шир.

«Стив Харпер с улыбкой», — так в шутку называет Шира премьер-министр, имея ввиду, что лидер оппозиции придерживается традиционных консервативных взглядов. В отличие от своего предшественника на посту главы партии — Харпера — он более фотогеничен и улыбается на камеры.

Возможно, Трюдо отшучивается, потому что понимает, что его рейтинги не так радостны. По данным Angus Reid на конец февраля, консерваторы уже обходят либералов на 7%.

Издание National Post пишет, что основная задача Шира — предложить ясную альтернативу Трюдо и его курсу. Одновременно с этим лидеру оппозиции важно не отпугнуть избирателей сходством с консервативной риторикой Дональда Трампа, которого в Канаде очень не любят.

Если Ширу это удастся и он сможет избежать серьезных скандалов, то его шансы на победу достаточно велики.

Парламентарий в тюрбане

У традиционной двухпартийной системы Канады появилась проблема — это Джагмит Сингх — молодой, харизматичный политик и первый представитель национального меньшинства, возглавивший партию, входящую в парламент Канады. На предстоящих выборах он может составить достойную конкуренцию Трюдо и Ширу.

Сингх — сын иммигрантов из Индии, он исповедует сикхизм и ездит на работу на велосипеде.

Бывший юрист пришел в политику под влиянием своих клиентов, в большинстве которых были малоимущие граждане. Сингх оказывал им услуги на безвозмездной основе.

Парламентарий также большое внимание уделяет ведению своей страницы в Instagram, а издание BuzzFeed даже назвало его «самым стильным» политиком Канады.

В 2017 году в возрасте 37 лет Сингх стал лидером третьей политической силы Канады — Новой демократической партии. Политик выступает за классические социал-демократические идеи и своей основной целью видит борьбу с бедностью и неравенством. В частности, он поддерживает повышение минимальной заработной платы в стране до 15 канадских долларов (10 евро) в час и отмену налогового вычета для более обеспеченных налогоплательщиков.

Всеобщая известность пришла к Сингху, когда он публично выступил против запрета, действующего в Квебеке, государственным служащим носить религиозные символы на работе.

«Нам нужно переосмыслить, что значит быть светским», — заявил Сингх, носящий тюрбан, в интервью канадского телеканала CBC.

«Я чувствую, что могу надеть тюрбан на работу, все еще следуя канадскому секуляризму. Моя цель не убедить кого-либо принять мою идентичность, а убедить людей в том, что я разделяю те же прогрессивные ценности, что и они»,

— добавил Сингх.

Политик также выступает за легализацию владения всеми видами наркотиков. «Это не проблема уголовного правосудия, а проблема социальной справедливости и здравоохранения», — приводит слова политика издание France 24.

Относительно России политик пока не делал громких заявлений. Тем не менее, его партия придерживается жесткой антироссийской санкционной политики, и Сингх вряд ли откажется от ее продолжения.

Первым серьезным испытанием для Сингха стали дополнительные выборы в канадский парламент, которые прошли на этой неделе. Лидер новых демократов не был членом нижней палаты и, по канадским законам, должен был избраться в нее, чтобы иметь возможность попасть в избирательный список своей партии на предстоящих всеобщих выборов.

Сингх с этой задачей справился, набрав 38% голосов. Теперь, получив место в канадском парламенте, он может доставить много хлопот как либералам, так и консерваторам.

«Друзья, мы сделали историю сегодня. Когда я рос, я никогда не мог представить, чтобы кто-то вроде меня выдвинулся на пост премьер-министра», — сказал лидер «новых демократов» своим сторонникам после оглашения результатов.

Тем не менее, у политика есть одна ключевая проблема — и это его партия. Новые демократы никогда не могли составить достойной конкуренции двум основным участникам канадской политики. На предстоящих выборах их шансы подняться выше третьего места будут невелики, а основная задача Сингха — не потерять большое количество уже имеющихся мест в парламенте.

«Новая демократическая партия всегда была партией противоречий. Предполагается, что эта партия отвечает интересам как социалистов, так и предпринимателей, как автомобилистов, так и экологов, как убежденных мультикультуралистов, так и квебекских националистов», — пишет о новых демократах консервативное канадское издание National Post, указывая на идеологическую разобщенность партии.

Подпортить статистику

Сингх вряд ли может рассчитывать на кресло премьер-министра уже в этом году. Уж слишком сильно отстает его партия от лидеров — на конец февраля за новых демократов готовы проголосовать только 14% канадцев.

Ирония в том, что левая НДП окажет услугу правой Консервативной партии. Разочаровавшиеся в Трюдо избиратели предпочтут отдать свои голоса за Сингха и тем самым только увеличат шансы Шира на пост премьер-министра.

Но лидера новых демократов это не пугает. Он продолжает выступать под лозунгами «С любовью и отвагой», критикует Трюдо за скандал с подкупом ливийских чиновников, и теперь будет носить тюрбан на заседания канадского парламента.

«Его лидерство можно рассматривать как глоток воздуха. Люди увидели в нем очень телегеничного, легкого в общении парня, который мог бы конкурировать с Трюдо», — пишет о Сингхе издание The Guardian.