Чей Крым? Лукашенко высказал свое мнение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что обозначал свою позицию по вхождению Крыма в состав России на Украине ранее и тогда не услышал ни единого слова возражения в свой адрес, передает ФАН.

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«Окружили журналисты… и начали меня пытать, как я отношусь, чей Крым — российский или украинский. Я и не готовился к этому вопросу, не хотел дискутировать на эту тему», — указал белорусский лидер.

В ответ на это он задал встречный вопрос журналистам — сколько погибло украинцев, защищавших Крым при якобы «нападении» на полуостров и сколько было выстрелов. Кто-то в толпе крикнул, что «ни одного».

«Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум… Я рассуждал на эту тему прямо там у них, в Украине. И они не задали мне после этого ни одного вопроса… Поэтому я свою позицию высказал», — заключил Лукашенко.

Он также заявил, что при беседе с президентом России Владимиром Путиным эту тему не обсуждали, при этом Минск ранее не признавал суверенитет над Крымом.

«Что изменится после того, как я сейчас заявлю о том, что Крым наш или российский? Что изменится? Ничего! Ну пошумят, в России это пройдет новостью вечером, а утром забудут, правда же? Забудут и спасибо не скажут. На Западе, может, кто-то заметит, еще где-то... У нас народ подумает, почему я влез в это, столько времени прошло... В Украине скажут «собака» и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим?» — пояснил Лукашенко.

Накануне заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России.

По его словам,

все, кто говорит об «аннексии», необходимости «затолкать» Крым назад на Украину, проявляют крайнюю степень неуважения к жителям Крыма, так как они являются носителями суверенитета его территории.

«В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена», — сказал дипломат.

Также он предложил, всем, кто не верит, посетить полуостров и убедиться в этом лично. Балакин отметил, что еще «многое нужно сделать», но работа в данном направлении продолжается.

За день до этого депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара ответил на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который призвал ЕС перейти к «деоккупации» полуострова.

По мнению крымского политика, на Украине хотят создать международную платформу «друзей украинского Крыма», однако сложно представить, как это будет реализовываться.

«Сложно представить, что они планирую там создавать, какую платформу, и о какой «деоккупации Крыма» они говорят...Представитель МИД Украины, просто пытается показать, что украинский МИД работает в этом направлении», — подчеркнул Ганжара.

Он уверен, что эта идея не найдет поддержки, так как грозит обострением отношений с Россией. Кроме того, у Крыма есть свой «клуб друзей».

«[В Киеве] не могут понять, что Крым — это не территория, не полуостров, а это два с половинной миллиона людей, которые сделали свой выбор в 2014 году», — добавил Ганжара.

Чуть ранее Климкин заявил, что Крым «не стал более российским» за последние пять лет. По его словам, полуостров «украинизировался», а до 2014 года, напротив, был «недостаточно украинским».

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек считает, что слова Климкина противоречат позиции самих жителей российского полуострова,

передает НСН.

«Украинский министр решил пойти ва-банк. Мол, и Крым украинский, и россиян в нем нет, и жители полуострова, которые на себе ощутили три украинские блокады, по его понятиям, только спят и видят, как вернутся в состав Украины», — полагает парламентарий. Бальбек добавил, что Климкин не добился особых успехов на посту главы МИД Украины, и «осознанно искажает реальность», что является «уже не политикой, а медицинским случаем».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал слова Климкина «очередной выдумкой».

«На самом деле идет явное снижение интереса к Украине. К примеру, в Крыму удалось сохранить русский язык, потому что раньше язык обучения выбирали родители, а в старших классах сами ученики. Число желающих получать образование на украинском языке резко снизилось», — подчеркнул сенатор. Крымчане очень довольны, что воссоединились с Россией, добавил Цеков. И межнациональные отношения на полуострове «между русскими и украинцами» развиваются, убежден член Совфеда.

Республика Крым как субъект Российской Федерации была образована 18 марта 2014 года, на основании подписанного в тот же день договора о присоединении Крыма к России, оформившего осуществленное в феврале — марте 2014 года присоединение Крыма к РФ. Это было сделано на основе итогов народного референдума об одобрении вхождения полуострова в состав России.